Auf in die Zukunft! - Die geheimen High-Tech-Fantasien der Deutschen (AUDIO)

Münster (ots) -Anmoderationsvorschlag:Erinnern Sie sich noch an 2003? Damals war man schon eine riesenNummer, wenn das Handy mehr als 15 Kurznachrichten speichern konnte.Zugang zum Internet hatte man nur im Schneckentempo und meist überdas 56k-Modem und den SmartSurfer. Wer hätte sich da träumen lassen,dass gerade mal 15 Jahre später Smartphones zum absoluten Standardgehören würden, mit denen sogar ganze Filme ohne Ruckeln und dafür insuper Qualität gestreamt werden können? Und jetzt denken Sie mal einbisschen in die Zukunft der Technik: Wenn Sie sich alles wünschenkönnten - Geld spielt keine Rolle und Ihrer Fantasie sind keineGrenzen gesetzt -, was wäre das? Damit hat sich jetzt auch einerepräsentative Umfrage befasst und Helke Michael hat die wichtigstenErgebnisse.Sprecherin: Zeitreisen, Beamen, Partner-Roboter oder ganzpraktische Träume - wenn es um Fantasien in Sachen High Tech geht,setzen die Deutschen sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Auf Platzdrei landet ein typischer Frauentraum, den sich aber auch vieleMänner nur zu gern erfüllen würden.O-Ton 1 (Axel Weber, 9 Sek.): "Einen Roboter, der aufräumt, putztund alle anderen unliebsamen Aufgaben im Haus erledigt. Doppelt soviele Frauen wie Männer sehnen sich nach einem solchen'Butler-Roboter', wie wir ihn nennen."Sprecherin: Verrät Axel Weber von Eurojackpot, dem Auftraggeberder Umfrage. Beim zweithäufigsten Wunsch spielen Freiheit undUnabhängigkeit eine wesentliche Rolle.O-Ton 2 (Axel Weber, 16 Sek.): "Und zwar am liebsten mit einemHaus, das einen dank Regenwasseraufbereitung, Solar- und Windenergie,einem separaten Strom- und Wassernetz, das einen völlig unabhängigmacht. Und wenn man dann woanders hinzieht, dann nimmt man das Hauseinfach mit: Egal ob in der Stadt oder auf dem Land - es bleibt immerdas gleiche Haus."Sprecherin: Am größten ist aber der Wunsch nach grenzenloserVerständigung.O-Ton 3 (Axel Weber, 26 Sek.): "Ein Sprach-Chip, der einemeingesetzt wird und mit dem man jede Sprache der Welt fließendsprechen kann - und natürlich auch verstehen. Das wünscht sich fastein Fünftel der Befragten. Und dies trifft besonders zu auf dieGruppe der jungen Leute unter 24 und die älteren über 55, denn dieseGruppe reist besonders viel. Spannend auch, dass so ein Sprachchipsich besonders viele Menschen in Bayern wünschen. Das lässt sichallerdings nicht wissenschaftlich erklären."Sprecherin: Dass sich dieser Traum erfüllen wird, ist allerdingsnoch eine Frage der Zeit.O-Ton 4 (Axel Weber, 12 Sek.): "Aber ich bin auch Realist, denndas wird sich wohl technisch in absehbarer Zukunft nicht so schnellrealisieren lassen, sodass für jeden immerhin noch die Möglichkeitbleibt, mit dem Lotteriejackpot zahlreiche Sprachreisen im Auslandrealisieren zu können."