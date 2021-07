Auf der eigenen Branchenkonferenz stellt ChannelAdvisor neue Features seiner Plattform vor und präsentiert per Live-Stream aufstrebende neue Vertriebskanäle, Medienangebote für den Handel und vieles mehr

Berlin (ots/PRNewswire) - ChannelAdvisor Corporation (NYSE: ECOM), ein führender Anbieter Cloud-basierter E-Commerce-Lösungen zur globalen Absatzsteigerung für Marken und Händler, hat heute seine jährliche Branchenkonferenz Connect angekündigt. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr am 14. und 15. September statt. Als Online-Event steht sie Teilnehmern auf der ganzen Welt offen. Die ChannelAdvisor Connect 2021 richtet sich an Marken und Händler, die sich für neue Technologien und Strategien zum Ausbau ihres Online-Verkaufs interessieren. ChannelAdvisor möchte zeigen, wie sich auch in Zeiten eines immer schnelllebigeren E-Commerce nachhaltig mehr Kunden im Netz gewinnen lassen. Die Teilnahme am Event ist kostenlos. Interessierte können sich bereits registrieren, um ihren All-Access-Pass zu reservieren."Auch wenn die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung derzeit in vielen Ländern gelockert werden, bleiben auf Seiten der Marken und Händler gewisse Unsicherheiten, was den weiteren Verlauf und die Auswirkungen auf die Zukunft betrifft. Wir sind jedoch überzeugt, dass Unternehmen sich mit den richtigen Lösungen gut anpassen und ihren E-Commerce-Betrieb weiter agil skalieren können", erklärt Mike Shapaker, Chief Marketing Officer bei ChannelAdvisor. "Die Connect 2021 ist die Gelegenheit, sich ganz bequem vom heimischen Computer aus einen guten Überblick über aktuelle Branchentrends zu verschaffen. Unsere Experten freuen sich schon, neueste Erkenntnisse und Ideen zu präsentieren, wie Marken und Händler künftig noch flexibler agieren können."Gäste der diesjährigen virtuellen Konferenz wiederum können sich auf ein dynamisches Programm mit vielen interaktiven Sessions und Livestreams freuen. David Spitz, CEO von ChannelAdvisor, wird in seiner Keynote-Präsentation die wichtigsten Trends und die aktuelle Wettbewerbslandschaft näher beleuchten. Alle Teilnehmer sind eingeladen, sich aktiv in Live-Diskussionen einzubringen. Auf der Agenda stehen Themen wie Online-Marktplätze, neue Vertriebskanäle, Retail Media, die effektive Kundenansprache entlang der gesamten Customer Journey und Kooperationsmodelle für Marken und Händler. Selbstverständlich werden auch die neuesten Entwicklungen bei ChannelAdvisor näher vorgestellt.Eine Registrierung ist ab dem 15. Juli möglich. Eröffnungstag ist der 14. September. Alle Registrierten erhalten dann die Einladung zur Teilnahme an der digitalen Konferenz.Mehr Infos zur ChannelAdvisor Connect 2021 sowie zur Anmeldung für das zweitägige Event stehen unter connect.channeladvisor.com zur Verfügung.Mehr über ChannelAdvisor finden Sie auf unserer Website, im Blog, auf Twitter unter@ChannelAdvisor (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3230012-1&h=3737419692&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F%40channeladvisor&a=%40ChannelAdvisor), auf Facebook und bei LinkedIn.Informationen zu ChannelAdvisorChannelAdvisor (NYSE: ECOM) vernetzt und optimiert mit seiner führenden Multichannel-Plattform den Handel weltweit. Seit über zwanzig Jahren entwickelt das Unternehmen innovative Lösungen zur Integration neuer E-Commerce-Vertriebskanäle und für die passgenaue Zielgruppenansprache auf allen Stufen der Consumer Journey. Von der Absatzsteigerung zur effizienten Auftragsabwicklung auf Amazon, eBay, Google, Zalando und Hunderten weiteren Kanälen - ChannelAdvisor hilft, Betriebsabläufe zu optimieren und dank präziser Analysen noch wettbewerbsfähiger zu werden. Nicht ohne Grund vertrauen täglich Tausende Marken und Händler auf die Technologie und die Services von ChannelAdvisor. Weitere Informationen finden Sie unter www.channeladvisor.de.Medienkontakt bei ChannelAdvisor:Irina GutmanMarketing Manager, DACHirina.gutman@channeladvisor.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/787743/channel_advisor_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3230012-1&h=3153160942&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F787743%2Fchannel_advisor_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F787743%2Fchannel_advisor_Logo.jpg)Original-Content von: ChannelAdvisor Corporation, übermittelt durch news aktuell