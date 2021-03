Auf Warren Buffetts Spuren: Warum ich diese Aktie für die nächste Rallye kaufe!

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Auf Warren Buffetts Spuren zu wandeln kann für Foolishe Investoren ein ziemlich cleverer Ansatz sein. Man muss als Investor natürlich nicht seinen Investitionen folgen. Allerdings ist es sein unternehmensorientierter, langfristiger Ansatz, der das Mittel der Wahl sein kann.

Ich bereite mich entsprechend schon jetzt auf die nächste Rallye vor. Dabei ist es die Aktie von Walt Disney (WKN: 855686), die ich überlege, ein weiteres Mal zu kaufen. Wobei ich auch hier auf Warren Buffetts Spuren wandeln möchte. Wie genau? Das möchte ich dir im Folgenden ein wenig näher erklären.

Auf Warren Buffetts Spuren: Wettbewerbsvorteile!

Wenn es um die Aktie von Walt Disney geht, so gibt es aus der Perspektive von Warren Buffett heraus einige Dinge, über die man einmal nachdenken sollte. Ein erster, direkter Aspekt sind so beispielsweise die Wettbewerbsvorteile, die Walt Disney definitiv besitzt.

Walt Disney verfügt so beispielsweise über eine ganze Menge Content und Franchises, die eine Menge Potenzial besitzen. Speziell im wachstumsstarken Streaming-Segment dürfte das eine Rolle spielen. So ist der Fundus, den das Maushaus besitzt, schon heute gigantisch. Mit Franchises und Spin-offs aus dem Star-Wars-, dem Marvel- und viele weitere Universen könnten die künftigen Investitionen in den eigenen Content außerdem besonders erfolgreich und ansprechend sein.

Allerdings ist das nicht der einzige Faktor, wo Wettbewerbsvorteile eine Rolle spielen: Auch die Freizeitparks sind dabei ein wichtiges Merkmal. Alleine der Standortvorteil ist so beispielsweise besonders wichtig. Das zeigt: Walt Disney ist eine Aktie, die aus Warren Buffetts Blickwinkel heraus viele Vorzüge besitzen kann. Wie gesagt: Alleine mit Blick auf Wettbewerbsvorteile.

Ein eigentlich starker Cashflow!

Das ist jedoch bei Weitem nicht alles: Mal abgesehen vom Streaming-Segment verfügt Walt Disney über die eine oder andere Cash Cow. So sind es beispielsweise die Freizeitparks, die pro Jahr zuletzt (und ohne COVID-19) auf Umsätze in Höhe von 26 Mrd. US-Dollar gekommen sind. Das ist Teil der Magie, die von der Aktie ausgeht.

Aber auch die Filmstudios oder kleinere Segmente sind eine starke Cash Cow, die einen eigentlich sehr profitablen Konzern ausmachen. Das ist ebenfalls, worauf Warren Buffett bei seiner Aktienauswahl achtet.

COVID-19 hat diese Ausgangslage jetzt kurzfristig zwar verschlechtert. Allerdings besitzt Walt Disney damit ein Turnaround-Potenzial. Auch die Streaming-Dienste könnten langfristig zu einer Cash-Cow werden, da Walt Disney nicht ganz so stark wie Wettbewerber experimentieren muss. Die Cash Cows sind für mich daher ein zweiter Grund, weshalb die Walt-Disney-Aktie jetzt für mich eine spannende Wahl ist. Wohl auch aus dem Blickwinkel von Warren Buffett heraus.

Investieren wie Warren Buffett: Walt Disney!

Die Aktie von Walt Disney ist für mich daher ein spannender Kandidat, um wie Warren Buffett erfolgreich zu investieren. Die Wettbewerbsvorteile sind großartig, das Geschäftsmodell eigentlich profitabel. Ich bin daher überzeugt: Diese Aktie kann langfristig noch eine Menge mehr.

