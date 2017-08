"Auf einem unüberschaubaren Reparaturmarkt tummeln sich auch schwarze Schafe"

Hannover (ots) - Das Smartphone ist defekt und dieHersteller-Garantie greift nicht mehr? Die Suche nach einergeeigneten Handywerkstatt kann mühsam werden. Laut clickrepair gibtes allein in Deutschland circa 1200 Werkstätten, die sich auf dieReparatur von Mobiltelefonen spezialisiert haben. Betroffeneverlieren hier schnell den Überblick und verharren in einer langenSuche - manchmal mit verheerenden Folgen.Über 3000 unterschiedliche Handy- und Smartphone-Modelle befindensich auf dem Markt und es werden immer mehr. Ein Teil dieser Gerätewird kaum noch in Verwendung sein, viele der älteren Modelle wie u.a.die iPhone 4 bis 5s Modelle werden dennoch repariert. Überclickrepair machen diese Geräte 40 Prozent aller iPhone-Reparaturenaus. Der Bedarf nach Handyreparaturen ist groß, nicht nur für dieneueren Smartphones.Die Anzahl an Werkstätten für Smartphones ist enorm und dasAngebot daher ebenso. Für Verbraucher eine große Herausforderung:Denn viele Anbieter unterbieten sich preislich gegenseitig. Wie dieseLow-Budget-Reparaturen zustande kommen, ist für Betroffene schwerersichtlich. Was für Ersatzteile verbaut werden, wissen sie nurselten. Und das kann verheerende Folgen haben: "Wir haben bereitsKunden vermittelt, die nach einer missglückten Reparatur ihr Handyüber clickrepair.de retten mussten, weil bei der vorhergehendenReparatur ein zu kleines Display verbaut wurde", berichtet MarcoBrandt, Geschäftsführer von clickrepair. Der wachsende Reparaturmarktbenötige an vielen Stellen einen deutlichen Zuwachs an Transparenz,um Verbraucher zu schützen. "Der Reparaturmarkt ist groß, aber leidertummeln sich auf ihm auch schwarze Schafe", warnt Marco Brandt.Amazon hat vorgemacht, wie effizient ein Online-Marktplatz vorGefahren schützen kann. Verbraucher vertrauen immer stärker aufNutzer-Bewertungen. Eine globale Plattform, die eine Vielzahl anHandywerkstätten bündelt, gab es in der Vergangenheit nicht.clickrepair ist ein Marktplatz für Handy- und Smartphone-Reparaturenund unterstützt Verbraucher dabei, ihre Geräte unkompliziert undtransparent reparieren zu lassen. Mit mehr als 450 Handywerkstättendeutschlandweit, die derzeit für über 350 Handymodelle Reparaturenanbieten, schafft clickrepair eine große Vergleichbarkeit auf einereinzigen Plattform. Dabei können Kunden nicht nur einzelne Preise,die Dauer einer Reparatur oder Nutzer-Bewertungen vergleichen,sondern auch die Qualität der verbauten Ersatzteile. "clickrepairkann durch diese Maßnahmen die Spreu vom Weizen trennen. DubioseAnbieter werden durch den Verbraucher selbst sichtbar gemacht.",schlussfolgert Brandt.Über clickrepair.de:www.clickrepair.de ist der Online-Reparatur-Marktplatz für Handysund Smartphones. Mit mehr als 450 Handywerkstätten bundesweit istclickrepair führender Reparatur-Marktplatz im Bereich von Handys undSmartphones. Der Marktplatz bietet Nutzern die größteVergleichbarkeit und Transparenz bei der Auftragsabwicklung. VonDisplayschäden über Akkudefekte bis hin zu Anschlussproblemen findenHandy-Besitzer das optimale Reparaturangebot, entweder vor Ort oderals Versandreparatur. Den Auftrag können Smartphone-Besitzer auf derSuche nach einer Reparaturmöglichkeit bequem über dasclickrepair-Portal erteilen und erhalten so zusätzliche Sicherheit.Smartphone-Nutzer, die ihr kaputtes Gerät über clickrepair.dereparieren lassen, können es im gleichen Zug vor zukünftigen Defektenmit dem Premium Reparaturschutz absichern. clickrepair wird von derValuecare24 GmbH betrieben.Pressekontakt:Gina Grusat | Referentin für Public Relations & MarketingTel: 0511 71280-648 | E-Mail: presse@clickrepair.deValuecare24 GmbH | Breite Straße 7 | 30159 HannoverBildmaterial zur Pressemeldung stehtzum Download unter www.clickrepair.de/presse bereit.Original-Content von: clickrepair, übermittelt durch news aktuell