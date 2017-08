Auf dem Symposium zur Körperformung von Alma Lasers werden minimalinvasive und nicht-invasive Behandlungsmethoden vorgestellt

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Das Symposium findet am 2. September im Rahmen der 8.Veranstaltung des "5 Continent Congress" (5CC) von 10:00 bis 11:00Uhr, Raum 133-134 in Barcelona statt.Alma Lasers, ein weltweit tätiger Entwickler von laser- undlichtbasierten Behandlungsmethoden sowie Radiofrequenz- undUltraschall-Anwendungen für die Bereiche Chirurgie und Ästhetik, wirdseine Produkte auf dem kommenden 5CC-Kongress am Stand 44 ausstellen.Am Samstag, den 2.September wird Alma auf seinem Body ContouringSymposium minimalinvasive und nicht-invasive Behandlungsmethodenpräsentieren.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/547581/Alma_Lasers_LipoLife.jpg )Im Rahmen eines einstündigen Symposiums wird Dr. Gerhard Sattlervon seinen klinischen Erfahrungen mit Alma LipoLife, derfortschrittlichsten Plattform für Fettabsaugung, Hautstraffung undFetttransplantation berichten. LipoLife erreicht eineFett-Vitalitäts-Rate von über 95 %. Das Verfahren lässt sich schnellund einfach mit einem voll ausgestatteten Kit durchführen. Diesermöglicht es, das Gewebevolumen der Patienten an den gewünschtenStellen mühelos wiederherzustellen."LipoLife ermöglicht es uns, schnell und einfach qualitativhochwertige und lebensfähige Fettzellen für sofortigeTransplantationen zu entnehmen. Die nahtlose Integration desFettabsaugungsverfahren führt zu einer praktischen und hochwirksamenLösung für eine erfolgreiche Konturenkorrektur des ganzen Körpers",so Dr. Gerhard Sattler, Dermatologe, Rosenpark Klinik, Darmstadt,Deutschland.Dr. Fernando Urdiales vom Instituto Medico Miramar wird das SystemAccent Prime vorstellen, die ultimative Plattform für Körperformung,Hautstraffung und ästhetische Optimierung. Accent Prime vereint dieneuesten Innovationen in Sachen Ultraschall- undRadiofrequenz-Technologien, um effektive, individuelle Behandlungenmit natürlichen und langanhaltenden Ergebnissen zu erzielen.Im Rahmen des Symposiums verlost Alma unter allen Teilnehmerneines seiner Produkte, das sich der Gewinner selbst aussuchen darf:- UltraSpeed, ein bahnbrechender Applikator, der exklusiv für AccentPrime erhältlich ist und eine neue Art von Ultraschalltechnologiemit einer extragroßen Applikatorplatte verbindet. Dadurch werdenKörperformungs-Behandlungen von nur 20 Minuten Dauer ermöglichtoder- LipoSense, eine Closed-Loop-Kanüle mit Temperaturmessung für dasSystem Lipolife, welche bei lasergestützter Lipolyse, Körperformungund kleinflächigen Verfahren fortlaufend die subdermale Temperaturmisst.Näheres zu Alma Lasers und seinen Produkten und Technologienerfahren Sie hier: http://www.almalasers.comÜber Alma Lasers: Alma Lasers ist ein weltweit tätiger Entwicklervon laser- und lichtbasierten Radiofrequenz- undUltraschall-Anwendungen für die Bereiche Ästhetik und Chirurgie. Wirermöglichen es Fachkräften, sichere und effektive Verfahrenanzubieten. Patienten profitieren von hochmodernen, klinischgeprüften Technologien und Behandlungen. Besuchen Sie Alma Lasers aufwww.almalasers.com.Weitere Informationen erhalten Sie von: Hila Aviel, Alma Lasers+972-4-627-5357, hila.aviel@almalasers.comOriginal-Content von: Alma Lasers, übermittelt durch news aktuell