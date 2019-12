Berlin (ots) - Zehn Initiativen sind auf dem besten Weg, Preisträger desDeutschen Kita-Preises 2020 zu werden - sie haben es in die Endrunde desAuswahlverfahrens geschafft. Die Finalisten der Kategorie "Lokales Bündnis fürfrühe Bildung des Jahres" kommen aus Emmendingen (Baden-Württemberg), Bambergund Dorfen (beide Bayern), Berlin, Biebertal und Oberursel (beide Hessen), demHeidekreis (Niedersachsen), Torgelow (Mecklenburg-Vorpommern), Trier(Rheinland-Pfalz) und Halberstadt (Sachsen-Anhalt). Eine vollständige Listefolgt am Ende des Textes.Alle zehn Finalisten dürfen im Mai 2020 zur Preisverleihung nach Berlin reisen.Dort werden fünf der zehn Finalisten ausgezeichnet. Die erstplatzierteInitiative erhält ein Preisgeld von 25.000 Euro. Die vier Zweitplatziertendürfen sich über je 10.000 Euro freuen. Auf dem Weg zum Deutschen Kita-Preis2020 müssen die ausgewählten Initiativen nur noch eine Hürde überwinden:Zwischen Januar und März 2020 besucht ein Team aus Expertinnen und Experten derDeutschen Kinder- und Jugendstiftung sowie der Hochschule für angewandtePädagogik (HSAP) alle Finalisten vor Ort. Bei dieser Gelegenheit können dieBündnisse dann noch einmal ihre Arbeit präsentieren. Die Expertinnen undExperten führen einen Workshop mit den Bündnismitgliedern durch. Die Ergebnissefließen in einen Bericht für die Jury ein, die letztendlich entscheidet, wereine Auszeichnung erhält. Preisverdächtig ist, wer Kinder überzeugend in denMittelpunkt seiner pädagogischen Arbeit stellt, Team, Eltern und Nachbarschafteinbindet sowie aus seinen Erfahrungen lernt. Bei der Auswahl achten die Jurorenauch auf die Rahmenbedingungen vor Ort. Denn der Deutsche Kita-Preis fokussiertsich nicht ausschließlich auf gute Ergebnisse, sondern würdigt gute Prozesseunter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen.Die Auszeichnung ist mit insgesamt 130.000 Euro dotiert und wurde 2018 erstmalsvergeben. Neben den fünf Preisträgern in der Kategorie "Lokales Bündnis fürfrühe Bildung des Jahres" werden auch fünf Kitas in der Kategorie "Kita desJahres" ausgezeichnet. Die Finalisten in dieser Kategorie geben die Initiatorendemnächst bekannt. Der Deutsche Kita-Preis ist eine gemeinsame Initiative desBundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der DeutschenKinder- und Jugendstiftung in Partnerschaft mit der Heinz und Heide DürrStiftung, der Gisela-Sdorra-Stiftung, der Karg-Stiftung, dem Eltern-Magazin unddem Didacta-Verband.Alle Informationen zum Deutschen Kita-Preis und zur Auswahl der Preisträgerfinden Interessierte unter www.deutscher-kita-preis.de.Diese zehn Bündnisse stehen im Finale des Deutschen Kita-Preises:Baden-Württemberg- Qualitätsoffensive: Auf den Anfang kommt es an!, EmmendingenBayern- Aus der Gereuth für die Gereuth, Bamberg- Kinder- und Jugendhaus Dorfen, DorfenBerlin- Bildungsnetz Heerstraße Nord - AG Frühe Förderung,Berlin-SpandauHessen- Förderbündnis Familienzentrum Königsberg, Biebertal- "Qualität vor Ort in Oberursel", OberurselMecklenburg-Vorpommern- Lokales Bündnis für Familie Uecker-Randow, TorgelowNiedersachsen- PERLE-Netzwerk in Walsrode und der Vogelparkregion, HeidekreisRheinland-Pfalz- fidibus - mobile inklusive Familienbildung für alle, TrierSachsen-Anhalt- "Netzwerk - elementare Bildung inklusiv", HalberstadtÜber den Deutschen Kita-PreisDer Deutsche Kita-Preis ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriumsfür Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- undJugendstiftung in Partnerschaft mit der Heinz und Heide Dürr Stiftung, derGisela-Sdorra-Stiftung, der Karg-Stiftung, dem Eltern-Magazin und demDidacta-Verband. Die Auszeichnung setzt Impulse für Qualität in derfrühkindlichen Bildung und würdigt das Engagement der Menschen, die tagtäglichzeigen, wie gute Qualität vor Ort gelingt.Pressekontakt:Mario WeisProgrammkommunikationDeutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinnützige GmbH (DKJS)Tel.: 030 25 76 76 889Fax: 030 25 76 76 10E-Mail: mario.weis@dkjs.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/114440/4465004OTS: Deutsche Kinder- und JugendstiftungOriginal-Content von: Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, übermittelt durch news aktuell