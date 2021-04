Auf erfolgreiche Aktien setzen: Soll ich jetzt Aktien von Etsy oder Mercadolibre nachkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Etsy":

Die Aktien von Etsy (WKN: A14P98) und Mercadolibre (WKN: A0MYNP) besitzen zugegebenermaßen mit Blick auf die operative und strategische Ausrichtung einige Gemeinsamkeiten. Eine weitere ist jedoch, dass beide Aktien in den letzten Jahren überaus erfolgreich gewesen sind.

Alleine ein Blick auf die jeweiligen Charts genügt, um zu erkennen: Die beiden Aktien haben sich das eine oder andere Mal verdoppelt. Wer früh investiert hat, der kann sich bei Etsy und Mercadolibre über nette Renditen freuen.

Trotzdem sind diese beiden Aktien jetzt nicht weniger interessant. Stellt sich bloß die Frage: Auf welche Aktie sollten Foolishe Investoren eher setzen? Etsy oder Mercadolibre? Hier ist jedenfalls, was ich im Moment denke.

Etsy oder Mercadolibre: Bewertungen im Blick!

Grundsätzlich gilt, dass Etsy und Mercadolibre wie Wachstumsaktien bewertet sind. Das bedeutet, dass es klassische Kennzahlen bloß in deutlich zweistelliger Ausführung gibt. Mindestens, wohlgemerkt. Wobei das natürlich nur ein Fokus ist.

Die Umsätze und die Kurs-Umsatz-Verhältnisse können dabei eine Rolle spielen. Genauso wie Wachstumsraten und die Börsenbewertung der jeweiligen Konzerne. Etsy kommt derzeit jedenfalls auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 26,7 Mrd. US-Dollar, was vergleichsweise gering ist. Im letzten, vierten Quartal lagen die Umsätze bei 617 Mio. US-Dollar. Oder, anders ausgedrückt: Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt hier derzeit bei ca. 11. Für eine Aktie, die zuletzt im Jahresvergleich die Erlöse um 128 % steigern konnte, ist das ein überaus attraktives Bewertungsmaß.

Mercadolibre kommt hingegen auf einen Börsenwert von 78,6 Mrd. US-Dollar. Dabei konnte das Unternehmen im vierten Quartal Umsätze in Höhe von 1,3 Mrd. US-Dollar ausweisen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt entsprechend bei ca. 15,1. Dabei gibt es eine moderat bessere Umsatzwachstumsrate, die Lateinamerikaner konnten die Erlöse zuletzt im Jahresvergleich schließlich um 148 % steigern.

Bewertungstechnisch scheint mir Etsy daher im Moment ein wenig attraktiver. Allerdings ist dieses Bewertungsmaß natürlich nicht alles, was die jeweiligen Gesamtpakete definiert.

Ein Akteur ist führend …

Etsy ist unternehmensorientiert dabei, die Nische des Self- und Handmade-Onlinehandels aufzumischen. Eine vergleichsweise kleine Nische, die aber immerhin ein Marktpotenzial von 1,7 Billionen US-Dollar besitzt. Das wiederum zeigt, dass auch hier eine Menge Potenzial langfristig orientiert vorhanden sein könnte. Wobei es ein Merkmal gibt: Etsy ist führend in der eigenen Nische, nicht jedoch, was den E-Commerce insgesamt in der westlichen Welt angeht.

Mercadolibre besitzt da möglicherweise einen größeren Vorteil. Die Lateinamerikaner gelten als führend mit eigener Logistik und einem gigantischen Kosmos. Das Management besitzt außerdem einen überaus starken Zahlungsdienstleister. Das bedeutet zwei verschiedene Megatrends.

Ob das jedoch ein vergleichsweise höheres Bewertungsmaß wert ist? Sollte jeder Foolishe Investor für sich selbst entscheiden. Mir zeigt auch dieser Überblick daher eigentlich nur eines: Beide Aktien sind überaus attraktiv. Wobei es nur Nuancen sind, die Unterschiede definieren.

Der Artikel Auf erfolgreiche Aktien setzen: Soll ich jetzt Aktien von Etsy oder Mercadolibre nachkaufen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Etsy und Mercadolibre. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy und MercadoLibre.

Motley Fool Deutschland 2021