Auf dem Wasser und Digital: Volle Kraft voraus für VIVA Cruises (FOTO)

Düsseldorf/Hamburg (ots) -Neuer Flussreiseveranstalter launcht Katalog zur Wintersaison,neue Website und Vertriebsportal VIVA-4-You für ReisebürosWie wäre es mit einer märchenhaften Erkundung von Burgen undSchlössern? Einer Reise Richtung Renaissance und Raffinessen? Odereinem City-Trip zu Frankreichs Savoir-vivre, Ungarns lebhafter Kulturund Antwerpens Moderne? Der junge Düsseldorfer FlussreiseveranstalterVIVA Cruises, Tochter der Reederei Scylla AG, hält zur Wintersaison2018/2019 für jeden die passende Flusskreuzfahrt bereit.Interessierte können sich hierüber im brandneuen Katalog "Stadt LandFluss" informieren, der sowohl als Print-Version erhältlich ist, alsauch Online auf der ebenfalls neuen Website www.viva-cruises.com zumDownload bereit steht. Dort präsentiert das Unternehmen seine neunFlusskreuzfahrtschiffe, Reiserouten und zahlreichen Services. ImProgramm sind neben den klassischen Strecken auf Donau, Elbe, Rheinund Mosel auch viele europäische Flüsse wie Seine und Rhonevertreten. Zu den Angeboten gehören Kreuzfahrten und Ausflüge wie"VIVA Special Mosel", "Elbe Adventszauber", "Rhein Main Romantik","Donau Silvesterreise", das "Seine-Special Paris-Paris" und vielemehr.Auch für seine Business-Partner startet VIVA Cruises nicht nur aufdem Wasser, sondern digital voll durch: Der Homepage ist ab sofortdas Vertriebsportal viva-4-you angeschlossen - eine Art Support-Toolfür die Reisebüropartner inkl. Download-Funktionen vonPrint-Materialien, besonderen Konditionen und lukrativen Provisionen.Die anfangs neun hochwertigen VIVA-Wohlfühlschiffe von VIVACruises verbinden Schweizer Kulinarik und hohen Komfort mitstilvoller Einrichtung. Insgesamt sollen vor allem Gäste im Alter von50 + mit gehobenen Ansprüchen adressiert werden. Das in der Formeinzigartige All-Inclusive Angebot beinhaltet hochwertige Getränkewie Champagner, zudem Badezimmer- und Beautyartikel, kostenfreiesWLAN, freie Platzwahl beim Frühstück, Lunch und Dinner, sowie einestets gefüllte Minibar. Dabei will VIVA Cruises trotz SchweizerQualität ein für den deutschsprachigen Markt gutesPreis-Leistungsverhältnis bieten."Bei uns ist das Exklusive stets inklusive. Kunden erwartet anBord unserer schwimmenden Premium-Hotels nicht nur ein echtesAll-Inclusive-, sondern auch ein völlig neuesFlusskreuzfahrt-Gefühl", sagt Scylla- und VIVA Cruises-CEO ArnoReitsma. "Dabei beginnt perfekter Service für uns schon früher. Mitunserem neuen Digitalauftritt können sich nicht nurFlussreise-Begeisterte inspirieren lassen und die passendeSchiffsreise für sich finden. Auch unsere Reisebüro-Partner könnensich ab sofort frühzeitig informieren und ihre Kunden optimalbedienen."Für den kompletten Markenauftritt inklusive Name, Claim, Logo,diverse Flyer, Katalog und Imagefilm zeichnet Mhoch4 verantwortlich,eine der führenden Bewegtbild-Agenturen Deutschlands und Teil derrenommierten Markenfilm-Gruppe. Federführend bei der Gestaltung derneuen Website ist CFM Media, ein Spezialist für die Entwicklung vonInternetseiten in der Touristik. Mehr unter www.mhoch4.com undwww.cfmmedia.dePressekontakt:Petra Rulsch PRStrategische Kommunikation +c/o Hogarth Worldwide GmbHGroße Bleichen 3420354 HamburgMobil: +49 160 944 944 23Tel.: +49 40 4321 88 93Email: pr@petra-rulsch.comwww.petra-rulsch.comOriginal-Content von: Mhoch4 GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell