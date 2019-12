Auf gute Nachbarschaft: Sauber und umweltgerecht heizen mit Holz

Frankfurt am Main (ots) - In rund 11,5 Millionen deutschen Wohnzimmern, so dieneuesten Zahlen vom Bundesverband des Schornsteinfeger-Handwerks, flackertwährend der Heizperiode ein Kaminfeuer. Der HKI Industrieverband Haus-, Heiz-und Küchentechnik e.V. appelliert dabei an die Besitzer und ihre Verantwortunggegenüber Mensch und Umwelt. Nachfolgend die wichtigsten Tipps und dreiGrundregeln, die unbedingt beachtet werden sollten.Eigentlich selbstverständlich: Ein Kaminfeuer ist kein MüllschluckerRegel Nummer eins: Nur naturbelassenes, stückiges Holz oder genormte Produktewie Pellets oder Kamin- und Holzbriketts sind als Brennstoff zugelassen.Jegliche Art von Abfällen gehört nicht in den Brennraum. Auch beschichtetes oderlackiertes Holz darf nicht verbrannt werden, sondern muss sachgerecht entsorgtwerden. Wer dies missachtet, riskiert nicht nur Ärger wegen Rauch- undGeruchsbelästigung, er schadet vor allem der Gesundheit und der Umwelt.Regel Nummer zwei: Grundsätzlich nur trockenes Brennholz verwenden, das zuvorausreichend an einem luftigen Ort gelagert oder entsprechend vorgetrocknet wurdeund dessen Restfeuchte maximal 20 Prozent beträgt. Das lässt sich mit einemFeuchte-Messgerät bestimmen, das im Handel erhältlich ist. Eine Alternative zumselbst gehackten Holz, bieten industriell getrocknete Scheite.Gewusst wie: Auch die richtige Bedienung des Ofens ist wichtigRegel Nummer drei: Den Ofen sachgerecht bedienen - und dabei vor allem auf dierichtige Luftzufuhr achten. Während zu wenig Luft zu unvollständiger Verbrennungführt, kann übermäßige Luftzufuhr die Temperatur im Feuerraum extrem erhöhen.Beides reduziert den Wirkungsgrad und führt zu unnötigen Emissionen.Beim Anzünden ist es wichtig, möglichst schnell hohe Temperaturen zu erzielen.Dies gelingt am besten mit dünn gespaltenem Holz und handelsüblichen Anzündern.In dieser Phase benötigt das Feuer viel Sauerstoff. Deshalb die Luftzufuhrmaximal öffnen. Hat sich ein Glutbett gebildet, können größere Holzscheite oderBriketts nachgelegt werden. Sobald daraus Flammen züngeln, die Luftzufuhrdrosseln, um ein emissionsarmes und sparsames Abbrennen zu gewährleisten.Günstiger Brennstoffkauf: Aktuell niedrige Holzpreise für FichteNach zwei trockenen Hitzesommern und dem Befall mit Borkenkäfern kommt aktuellviel Fichtenholz auf den Markt. Der Verbraucher profitiert dabei von niedrigenPreisen beim Brennstoffkauf. Und auch dem Waldbesitzer ist so geholfen, weil ermit den Einnahmen den nötigen Umbau des Waldes voranbringen kann, indem er mehrLaubbäume pflanzt. Denn da sind sich die Forstexperten heute einig: Mischwäldersind widerstandsfähiger gegen Klimaveränderungen, Schädlinge und Stürme.Die zu den Nadelhölzern zählende Fichte ist relativ leicht und hat deshalb -bezogen auf den Raummeter - einen geringeren Heizwert als Laubhölzer. Außerdemkommt es durch das darin enthaltene Baumharz zu einem erhöhten Funkenflug; somiteignet sich diese Holzart nicht für offene Kamine. Bei modernen, geschlossenenFeuerstätten wie Kaminöfen, Kachelöfen oder Heizkaminen ist das allerdings keinHindernis - ganz im Gegenteil: Fichte verbrennt lebhaft und sorgt so für einbesonders faszinierendes Flammenspiel.Weitere Infos auch auf dem Verbraucherportal des HKI unter www.ratgeber-ofen.de.Pressekontakt:HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.Lyoner Str. 9D-60528 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69 25 62 68-0Fax: +49 (0)69 25 62 68-100E-Mail: info@hki-online.dePressekontakt:Dr. Schulz Public Relations GmbHDr. Volker SchulzBerrenrather Str. 190D-50937 KölnTel.: +49 (0)221 42 58 12Fax: +49 (0)221 42 49 880E-Mail: info@dr-schulz-pr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/60093/4462873OTS: HKIOriginal-Content von: HKI, übermittelt durch news aktuell