Auf dem Weg zu weniger Verpackungsabfall: ALDI zieht positive Zwischenbilanz (FOTO)

Essen/Mülheim a.d.R. (ots) -ALDI Nord und ALDI SÜD blicken auf ein erfolgreiches Jahr inSachen nachhaltige Verpackungen zurück. Einige Maßnahmen dergemeinsamen Verpackungsmission sind bereits erfolgreich umgesetzt.Unter anderem bieten die Discounter Geschirr, Strohhalme und Becheraus Plastik in 2019 nicht mehr an. Auch in Zukunft setzen die beidenUnternehmensgruppen ihr Engagement fort, um ihre ambitionierten Zielezu erreichen.Die EU ist sich einig über das Verbot von Einweg-Plastik. Nichtnur die politischen Institutionen kümmern sich um die Frage, wieVerpackungsmüll zukünftig reduziert werden kann. Auch ALDI Nord undALDI SÜD haben sich im Rahmen ihrer Verpackungsmission bereitseiniges vorgenommen und begrüßen die Pläne der EU. "Wir haben uns dasambitionierte Ziel gesetzt, die Verpackungen unserer Eigenmarken um30 Prozent bis 2025 zu reduzieren. Dank unserer bisherigen Maßnahmensehen wir kontinuierliche Erfolge und kommen so unserem Vorhaben mitschnellen Schritten näher", so Philipp Skorning, Group BuyingDirector bei ALDI SÜD, verantwortlich für Qualitätswesen & CorporateResponsibility.Einwegplastikartikel ausgetauscht"Überflüssige Einweg-Plastikartikel sollen sukzessive aufumweltverträglichere Materialien umgestellt oder durch alternativeMehrweglösungen ersetzt werden", erklärt Erik Hollmann, LeiterCorporate Responsibility bei ALDI Nord. So finden Kunden Geschirr,Strohhalme oder Einwegbecher aus Plastik ab sofort nicht mehr in denALDI Regalen. Bereits im ersten Halbjahr 2019 ersetzt ALDI beiWattestäbchen den Plastikschaft durch einen nachhaltigenPapierschaft. ALDI SÜD spart hierdurch beispielsweise 230 TonnenKunststoff ein.Produkte ausgepackt und auf Plastik verzichtetWo immer möglich, befreien ALDI Nord und ALDI SÜD Obst und Gemüsevon ihrer Plastikhülle. Mit dünnen Banderolen anstelle vonPlastikfolie werden die Discounter die Kunststoffmenge bei Bananen umrund 340 Tonnen pro Jahr reduzieren. Die Verwendung von Rezyklaten inden Produktverpackungen von Getränken ermöglicht ALDI eine Einsparungvon rund 2000 Tonnen Neukunststoff. ALDI Nord spart zudem durch denEinsatz eines innovativen Recycling-Topfes für die Bio-Kräuter, derzu 100 Prozent aus dem Inhalt des gelben Sacks besteht, im Jahr rund65 Tonnen Neukunststoff und über sechs Tonnen Erdöl ein. ALDI Nordhat auch im Frischfleischbereich damit begonnen, den Materialeinsatzbei Verpackungen zu optimieren. Dies bedeutet eine zusätzlicheKunststoffeinsparung von 56 Tonnen.ALDI nimmt Kunden mit auf VerpackungsmissionAm 1. Januar 2019 tritt das Verpackungsgesetz in Kraft. Damitverfolgt die Bundesregierung unter anderem das Ziel, dieRecyclingquoten in Deutschland zu steigern. ALDI Nord und ALDI SÜDhaben sich das Ziel gesteckt, 100 Prozent ihrerEigenmarkenverpackungen bis 2022 recyclingfähig zu gestalten. Nebendem Verpackungsdesign leistet die korrekte Trennung vonVerpackungsabfall einen signifikanten Beitrag zu einer Erhöhung derRecyclingquoten. Doch welche Tonne ist die Richtige? Diese Fragestellen sich viele Verbraucher beim Thema Abfalltrennung. Daherentwickeln ALDI Nord und ALDI SÜD derzeit einen Verbraucherhinweisfür ihre Verpackungen, der den Kunden die korrekte Abfalltrennungerleichtert.Weitere Informationen zum Engagement gegen Verpackungsabfall vonALDI finden interessierte Verbraucher hier:www.verpackungsmission.aldi.de.