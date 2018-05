Auf diese Väter ist Verlass / Deutsche Wildtier Stiftung: Biberfrauen, Schreiadler-Weibchen und Dachs-Damen können auf sie bauen

Hamburg (ots) - Donnerstag ist Christi Himmelfahrt - und damitgleichzeitig der deutlich weniger besinnliche Vatertag! Doch allenBollerwagen-Touren zum Trotz ist der Vatertag für viele Väter vorallem ein Familientag. Auch im Tierreich gibt es die perfekten Väter.Lernen Sie hier die tierischen Vorzeige-Väter kennen:Der Schreiadler will der Hauptversorger der Familie seinJetzt legt "Frau-Schreiadler" zwei Eier ins Nest. Schlüpfen dieJungvögel, ist "Papa" gleich zur Stelle. Liebevoll schleppt erKraftfutter - Frösche, Feldmäuse und Maulwürfe - für die Jungen unddas Weibchen an. "Während der Brut und unmittelbar nach dem Schlüpfender Küken übernimmt das Männchen die Rolle als Hauptversorger derneuen kleinen Familie", erklärt Dr. Andreas Kinser,Schreiadler-Experte der Deutschen Wildtier Stiftung. "Je größer dieKüken werden, desto mehr steigt auch das Weibchen mit in dieBeutejagd ein." Spätestens im August verlässt der Nachwuchs dann denAdlerhorst, um die ersten Flugübungen zu absolvieren. Wer denAdler-Vater in Aktion erleben will, kann die Webcam der DeutschenWildtier Stiftung und ihren lettischen Kollegen einschalten:www.schreiadler.org. Geht alles gut, erwartet Sie dort "Familien-TV"vom Feinsten.Dachsväter legen Prachtbauten für die ganze Sippe anDachs-Väter sind Baumeister allererster Güte. Die Familie sollausreichend Platz haben! Häufig verzweigen sich die unterirdischenDachsburgen sogar über mehrere Etagen. "Dachse, deren Fabelname'Grimmbart' eher auf ihre schlechte Laune hinweist, sind in Wahrheitsympathische Kerle - wenn man sie nicht stört", so Andreas Kinser.Die Arbeitsteilung in der Dachsfamilie ist klar geregelt: Der Mannsorgt für den Ausbau, die sanitären Anlagen und für die Sauberkeit imBau, Mutter Dachs kümmert sich um die Dachswelpen, die später bei"Papa Dachs" in die Bauarbeiter-Lehre gehen.Wolfsväter legen Nahrung vor den BauWenn es um die geeignete Kinderstube für den Nachwuchs geht, suchtdie Wolfsmutter den Bau aus. Sie gräbt dafür eine Höhle. Dorthinzieht sie sich zurück. Niemand aus dem Rudel darf den Bau betreten -auch der Wolfsvater nicht. Ohne seinen Nachwuchs gesehen zu haben,sorgt er treu für die Nahrungsbeschaffung. Er geht auf die Jagd undlegt einen Teil der Beute vor den Eingang. Erst drei Wochen späterkommen die Welpen aus dem Bau und begegnen ihrem Erzeuger das ersteMal.Biberväter bereiten den Nachwuchs sorgsam aufs Leben vorBiber sind wahre Familien-Tiere! Zwei Jahre lang nimmt sich derBibervater zusammen mit dem Weibchen Zeit, um die Jungen aufs Lebenvorzubereiten: Schwimm- und Tauchunterricht, Fellpflege undPflanzenkunde stehen auf dem Lehrplan. Natürlich muss derBiber-Nachwuchs auch lernen, wie man Bäume fällt.Kostenloses Bildmaterial: www.Presse.DeutscheWildtierStiftung.dePressekontakt:Eva Goris, Pressesprecherin, Christoph-Probst-Weg 4, 20251 Hamburg,Telefon 040 9707869-13, Fax 040 9707869-19,E.Goris@DeutscheWildtierStiftung.de, www.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell