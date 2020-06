Auf der Suche nach spannenden Pennystocks? Hier sind 3 wirklich aussichtsreiche Kandidaten

Die amerikanische Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission, kurz: SEC) definiert Pennystocks als Wertpapiere, die für unter 5 Dollar pro Aktie gehandelt werden, wobei die zugehörigen Unternehmen mit einer sehr geringen Marktkapitalisierung bewertet werden. Aktien dieser Kategorie ziehen oft Investoren an, die auf der Suche nach explosiven Gewinnen in kurzer Zeit sind. Aber diese Aktien sind mit einem sehr hohen Risiko verbunden und haben erfahrungsgemäß geringe Erfolgsquoten.

Während Pennystocks oberflächlich betrachtet billig aussehen mögen, sind die zugrunde liegenden Unternehmen in der Regel sehr wackelig und bieten wenig Einblick in ihre Geschäfte und Aussichten. Anstatt auf Pennystocks zu setzen, sollten risikofreudige Anleger, die nach stark überdurchschnittlichen Gewinnen streben, Zynga (WKN: A1JMFQ), Himax Technologies (WKN: A0JKBX) und Zuora (WKN: A2JHJJ) in Betracht ziehen.

1. Zynga

Die Videospielindustrie ist derzeit glühend heiß, und sie hat immer noch jede Menge Treibstoff für weitere Höhenflüge. Schließlich wenden sich immer mehr Menschen rund um den Globus dem Spieletrend zu, und die Monetarisierungsmöglichkeiten werden größer. Zynga hatte zu Beginn des letzten Jahrzehnts eine führende Position im Bereich der Social Games inne, aber das Unternehmen geriet in eine schwierige Phase, als einige seiner großen Spieleserien nachließen. Es wurde auch auf dem falschen Fuß erwischt, als einfache Gelegenheitsspiele sich von browserbasierten Plattformen wie Facebook (WKN: A1JWVX) entfernten und vermehrt heruntergeladene Apps für mobile Geräte nachgefragt wurden.

Seitdem hat sich Zynga dem Mobilfunkmarkt zugewandt und es erlebt ein beeindruckendes Comeback. Der Aufschwung des Unternehmens wurde durch eine verbesserte Monetarisierung für einige seiner Kernbereiche und eine Reihe erfolgreicher Übernahmen vorangetrieben, die den Umsatz ankurbelten und den Softwarekatalog erweiterten. Vor Kurzem gab Zynga die Übernahme von Peak bekannt, einem in der Türkei ansässigen Videospielentwickler, der für populäre Titel wie Toon Blast und Toy Blast verantwortlich ist. Der 1,8-Milliarden-Dollar-Deal ist die größte Akquisition, die Zynga jemals getätigt hat, und das Unternehmen geht davon aus, dass dieser Schritt seine täglich aktive Benutzerbasis um mehr als 60 % steigern wird.

Die Kernbereiche von Zynga sehen ziemlich solide aus, und die Einführung nur eines einzigen sehr erfolgreichen neuen Titels könnte zu großen Aktiengewinnen führen. Das Unternehmen verfügt über Spieleentwicklungen, die auf bekannten Fantasiewelten basieren, darunter Harry Potter und Star Wars, die wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft veröffentlicht werden. Außerdem hat das Unternehmen in den letzten zehn Jahren durch Übernahmen eine umfangreiche Sammlung von Studios und Entwicklungsressourcen aufgebaut. Die Aktien sind in den letzten drei Jahren um etwa 155 % gestiegen, und Zynga hat jetzt eine Marktkapitalisierung von etwa 9 Milliarden US-Dollar, aber neue Titel und das anhaltende Wachstum des Handyspielemarktes könnten der Aktie große Zugewinne bescheren.

2. Himax Technologies

Himax Technologies ist ein in Taiwan ansässiges Halbleiterunternehmen, das sich auf Chips für visuelle Anzeigen spezialisiert hat. Aktien werden derzeit im Bereich von 3 US-Dollar gehandelt, aber das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1 Milliarde Dollar, sodass es eigentlich zu groß ist, um als Pennystock betrachtet zu werden. Das wichtigste Produkt des Unternehmens sind Display-Treiber-Chips, die die Farben von Pixeln auf Fernsehern und mobilen Geräten regulieren, aber Umsatz und Gewinn wurden durch die sinkende Preismacht und die Stagnation auf dem globalen Smartphone-Markt gedrückt.

Potenzielle Wachstumskatalysatoren in Bereichen wie Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) haben ebenfalls länger als erwartet gebraucht, um sich zu entfalten, und die Aktie ist in den letzten drei Jahren um etwa 56 % gefallen. Das Unternehmen hat jedoch immer noch realistische Wachstumschancen und seine Aktie könnte ein großes Comeback erleben, das von der Dynamik für neue Anzeigemedien und Bildsensortechnologien angetrieben wird.

Augmented Reality ist eine Technologie, die im Laufe des Jahrzehnts wahrscheinlich ein gewaltiges Wachstum erleben wird, und Himax bekommt aufgrund seiner Stärke auf dem Markt für Display-Treiber und Bildsensorchips starken Rückenwind, wenn intelligente Brillen und andere Formen von AR-Headsets an Zugkraft gewinnen. Das Geschäft könnte auch einen Aufschwung erfahren, wenn mehr Autos mit berührungsgesteuerten Anzeigesystemen ausgestattet werden. Das optimistische Szenario für Himax beinhaltet Spekulationen über Produkte und technische Innovationen, die sich vielleicht doch nicht durchsetzen werden, aber die Aktie könnte enorme Gewinne verzeichnen, wenn einige dieser potenziellen Umsatztreiber zum Tragen kommen.

3. Zuora

Der Aufstieg des digitalen Handels und das abonnementbasierte Servicemodell sind zwei der größten Geschäftstrends der letzten zehn Jahre. Zuora operiert am Schnittpunkt dieser Trends, und es sieht vieles danach aus, dass es beim anhaltenden Wachstum der Abonnementwirtschaft eine wichtige Rolle spielen wird und davon profitieren kann.

Zuora bietet eine Software-Plattform an, die Unternehmen effiziente Verwaltungsdienste für Kunden und Abonnementabrechnungen bietet. Das Unternehmen verfügt über eine langfristige Expansionsperspektive. Es erweitert seinen Kundenstamm, fügt neue Serviceangebote und Funktionen hinzu und verbessert seine Margen durch schrittweise Preiserhöhungen und Kostensenkungen.

Während viele Unternehme, die mit dem E-Commerce zu tun haben, im Jahr 2020 eine starke Aktienperformance verzeichnen konnten, ist der Aktienkurs von Zuora bis heute ungefähr gleich geblieben, obwohl er nach der jüngsten Ergebnisveröffentlichung des Unternehmens für das erste Quartal einen erheblichen Auftrieb erfuhr. Das Unternehmen schaffte es, die Anzahl der Verträge mit einem Wert von mindestens 100.000 Dollar pro Jahr auf 643 zu erhöhen (ein Anstieg von 18 % im Vorjahresvergleich), und die Ausgaben bestehender Kunden auf seiner Plattform stiegen um etwa 3 %.

Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 1,5 Milliarden US-Dollar schafft Zuoras relativ kleine Größe die Grundlage für große Bewertungsgewinne, wenn es gelingt, weiterhin neue Unternehmen schnell ins Boot zu holen. Die zunehmende Umsetzung von Geschäftsmodellen auf Abonnementbasis scheint praktisch sicher zu sein, und operativer Rückenwind könnte langfristig zu einem außergewöhnlichen Wachstum beitragen.

Dieser Artikel wurde von Keith Noonan auf Englisch verfasst und am 05.06.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Randi Zuckerberg, ein ehemaliger Direktor für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester des CEO, Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Boards von The Motley Fool. Keith Noonan besitzt Aktien von Himax Technologies und Zynga. The Motley Fool besitzt Aktien von und empfiehlt Facebook, Zuora und Zynga.

