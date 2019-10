Auf dem Weg zum klimaneutralen Unternehmen reduziert Volvo Cars massiv die CO2-Emissionen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

Köln (ots) -- Auf dem Weg zum klimaneutralen Unternehmen reduziert Volvo Carsmassiv die CO2-Emissionen- CO2-Bilanz von Volvo Modellen soll bis 2025 um 40 Prozent sinken- Neuer Volvo XC40 Recharge ist erstes reines Elektroauto- Recharge: Oberbegriff für alle aufladbaren Volvo ModelleVolvo Cars will 2040 ein klimaneutrales Unternehmen sein: Umdieses Ziel zu erreichen, stellt der schwedische PremiumAutomobilhersteller am heutigen Mittwoch (16. Oktober 2019) einen derehrgeizigsten Pläne in der Automobilindustrie vor. Über den gesamtenLebenszyklus hinweg soll die CO2-Bilanz jedes Volvo Modells bis 2025um 40 Prozent gegenüber den 2018er Werten sinken. Der Plan beinhaltetkonkrete Maßnahmen, die im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommensind. Das zielt darauf ab, dass die globale Erderwärmung auf 1,5 GradCelsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau begrenzt wird.Die konsequente Elektrifizierung der Modellpalette, bei der Volvoeine branchenweite Vorreiterrolle einnimmt, reduziert bereits diedirekten Fahrzeugemissionen. Die ambitionierten Ziele für 2040 gehenjedoch darüber hinaus: Das Unternehmen wird den CO2-Ausstoß innerhalbdes Produktionsnetzwerks sowie des darüber hinausgehendenGeschäftsbetriebs und in der Lieferkette senken und auch durchRecycling und Wiederverwendung von Materialien zu einer Reduzierungbeitragen.Als kurzfristiger Schritt auf diesem Weg setzt Volvo Cars eineReihe von ehrgeizigen Sofortmaßnahmen um, die die CO2-Bilanz pro Autozwischen 2018 und 2025 um 40 Prozent verbessern. Bis zu diesemZeitpunkt strebt das Unternehmen weltweit auch eine vollständigklimaneutrale Produktion an."Wir verändern unser Unternehmen durch konkrete Maßnahmen undnicht durch symbolische Zusagen", erklärt Håkan Samuelsson, CEO undPräsident der Volvo Car Group. "Bei Volvo Cars kümmern wir uns umdas, was wir selbst steuern können - also sowohl die Emissionen desGeschäftsbetriebs als auch der Fahrzeuge. Und wir werden uns mit denMöglichkeiten auseinandersetzten, die wir beeinflussen können, indemwir unsere Lieferanten und den Energiesektor auffordern, sichgemeinsam mit uns für eine klimaneutrale Zukunft einzusetzen."Um die 40-prozentige Reduzierung des CO2-Fußabdrucks pro Fahrzeugbis 2025 zu erreichen, hat das Unternehmen unterschiedliche Ziele fürverschiedene Geschäftsbereiche definiert. Dazu zählt auch, dass bis2025 die Hälfte der weltweit verkauften Fahrzeuge vollelektrisch seinsollen, was zu einer 50-prozentigen Reduzierung der CO2-Emissionenpro Auto zwischen 2018 und 2025 führen würde.Weitere kurzfristige Ziele umfassen bis 2025 eine 25-prozentigeReduzierung der CO2-Emissionen im Zusammenhang mit der globalenLieferkette und die Erhöhung des Anteils recycelter Kunststoffe inneuen Volvo Fahrzeugen auf 25 Prozent. Auch der CO2-Ausstoß, derdurch die gesamte Geschäftstätigkeit des Unternehmens verursachtwird, einschließlich Fertigung und Logistik, soll um 25 Prozentsinken.Als erster etablierter Automobilhersteller hat sich Volvo Cars zurkonsequenten Elektrifizierung verpflichtet und so das Ende vonFahrzeugen eingeläutet, die ausschließlich mit einemVerbrennungsmotor angetrieben werden. Seit diesem Jahr wird jederneue Volvo elektrifiziert. Am heutigen Mittwoch (16. Oktober 2019)stellt das Unternehmen zudem sein erstes vollelektrisches Auto vor:den Volvo XC40 Recharge. Beginnend mit diesem aufladbarenKompakt-SUV, wird das Unternehmen künftig den durchschnittlichenCO2-Fußabdruck jedes neuen Modells offenlegen.Der Volvo XC40 Recharge ist das erste Mitglied der neuen"Recharge" Familie. Recharge wird der Oberbegriff für alleaufladbaren Volvo Modelle - also sowohl für vollelektrische Fahrzeugeals auch jene mit Plug-in-Hybridantrieb. Um Fahrer eines VolvoPlug-in-Hybrid-Modells zu motivieren, den elektrischen Fahrmodus"Pure" möglichst häufig zu nutzen, bereitet Volvo Cars ein Angebotvor, das die individuellen Betriebskosten reduzieren und damit dieNachhaltigkeit weiter steigern soll.Pressekontakt:Volvo Car Germany GmbHPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSiegburger Straße 22950679 KölnE-Mail volvopr1@volvocars.comTelefon +49 (0)221 9393 - 106Fax +49 (0)221 9393 - 109www.media.volvocars.com/deOriginal-Content von: Volvo Cars, übermittelt durch news aktuell