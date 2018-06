Auf ins All! Der Kleine Major Tom hebt wieder ab / Erfolgreiche Kinderbuchreihe nach einer Idee von Peter Schilling (FOTO)

Nürnberg (ots) -Eine große Portion Mut und jede Menge Teamgeist: Mit diesenZutaten meistern der kleine Major Tom, seine AstronautenfreundinStella und die schlaue Roboterkatze Plutinchen jede Herausforderung.Die erfolgreiche Kinderbuchreihe "Der kleine Major Tom" wird im Junimit zwei Bänden fortgesetzt. Im September folgen weitere Bücher undHörspiele. Die Freunde erkunden den Mars mit dem Marsmobil oderstürzen beinahe in den Krater eines Vulkans. Plutinchen testetfolgenschwer die Zentrifuge und im Regenwald fühlen sich alle wieTarzan ...Ideengeber Peter Schilling, der mit seinem Welterfolg "Major Tom -völlig losgelöst" bereits Generationen von Fans begeisterte, befasstesich von Kindheit an intensiv mit dem Thema "Raumfahrt". "Ich binfroh und stolz, diese Begeisterung in Partnerschaft mit dem TessloffVerlag weitergeben zu können", so der Singer/Songwriter. "Von jeherhandeln meine Songtexte immer wieder von naturwissenschaftlichenThemen. Man kann aus meiner Sicht nicht früh genug damit beginnen,das Interesse der jungen Generation für z. B. Forschung und Umwelt zuwecken." Peter Schilling steht seit den 80er-Jahren für nationale undinternationale Pop-Klassiker. Er gibt seit vielen Jahren vorzahlreichen seiner Konzerte "Major Toms Kinderworkshop" zum ThemaMusik und Weltraum.In Zusammenarbeit mit Autor Dr. Bernd Flessner, der sowohl in dererzählenden Kinderliteratur, als auch im Sachbuchbereich bereitszahlreiche Titel veröffentlicht hat, entstanden die Weltraumabenteuerrund um die drei sympathischen Hauptfiguren. "Interessantewissenschaftliche Fakten mit einer packenden Handlung zu verknüpfenund so Kindern einen unterhaltsamen und doch fundierten Zugang zuWissen zu verschaffen, ist eine spannende Herausforderung, der ichmich mit sehr viel Freude gestellt habe", so der renommierteZukunftsforscher, der seit 1991 an der Universität Erlangen-Nürnbergtätig ist.Die Illustrationen stammen von Stefan Lohr. Der freiberuflicheIllustrator und Grafiker studierte Kommunikationsdesign in Stuttgart.Seit 1999 zeichnet er erfolgreich für viele Kinder- undJugendbuchverlage, Firmen und Werbeagenturen.Für die fachliche Beratung konnte das Deutsche Zentrum für Luft-und Raumfahrt e.V. (DLR) gewonnen werden.Bisher erschienen:Der kleine Major Tom. Band 1. Völlig losgelöst. ISBN978-3-7886-4001-9Der keine Major Tom. Band 2. Rückkehr zur Erde. ISBN978-3-7886-4002-6Der kleine Major Tom. Band 3. Die Mondmission. ISBN 978-3-7886-4003-3Der kleine Major Tom. Band 4. Kometengefahr. ISBN 978-3-7886-4004-0Erscheint im Juni 2018:Der kleine Major Tom. Band 5. Gefährliche Reise zum Mars. ISBN978-3-7886-4005-7Der kleine Major Tom. Band 6. Abenteuer auf dem Mars. ISBN978-3-7886-4006-4Erscheint im September 2018:Der kleine Major Tom. Band 7. Außer Kontrolle. ISBN 978-3-7886-4007-1Der kleine Major Tom Band 8. Verloren im Regenwald. ISBN978-3-7886-4008-8Jeder Band:Hardcover, 72 Seiten, 15,8 x 21,5 cm, ab 7 Jahren. Von BerndFlessner, nach einer Idee von Peter Schilling, illustriert von StefanLohr.EUR [D] 8,95 / EUR [A] 9,20 / sFr 11,90Erscheint im September 2018:Der kleine Major Tom. Hörspiel 1: Völlig losgelöst. ISBN978-3-7886-4101-6Der kleine Major Tom. Hörspiel 2: Rückkehr zur Erde. ISBN978-3-7886-4102-0Der kleine Major Tom. Hörspiel 3: Die Mondmission. ISBN978-3-786-4103-0Der kleine Major Tom. Hörspiel 4: Kometengefahr. ISBN978-3-7886-4104-7Jedes Hörspiel:Laufzeit ca. 45 Minuten, 14,2 x 12,5 cm, ab 7 Jahren.EUR [D] 8,99 / EUR [A] 8,99 / sFr 11,90Pressekontakt:Nicole Hummel, Stefanie KrappTESSLOFF VERLAGBurgschmietstr. 2-4, D-90419 NürnbergTel.: +49 (0) 911 39906-27, E-Mail: hummel@tessloff.comTel.. +49 (0) 911 39906-36 E-Mail: krapp@tessloff.comwww.tessloff.com/pressePressekontakt (Peter Schilling):Office Peter SchillingPostfach 121082026 GrünwaldTel.: 089 - 72 01 80 80E-Mail: mediaconnection@t-online.deOriginal-Content von: Tessloff Verlag, übermittelt durch news aktuell