Auf geht's zur Wiesn mit 28 BLACK / Energy Drink launcht limitierte Oktoberfest-Edition (FOTO)

Luxembourg/Berlin (ots) -Mitte September ist es wieder soweit: Das Oktoberfest in Münchenöffnet seine Tore. Doch nicht nur in München und bayerischenGefilden, auch weit über die Landesgrenzen hinaus bereiten sich Madlnund Buam auf die Wiesn, Almabtrieb, Hütten-Gaudi und zünftige Feiernin Festzelten oder zuhause vor. Pünktlich zu diesem Anlass legtEnergy Drink 28 BLACK einen feschen Auftritt hin. Der Energy Drinkkommt für seine limitierte Oktoberfest-Edition in Dirndl undLederhose daher und sorgt mit seinem Trachten-Look nicht nur bei denWiesn-Fans für Kaufimpulse im Handel.Die 28 BLACK Sonderedition im Wiesn-Outfit ist nur für kurze Zeitzu haben. Gefüllt sind die Oktoberfest-Dosen mit der Lieblingssorteder 28 BLACK Fans: 28 BLACK Açaí - fruchtig im Geschmack, ohneTaurin, gluten- und laktosefrei und geeignet für Veganer. Der Launchwird durch eine umfangreiche Social Media Kampagne und Gewinnspieleunterstützt. Displays sorgen für maximale Aufmerksamkeit am POS. AbSeptember stehen die Dosen auch im 28 BLACK Online Shop unterwww.28black.com zur Verfügung - im praktischen 4-Pack für unterwegsund nur so lange der Vorrat reicht.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbHvertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativenErfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid DrinksAG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin undKonservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. DieProduktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassischüber fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- undzuckerfrei.