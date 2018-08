Auf dem Weg zur Digitalen Verwaltung - DNS:NET schließt zahlreiche kommunale Verwaltungen und Rathäuser ans Glasfasernetz an

Bernau/Berlin (ots) - Im Zuge des Breitbandausbaus in den Kommunenist es folgerichtig, dass immer mehr Verwaltungen die alteInfrastruktur ablösen und sich bei ihren Entscheidungen auf diezukunftssichere Glasfasertechnologie konzentrieren. Die DNS:NET setztdabei auf detaillierte Abstimmung seitens der Projektteams mitBauämtern, IT-Verantwortlichen und den Bürgermeistern vor Ort. Dabeiwird im Vorfeld zusammen mit allen Beteiligten und den DNS:NETBereichen Geschäftskundenbetreuung, Netzausbau und Technik dieAnalyse der Infrastruktur vor Ort durchgeführt. DerKooperationsgedanke steht dabei im Zentrum, im Zuge der Planungen undRealisierung kooperiert die DNS:NET eng mit den Planungsbüros undden regional ansässigen Firmen unter anderem beim Tiefbau.Aktuell ans Glasfasernetz angeschlossen wurden von der DNS:NETunter anderem das Rathaus in Glienicke-Nordbahn (12.000 Einwohner,Landkreis Oberhavel) sowie Verwaltungsgebäude und Rathäuser in derRegion Märkisch Oberland und Barnim. Auch in der Region Havellandwird derzeit aktiv an der Ablösung der alten Technologien gearbeitet,um die Rathäuser sukzessive mit schnellem Internetanbindungen zuversorgen.Im Landkreis Dahme-Spreewald wurden unter anderem das Rathaus unddie Verwaltungs-Nebenstellen in Zeuthen (ca. 11.300 Einwohner, 12,68km2) per Glasfaser versorgt. Der stark wachsende Standort Zeuthenwurde in den letzten Jahren von der DNS:NET ausgebaut, das betrafsowohl die Haushalte als auch öffentliche Einrichtungen wieFeuerwehr, verschiedene Bildungsstätten, Firmen undWissenschaftsstandorte. Kürzlich konnte das Rathaus per FTTHangebunden werden, dabei verlegte die DNS:NET die Leitung direkt insGebäude hinein. In Folge kann nun die kompletteKommunikationsstruktur neu aufgesetzt werden. Die eigeneTelefonanlage auf Basis der Glasfaserverkabelung verbindet dasRathaus und die beiden Nebenstellen, so dass die interne und externeKommunikation und die IT-Prozesse optimiert werden konnten. Die neueIT-Infrastruktur bietet zudem für künftige Dienste ein Vielfaches anBandbreite.Im Zuge der Umstellung auf hohe Bandbreiten können die Gemeindenzunehmend gezielt innovative Anwendungen für dieVerwaltungsstrukturen realisieren. So wurde beispielsweise inGlienicke/Nordbahn (www.glienicke.eu) nicht nur die Verwaltung derGemeinde angeschlossen, sondern auch der Schulcampus. Ab August 2018folgen zwei Kindertagesstätten, die Freiwillige Feuerwehr und derSportplatz. Die Gemeinde Glienicke kommentiert: "Die Zusammenarbeitmit der DNS:NET lief aus unserer Sicht reibungslos. Wir sind froh,dass wir im Zuge des Netzausbaus und der Erweiterungen sukzessivealle wichtigen Bereiche des öffentlichen Lebens auf einezukunftstaugliche Infrastruktur erweitert haben. Im Rahmen dergesellschaftlichen Entwicklung nimmt die Bereitstellung hoherBandbreiten eine immer größere Rolle ein. Die GemeindeGlienicke/Nordbahn ist nunmehr in der Lage, auch nachgeordneteEinrichtungen in die Arbeitsprozesse der Verwaltung miteinzubeziehen."Konzentration auf GlasfasertechnologieDer kontinuierliche Infrastrukturausbau der DNS:NET geht einhermit der Erweiterung der Netze. Basis für den Glasfaserausbau sindder 300 Kilometer lange Berliner Glasfaserring und der 4000 km langeRing durch Brandenburg, die durch DNS:NET betrieben werden. DieGigabit-Ringstrukturen lassen sich jederzeit ohne großen Aufwand denwachsenden Anforderungen entsprechend stetig anpassen,Glasfaserausbau in BrandenburgDie DNS:NET investiert seit 2007 gezielt in unterversorgtenRegionen und baut dort eigene Netzinfrastrukturen per Glasfaser auf.In den Brandenburger Regionen wurden kilometerlange Glasfaserstreckenverlegt und bislang weit über 800 Technikstandorte errichtet.Monatlich kommen neue Standorte mit Highspeedanbindungen fürTausende von Haushalten, Gewerbe und kommunale Einrichtungen hinzu.Über die DNS:NETDas Telekommunikationsunternehmen DNS:NET ist Spezialist für denBreitbandausbau und die Erschließung von Regionen ohne (schnelles)Internet. DNS:NET baut und betreibt Breitbandnetze auf Basis seinerGlasfaserinfrastruktur. Das Unternehmen wurde 1998 in Brandenburggegründet und gehört zu den Full-Service-Netzbetreibern inDeutschland mit Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit in Berlin,Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Das Dienstleistungsportfolio derDNS:NET Internet Service GmbH bildet das gesamte Spektrum vonRechenzentrumsdienstleistungen und IP-basierten Services fürGeschäftskunden sowie Telefonie-, Internet- und TV-Anschlüsse fürPrivatkunden ab. www.dns-net.dePressekontakt:Ltg. Corporate Communications, Mail: presse@dns-net.de, Tel. 030-66765-128Original-Content von: DNS:NET Internet Service GmbH, übermittelt durch news aktuell