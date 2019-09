Auf ins Jahr 2020! UPPAbaby enthüllt Produkt-Updates

Rockland, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Pünktlich zurdiesjährigen "Kind + Jugend" vom 19.09.2019 bis zum 22.09.2019 inKöln stellt das amerikanische Unternehmen UPPAbaby für dieKombikinderwagen VISTA und CRUZ verschiedene Updates vor. ErweiterteFunktionen, neues Zubehör und hochwertige Textilien sorgen für nochmehr Fahrspaß im Eltern-Alltag! Die beiden Kinderwagen VISTA und CRUZzeichnen sich durch hervorragende Funktionalität, smart-durchdachtesDesign und erstklassige Verarbeitung aus. Ab 2020 sind VISTA V2 undCRUZ V2 im ausgewählten Fachhandel erhältlich.Das Allround-Talent: VISTA V2Ein Kinderwagen für alle Fälle: Der VISTA von UPPAbaby sorgtdafür, dass Eltern vorankommen. Ganz egal, was das Leben bereithältund ganz egal, ob 1, 2 oder 3 Kinder mit dabei sind. Durch seinintuitives Design lässt sich der Kinderwagen einfach zusammenklappen,verfügt über zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten und das Beste:Jedes einzelne Feature des Wagens lässt sich mit einem Handgriffbedienen.Dank der neuen Überarbeitung lässt der Premium-Kinderwagen VISTAV2 nun noch mehr Elternherzen höherschlagen. Die verbessertenFahreigenschaften und verschiedene Produkt-Updates bieten mehrKomfort, mit denen Eltern und Kind(er) das Abenteuer Alltag genießenkönnen.Die Updates im Detail:- Verbesserte, stoßdämpfende Rad-Aufhängung: Mit der überarbeitetenRad-Aufhängung wird jeder Spaziergang zur sanften Fahrt. Dankneuer, weicherer und federnder Reifen ist jeder Untergrund wiegeschaffen für den VISTA V2!- Erweiterter Sonnenschutz: Für den Sportsitz und den RumbleSeatstellt UPPAbaby mit dem VISTA V2 ein vergrößertes, ausziehbaresSonnenverdeck vor. Dank seitlicher Mesh-Einsätze ist eineausreichende Sauerstoffzufuhr garantiert, sodass kein gefährlicherHitzestau entstehen kann.- Unkompliziertes Gurtsystem: Eltern können ab sofort das Gurtzeugohne Wiedereinfädeln ganz einfach mit einem Griff an dieKörpergröße des wachsenden Kindes anpassen.Kompakt und großartig wie nie zuvor: CRUZ V2Kompakt mit einem schmalen Rahmengestell, ist der CRUZ vonUPPAbaby ideal, um problemlos durch enge Türen oder schmale Gänge zukommen. Dank seiner Wendigkeit lässt sich der Kinderwagen mühelos inBus und Bahn mitnehmen. Der CRUZ lässt sich einfach zusammenklappen,z.B. für eine kleine Pause im Café.Der CRUZ V2 ist die kompakte Kinderwagen-Lösung, mit der es Elterngelingt, ihren Familienalltag ohne Kompromisse zu meistern. Einvöllig neues Design und neue Funktionen tragen zu einem verbessertenHandling bei.Die Updates im Detail:- Optimale Federung: Eine zweifache Hinterrad-Aufhängung und dieVorderrad-Aufhängung sorgen für eine sanftere Fahrt, wenn der Wegmal etwas steinig ist.- Verkleinertes Faltmaß: Mit einer Handbewegung lässt sich der CRUZV2 zusammenklappen - sogar mit dem montierten Sportsitz. DasFaltmaß ist dabei noch kleiner als das seines Vorgängers.- Größere Räder: Sie sorgen beim CRUZ V2 dafür, dass die Fahrt überunebenes Gelände für das Kind im Kinderwagen noch angenehmer ist.- Erhöhter Komfort für Kleinkinder: Hoch hinaus! Der Sportsitz istfür Kinder mit einem Gewicht von bis zu 22 kg geeignet. Eineverlängerte Rückenfront, eine verlängerte Beinstütze und einetiefere Fußstütze bieten zusätzlichen Komfort für wachsende Kinder.Frische Farben im SortimentDie Farbpalette für VISTA V2 und CRUZ V2 lässt kaum einenFarbwunsch offen. Nah am modischen Puls der Zeit, mit einem Auge fürsDetail ergänzen neue Farben die bekannten Bestseller von UPPAbaby.Folgende Farbvarianten sind verfügbar:- ALICE (rosa, silberfarbenes Gestell, cognacfarbenes Leder)- FINN (petrolblau, silberfarbenes Gestell, cognacfarbenes Leder)- HAZEL (olivgrün, silberfarbenes Gestell, cognacfarbenes Leder)- SIERRA (beige gemustert, silberfarbenes Gestell, schwarzes Leder)- BRYCE (leicht glänzendes Weiß, silberfarbenes Gestell,kastanienfarbenes Leder)- EMMETT (grün meliert, silberfarbenes Gestell, cognacfarbenes Leder)- GREGORY (blau meliert, silberfarbenes Gestell, cognacfarbenesLeder)- JAKE (schwarz, schwarzes Gestell, schwarzes Leder)- JORDAN (grau meliert, silberfarbenes Gestell, cognacfarbenes Leder)Weiterführende Informationen zu allen Produkten von UPPAbabyfinden Sie auf der Website: www.uppababy.com/deÜber UPPAbabyUPPAbaby steht für einfallsreiche und funktionalePremium-Produkte, die rundum überzeugen. Das ist zugleich Anspruchund Ansporn des Design-affinen Gründerpaares Bob und Lauren Monahan.Ihre Erfahrungen als dreifache Eltern spiegeln sich in ihrem viertenBaby wider: UPPAbaby. Seit 2006 verfolgen sie in den USA ihrambitioniertes Ziel, die besten Kinderwagen für Eltern und Kinder zuentwerfen. Und der Erfolg sowie die positive Resonanz ihrer Kundengibt ihnen Recht. Die Produkte überzeugen durch ihre außerordentlicheQualität, Flexibilität den Blick fürs Detail. Mittlerweile istUPPAbaby eine der erfolgreichsten Marken für Kinderwagen und Buggysin den USA.Jedes Produkt folgt der Prämisse, maximalen Fahrspaß bei optimalerSicherheit zu garantieren.Video -https://mma.prnewswire.com/media/985607/CRUZ_Animation_FIN.mp4Video -https://mma.prnewswire.com/media/985608/K_J_VISTA_Launch_FIN.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/327065/uppababy_logo.jpgPressekontakt:Simone SchwarzTelefon: 040 - 413 498 617E-Mail: uppababy@bauchgefuehl.comOriginal-Content von: UPPAbaby, übermittelt durch news aktuell