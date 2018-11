Auf Wachstumskurs: Baufi24.de launcht Angebot für gewerbliche Investoren

Hamburg (ots) - Baufi24.de wächst weiter und berät ab sofort nichtnur zu Privatdarlehen, sondern auch zur gewerblichenImmobilienfinanzierung. Damit richtet sich das Vermittlungs- undBeratungsportal insbesondere an Unternehmer, Bauträger undInvestoren."Bedingt durch das gute Wirtschaftswachstum sowie die derzeitgünstige Zinslage erhalten wir in den Geschäftsstellen regelmäßigAnfragen von Gewerbekunden zur Finanzierung von Wohnimmobilien,Neubauprojekten, Kapazitätserweiterungen oder Modernisierungen. Dafür solche Vorhaben aber eine besondere Beratung notwendig ist,möchten wir diese im Rahmen eines eigenen, professionalisiertenAngebots gewährleisten", erläutert Geschäftsführer Michael Lorenz."Im Alleingag ein Kreditinstitut für die Finanzierung einesBauvorhabens zu suchen, ist enorm zeit- und arbeitsintensiv undbringt oft nicht den erhofften Erfolg", gibt Lorenz zu bedenken.Stattdessen empfiehlt er das Gespräch mit einem erfahrenen Experten.Großes Unterstützungspotenzial sieht Lorenz dabei in der Ermittlunggünstiger Konditionen: "Durch den meist hohen Kostenrahmen ist dasEinsparvolumen bei der gewerblichen Immobilienfinanzierung durchZinsvergleiche noch höher als bei privaten Investitionen." Aufgrundder Komplexität und Vielzahl der Anforderungen sindKonditionsvergleiche zudem aufwändiger. Hier möchte Baufi24.de sowohlmit Zeitersparnis als auch durch eine hohe Vermittlungsquote bei derneuen Kundengruppe punkten: "Viele Unternehmen verschenken ausUnkenntnis kostbare Zeit und betreiben einen hohen Arbeitsaufwand fürdie Darlehensbeschaffung, der am Ende viel Geld kosten kann",beobachtet Lorenz. Ein Fachmann kann dagegen bei der Suche nach dergeeigneten Bank für das jeweilige Vorhaben helfen. "Wer die Vorgabender einzelnen Kreditinstitute im Vorfeld genau kennt, kann einerseitsdie Chancen auf eine erfolgreiche Darlehensvermittlung erhöhen undzum anderen das Verfahren zur Prüfung erheblich beschleunigen, indemalle relevanten Daten direkt zusammengetragen werden", so Lorenzweiter.Weitere Infos unter:www.baufi24.de/gewerbliche-immobilienfinanzierung/Über Baufi24Das mehrfach ausgezeichnete Vermittlungs- und Beratungsportal fürBaufinanzierungen www.Baufi24.de bietet Darlehensinteressiertenumfangreiche Informationen zum Thema Immobilienfinanzierung undvergleicht die Angebote von über 400 Banken sowie Kreditinstituten.2006 gegründet, ist das Unternehmen heute Anlaufstelle für jährlichüber 3 Millionen Interessenten. Dabei unterstützen die Berater in dendeutschlandweiten Geschäftsstellen zukünftige Hausbesitzer auf ihremWeg zum Eigenheim und entwickeln für sie die optimaleFinanzierungsstrategie - kostenfrei, unverbindlich sowie persönlichvor Ort.Pressekontakt:Sofie DittmerPR-ManagerBaufi24 GmbHMail: presse@baufi24.deFon: +49 (0)40 284095372Original-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell