Auf dem Weg ins Viertelfinale: Besiktas - Bayern live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Nach dem klaren 5:0-Hinspielsieg tritt der FC Bayern München amMittwoch, 14. März 2018, zum Rückspiel im Achtelfinale der UEFAChampions League bei Besiktas Istanbul an. Moderator Jochen Breyerund Experte Oliver Kahn begrüßen die ZDF-Zuschauer bereits um 17.25Uhr aus dem Stadion in der türkischen Metropole, Live-Reporter BélaRéthy kommentiert das Spiel ab 18.00 Uhr.Obwohl die Qualifikation der Bayern für dasChampions-League-Viertelfinale festzustehen scheint, muss sich dasTeam von Trainer Jupp Heynckes auf ein kampfbetontes Spiel vor derstimmgewaltigen Besiktas-Kulisse einstellen.Direkt im Anschluss an die Übertragung aus Istanbul berichtet dasZDF in Zusammenfassungen von den Achtelfinal-Begegnungen AS Rom gegenSchachtar Donezk und Manchester United gegen den FC Sevilla (beidevon Dienstag).Die Auslosung der Viertelfinal-Paarungen können ZDF-Zuschauer amFreitag, 16. März 2018, ab 12.00 Uhr im Livestream bei zdfsport.deverfolgen.