Auf der Suche nach digitalen Lösungen für lokale Probleme beim Zugang zu Gesundheitsversorgung: die Sandoz Healthcare Access Challenge (HACk) ist zurück

Holzkirchen (ots) -- Trotz bedeutender Fortschritte in der modernen Medizin ist derfreie Zugang zu Gesundheitsversorgung nach wie vor nichtselbstverständlich.- Aufbauend auf der ersten Sandoz HACk dreht sich der diesjährigeWettbewerb um umfassende digitale Lösungen für spezifischelokale Probleme beim Zugang zu Gesundheitsversorgung.- Die drei Finalisten nehmen am South by Southwest (SXSW) Festivalteil, wo sie zusammen mit Sandoz skalierbare Lösungenerarbeiten, die das Leben der Menschen verbessern könnten.Sandoz, die Generika- und Biosimilars-Sparte von Novartis, gibtheute den Startschuss für die zweite Sandoz Healthcare AccessChallenge (HACk).Die Sandoz HACk ist ein weltweiter Wettbewerb, bei dem Unternehmerund Innovatoren aus dem Bereich der digitalen Technologieaufgefordert sind, inspirative Vorschläge zu machen, wie schonbestehende Ansätze zur Verbesserung des Zugangs zuGesundheitsversorgung ergänzt oder sogar in ganz andere Bahnengelenkt werden können. Bewerbungen für die Sandoz HACk können abheute (4. Oktober) bis zum 30. November 2018 eingereicht werden.Der universelle Zugang zu Gesundheitsversorgung ist wohl immernoch das größte bisher ungelöste medizinische Problem. Zwar werdenweltweit große Fortschritte gemacht, die Zugangsmöglichkeiten sindjedoch je nach Region und Gemeinschaft sehr unterschiedlich. Deshalbkann der Zugang zu Gesundheitsversorgung weltweit nur verbessertwerden, wenn die spezifischen Bedürfnisse der lokalen Gemeinschaftenerkannt und verstanden worden sind."Auf dieser Welt gibt es immer noch zwei Milliarden Menschen, dienicht die Arzneimittel erhalten, die sie brauchen. Aus diesem Grundhaben wir die Sandoz HACk ins Leben gerufen, weil wir das mutige undinnovative Denken von Unternehmern und Visionären anregen und gezieltnutzen wollen, um damit den Zugang zu medizinischer Versorgungüberall in der Welt zu verbessern", sagt Richard Francis, DivisionHead und CEO von Sandoz.Richard Francis fügt hinzu: "Aufbauend auf der ersten Sandoz HACkweiten wir in diesem Jahr den Wettbewerb auf alle aus, die eine Ideehaben, wie man mit Hilfe von digitaler Technologie Probleme beimZugang zu Gesundheitsversorgung speziell auf lokaler Ebene angehenkann. Von der Zusammenarbeit erhoffen wir uns ambitionierte, aberdoch praktische digitale Lösungen, die - mit Augenmaß eingesetzt -bedeutende Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben könnten."Digitale Innovationen versprechen kostengünstige und praktischeLösungen, die die Zugangsproblematik transformieren können. Imletzten Jahr drehte sich die Sandoz HACk um das Thema "m-health"(mobile Gesundheit). Das Motto dieses Jahres ist 'Leveraging DigitalTechnologies to Solve Healthcare Access Challenges' (WirksamerEinsatz digitaler Technologien zur Lösung von Zugangsproblemen in derGesundheitsversorgung), d.h. es sollen Ideen präsentiert werden, wiePatienten der Zugang erleichtert werden kann oder wieGesundheitsdienstleister mehr Menschen erreichen können.Die drei Kandidaten, die es in die engere Wahl geschafft haben,werden im Januar 2019 bekanntgegeben. Sandoz-Experten werden sie beider Entwicklung ihrer Ideen und bei der Umwandlung von Potenzial inechten Mehrwert unterstützen. Im März 2019 werden unsere dreiFinalisten zum South by Southwest Festival (SXSW; Austin, Texas)reisen, dem weltweit größten zukunftsorientierten Zusammentreffenkreativer Köpfe. Dort werden sie Gelegenheit haben sich umzuschauen,Kontakte zu knüpfen und die neuesten innovativen Trendskennenzulernen. In einem persönlichen Auswahlgespräch wird dann derGewinner ermittelt, der mit Hilfe von Seed-Finanzierung undUnterstützung durch Sandoz seine Idee realisieren kann. Einzelheitenzu den Teilnahmemodalitäten und -bedingungen finden Sie hier:https://www.sandoz.de/aktuelles/sandoz-hack Diskutieren Sie mit aufTwitter und Facebook unter #SandozHACk.Über Sandoz HACkAls weltweiter Marktführer im Bereich Biosimilars, generischeAntibiotika und generische Onkologika möchte Sandoz eine führendeRolle dabei spielen, Menschen in aller Welt den Zugang zuArzneimitteln zu ermöglichen. Durch die Sandoz HACk nutzen wir unsereKompetenz, neue Lösungen für Zugangsprobleme in diesen und anderenBereichen mit Leben zu füllen. Wir glauben, dass auch kleine IdeenGroßes bewirken können und dass wir gemeinsam ambitionierte, abergleichzeitig praktische Lösungen erarbeiten können, die für Menschenin aller Welt den Weg zu hochwertiger medizinischer Versorgung freimachen.Über SandozSandoz ist ein weltweiter Marktführer bei generischenPharmazeutika und Biosimilars. Als Teil der Novartis-Gruppe bestehtunser Ziel darin, neue Wege zu finden, das Leben von Menschen zuverbessern und zu verlängern. Wir leisten einen gesellschaftlichenBeitrag, um den zunehmenden Bedarf in der Gesundheitsversorgung durchbahnbrechende, neuartige Ansätze zu unterstützen und Menschen auf derganzen Welt Zugang zu qualitativ hochwertiger Medizin zu ermöglichen.Auf unser Portfolio mit ungefähr 1000 Molekülen aus allen wichtigentherapeutischen Bereichen entfiel 2017 ein Umsatz von 10,1 Mrd. 