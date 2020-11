Auf einen Impfstoff wetten? Nicht so schnell!

Ja, selbst nach diesen Dingen von Pfizer (NYSE:PFE) und Moderna Inc (NASDAQ:MRNA), und auch nicht nach diesen Kreuzfahrt- oder Flugzeugbeständen. Während die letzte Woche als die lang erwartete Rotation aus der Stay-at-Home-Technologie in den heruntergekommenen Reisesektor begann, kam und ging die Rotation bereits. Sie dauerte einen ganzen Tag, lange genug, um diese Kreuzfahrtaktien an die Pop-I zu verkaufen.

Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung