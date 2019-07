Auf internationalem Wachstumskurs: Mybudapester.com expandiert nach China

Berlin (ots) - Mit vier Mitarbeitern und einem eigenen Büro inBeijing startet mybudapester.com seine Internationalisierung auf demasiatischen Markt. Durch die Präsenz in China will der Retailer seinGeschäft im boomenden Luxusmarkt Asiens maßgeblich vorantreiben.Nächster Schritt ist die Eröffnung eines Onlineshops vor Ort, dieEnde dieses Jahres erfolgen soll.Die Übersetzung der Website, des Shops sowie allerunternehmensrelevanter Inhalte in Mandarin ist abgeschlossen. Nunsoll das in China ansässige Team in den kommenden Monaten um weitereMitarbeiter wachsen. Auch den Ausbau von Kooperationen mit Partnernund asiatischen Investoren forciert der Retailer für Designer- undMarkenprodukte."Unser neuer Standort in China ist ein wichtiger Meilenstein inunserer Unternehmenshistorie", so Matthias Nebus, Mit-Gründer vonmybudapester.com. "Wir reagieren so umgehend auf den Boom imLuxussegment und sind unseren Marktbegleitern mindesten einen Schrittvoraus."Gute Aussichten für den chinesischen Markt Laut einer Studie vonBain & Company hat sich China mit seiner enormen Kaufkraft iminternationalen Luxusgeschäft etabliert. Die Prognosen sind mehr alsgut, da die Kauflust der asiatischen Konsumenten ungebremst scheint.Maßgeblichen Einfluss auf das boomende Luxusgeschäft hat zusätzlichdie wachsende Mittelschicht aus Vietnam oder Indonesien.Mybudapester.com ist seit seiner Gründung im Jahr 2015kontinuierlich gewachsen und plant für dieses Jahr eine Verdopplungseines Umsatzes auf 20 Millionen Euro.Über mybudapester.comMybudapester.com wurde im Juli 2015 gegründet und hat sich alsnamhafter Retailer für Designermarken etabliert. Mybudapester.com istaber auch eine Plattform für den stationären Handel im BereichLuxusartikel bzw.- Premiumprodukte. Händler, die weder Zeit nochtechnisches Know-how haben, erhalten einen Onlineshop im eigenenCorporate Design, einen Zugang zu einem größeren Warensortiment undkönnen auf ausgereifte Versandprozesse von mybudapester.comzugreifen. Die Kundenbindung bleibt erhalten. Die Vergütung erfolgtüber ein Provisionsmodell.Pressekontakt:Pressekontakt im UnternehmenASLuxury Budapester.com GmbHMatthias NebusTelefon: +49 (0)30 700 15 00-60Mail: presse@budapester.comOriginal-Content von: Mybudapester.com, übermittelt durch news aktuell