Auf dem Weg zum Millionär

Weiterstadt (ots) -- Marek Ziomek steuert mit seinem SKODA OCTAVIA COMBI 4x4 TDIhistorische Laufleistung an- Seit 2004 hat der 75-Jährige mit seinem Auto fast 23 Mal dieErde umrundet- Motor und Getriebe des SKODA OCTAVIA COMBI mussten noch nieausgetauscht werdenMarek Ziomek und sein SKODA OCTAVIA COMBI 4x4 TDI steuerngemeinsam auf eine historische Laufleistung zu. Denn bald hat dergebürtige Pole mit seinem Kombi 1.000.000 Kilometer zurückgelegt. AlsMitarbeiter einer Firma für Forstarbeiten vertraut der 75-Jährigeschon seit 2004 auf die treuen Dienste seines SKODA in der FarbeNatur-Grün Metallic. Wer so viel Zeit miteinander verbringt, hatnicht einfach nur ein Fahrer-Auto-Verhältnis. Wie besonders dieBeziehung von Marek Ziomek zu seinem OCTAVIA ist, zeigt ein Video(https://www.youtube.com/watch?v=NmOYOxco6RQ&feature=youtu.be).912.373 Kilometer - diese beeindruckende Zahl leuchtet auf demDigitaltacho im Armaturenbrett des SKODA OCTAVIA COMBI 4x4 TDI vonMarek Ziomek auf. Der 75-jährige Pole ist Vielfahrer und ist schonjetzt mit seinem Kombi beinahe 23 Mal rund um die Erde gefahren."Wenn ich mit Leuten spreche und denen davon erzähle, sagen sie: 'Dubist doch verrückt' und wollen es gar nicht glauben", sagt MarekZiomek. Doch es stimmt, dass er sich mit seinem geliebtenAllradfahrzeug in großen Schritten einer magischen Marke nähert. Inder ersten Jahreshälfte werden sein SKODA OCTAVIA COMBI 4x4 TDI under die Laufleistung von 1.000.000 Kilometern voraussichtlicherreichen.Mit diesem Ziel vor Augen und bei all den gemeinsamen Kilometernin Erinnerung verwundert es nicht, dass Marek Ziomek und sein SKODAOCTAVIA COMBI 4x4 TDI kein normales Fahrer-Auto-Verhältnis haben."Mein OCTAVIA ist wie eine zweite Frau für mich. Der einzigeUnterschied ist, dass ich mit dieser zweiten Frau keine Kinder habe",lacht der Pole (hier geht's zum Feature:https://www.extratouch.de/detail/wer-wird-millionaer/). Die besondereBeziehung begann im Jahr 2004. Damals begann der Diplom-Ingenieur beieiner Firma für Forstarbeiten, seither fährt er seinen OCTAVIA COMBI4x4 TDI in der Farbe Natur-Grün Metallic. Er koordiniert verschiedeneArbeitsgruppen in den Wäldern des Sauerlands. Mehrmals pro Wocheschaut Marek Ziomek, ob bei seinen Mitarbeitern alles in Ordnung ist."Pro Tag lege ich mindestens 300 Kilometer zurück, um unsereWaldarbeiter zu besuchen. Zusätzlich fahre ich zweimal im Monat inunser Hauptbüro in Krakau - das sind 1.200 Kilometer pro Strecke",sagt der Vielfahrer.Wer so viele Kilometer zurücklegt wie Marek Ziomek, benötigt einzuverlässiges Auto, auf das man sich zu 100 Prozent verlassen kann.Das schätzt der 75-Jährige an seinem Kombi. "Der OCTAVIA ist eintreuer Begleiter, er ist sehr bequem und er bietet viel Platz. Ichfühle mich sehr sicher in meinem Auto, das ist viel wert", sagt er.Der OCTAVIA ist weltweit das erfolgreichste Kompaktklassemodell unddie meistverkaufte Baureihe in der mehr als 123-jährigen Geschichtedes tschechischen Automobilherstellers SKODA. Bis heute liefen mehrals sechs Millionen Exemplare vom Band. So wie das von Marek Ziomek,bei dem es bisher keine größeren Reparaturen gegeben hat. Motor undGetriebe mussten noch nie ausgetauscht werden. Marek Ziomek sagtdazu: "Einen neuen Motor oder ein neues Getriebe braucht der OCTAVIAvielleicht, wenn wir die zwei Millionen Kilometer erreicht haben."Zunächst steht aber die Laufleistung von 1.000.000 Kilometer aufdem Fahrplan. Dass er sich irgendwann von seinem Allradfahrzeugtrennen muss, möchte sich Marek Ziomek nicht vorstellen. Die Millionwollen sie noch gemeinsam voll machen. Und dann? "Wenn ich irgendwannmal ein neues Auto brauchen sollte, dann würde mir ein KAROQ auch gutgefallen."