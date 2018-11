Auf der Überholspur: Ford steigert Absatz erneut und erreicht höchsten Pkw-Marktanteil in diesem Jahrtausend (FOTO)

Köln (ots) -- Im Oktober liefert Ford 22.346 neue Pkw in Deutschland aus. Dasentspricht einem Absatz-Plus von 1.069 Pkw beziehungsweise 5 Prozentgegenüber dem Vorjahresmonat- Mit 8,8 Prozent erreicht der Kölner Hersteller den höchstenOktober-Marktanteil in diesem Jahrtausend- In den ersten zehn Monaten des Jahres erreicht Ford einAbsatz-Plus von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum undwächst weiterhin deutlich stärker als der BranchendurchschnittFord startet auch ins vierte Quartal des Jahres mit einemdeutlichen Absatz-Plus: Im Oktober hat der Kölner Hersteller inDeutschland 22.346 neue Pkw zugelassen und damit einenPkw-Marktanteil von 8,8 Prozent erreicht. Das ist der höchsteOktober-Marktanteil in diesem Jahrtausend. Gegenüber demVorjahresmonat liefert Ford 1.069 Pkw mehr aus, was einem Plus von 5Prozent entspricht.Auch nach nun mehr zehn Monaten bleibt Ford 2018 in Deutschlandauf Wachstumskurs. Mit 211.672 neu zugelassenen Pkw steigert derKölner Hersteller seinen Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um3,5 Prozent. Damit wächst Ford deutlich stärker als die Industrie (+1,4 %) und baut seinen Pkw-Marktanteil nach zehn Monaten mit 7,2Prozent (+ 0,1 %) weiter aus.Maßgeblich beigetragen zu diesem Ergebnis haben die Ford-ModelleEcoSport mit 18.115 Neuzulassungen (+ 74,4 %), Fiesta mit 40.107Neuzulassungen (+ 20,1 %), Kuga mit 36.363 Neuzulassungen (+ 17,4 %)und Focus mit 41.172 Neuzulassungen (+14,4 %).Dabei konzentriert sich Ford unverändert vor allem auf dasGeschäft mit privaten und gewerblichen Endkunden und weist eine derniedrigsten Quoten an Eigenzulassungen aller Automarken inDeutschland auf."Der beste Oktober in diesem Jahrtausend - das ist natürlich einetolle Nachricht für uns", sagt Hans-Jörg Klein, GeschäftsführerMarketing und Verkauf der Ford-Werke GmbH. "Wir wachsen weiter undzwar kontinuierlich. Dieser anhaltende Aufwärtstrend belegt, dass wirattraktive Autos im Angebot haben und die gesamte Ford-Mannschaftsowie unsere Partner einen wirklich guten Job machen. Deshalb bin ichmir sicher, dass wir unseren Erfolgskurs fortsetzen und im sechstenJahr in Folge auf ein deutliches Wachstum zusteuern werden."Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Marko BelserFord-Werke GmbHTelefon 0221/90-17520mbelser@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell