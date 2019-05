Hamburg (ots) -- Deutschlandweit feiern Nachbarn am 24. Mai tausende Feste- Aktionstag für lebendiges Miteinander und Zusammenhalt- EDEKA-Kaufleute stehen traditionell für gute NachbarschaftRund 60 Prozent der Deutschen wünschen sich laut einer aktuellenrepräsentativen Umfrage von infratest dimap einen besseren Kontakt zuihren Nachbarn. Den Austausch vor Ort zu stärken, ist traditionellauch ein Anliegen der 3.700 selbstständigen EDEKA-Kaufleute. Daherliegt es nahe, dass der genossenschaftliche EDEKA-Verbund den "Tagder Nachbarn" am 24. Mai 2019 unterstützt. An diesem Tag feiernMenschen in vielen Städten und Gemeinden miteinander - unabhängig vonAlter, Herkunft, Religion oder Einkommen. Neben EDEKA fördern auchdas Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dieDeutsche Fernsehlotterie und die Diakonie Deutschland denNachbarschaftstag.Immer weniger Menschen in Deutschland kennen ihre Mitmenschen vonnebenan, aus ihrer Straße oder ihrem Viertel. Um das zu ändern, fandim vergangenen Jahr erstmalig in Deutschland der "Tag der Nachbarn"statt - mit über tausend lokalen Begegnungsfesten. Auch in diesemJahr ruft die nebenan.de-Stiftung dazu auf, die eigenen Nachbarnnäher kennenzulernen - für eine lebendige Gemeinschaft und wenigerAnonymität. Als Partner der nebenan.de-Stiftung unterstützt auchEDEKA den Aktionstag am 24. Mai. "Die selbstständigen EDEKA-Kaufleutesind mit ihren Märkten nicht nur wichtige Nahversorger, Arbeitgeberund Ausbilder, sondern auch sozialer Treffpunkt und engagierterNachbar in vielen Städten und Gemeinden", so Markus Mosa,Vorstandsvorsitzender der EDEKA-Zentrale. Die Familienbetriebe werdenoft schon in zweiter oder dritter Generation am Ort geführt undsetzen sich vielfältig für das lokale Gemeinwohl ein - etwa durchUnterstützung von Kindergärten und Schulen, durch Spenden anSportvereine, Feuerwehren oder soziale Einrichtungen oder einfach alsein Ort des Austauschs.International hat sich der Europäische Nachbarschaftstag im Maischon längst etabliert - in Deutschland findet die Aktion aufInitiative der nebenan.de-Stiftung nun zum zweiten Mal statt.Aufgerufen sind alle Nachbarn, gemeinsam zu feiern - ganz gleich, obdrinnen, draußen, im Park, im Hinterhof oder im Garten. Unterwww.tagdernachbarn.de kann sich jeder informieren, wo ein Fest inseiner Nähe stattfindet, oder auch gleich ein eigenes Fest anmelden.Wer sich anmeldet, erhält - solange der Vorrat reicht - kostenloseine Mitmach-Box mit praktischen Hilfsmitteln für das Fest: vonEinladungsvorlagen über eine Broschüre mit Tipps & Tricks bis hin zuSpielen oder buntem Deko-Material. Neu in diesem Jahr ist die Aktion"Bring deine älteren Nachbarn mit" - denn gerade ältere Menschenleiden häufig unter Einsamkeit.Gemeinsam mit der nebenan.de-Stiftung engagiert sich EDEKA seit2018 für lebendige Nachbarschaften in Deutschland und unterstütztverschiedene Projekte zur Förderung und Stärkungnachbarschaftlich-gesellschaftlichen Engagements. Neben dem "Tag derNachbarn" zählt dazu beispielsweise auch der DeutscheNachbarschaftspreis, mit dem die Stiftung jährlich wirksamenachbarschaftliche Projekte auszeichnet.Weitere Informationen: http://ots.de/yNilWuEDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägtenEDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreierStufen: Bundesweit verleihen rund 3.700 selbstständige KaufleuteEDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolledes Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht.Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüberhinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen.Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der HamburgerEDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wiedie erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel". Von hiererfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wiebeispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zurEntwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit demTochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinauserfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breiteLeistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2018mit rund 11.300 Märkten und 376.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterneinen Umsatz von 53,6 Mrd. Euro. Mit rund 18.000 Auszubildenden istEDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dewww.verbund.edeka.deOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell