München (ots) -- Deutsche TV-Premiere von Staffel 2 der walisischenErfolgsproduktion ab 14. Januar immer dienstags um 21.00 Uhrexklusiv auf FOX- Erfolgreichste Show der letzten 25 Jahre auf BBC Wales,ausgezeichnet mit drei walisischen BAFTAs- Wahlweise im englischen Original oder der deutschenSynchronfassungDie walisische Erfolgsserie "Keeping Faith" erzählt die Geschichte der Anwältin,Ehefrau und Mutter Faith (Eve Myles), deren Leben nach dem plötzlichenVerschwinden und späteren Wiederauftauchen ihres Ehemannes Evan (BradleyFreegard) in Scherben liegt. Als Evan in der zweiten Staffel vorzeitig aus derHaft entlassen wird, muss sie ihr Privatleben neu ordnen und sich über ihreGefühle klar werden. Erstmals in ihrer Anwaltskarriere verteidigt sie einevermeintliche Mörderin und entdeckt im Laufe der Ermittlungen, dass ihreverschlafene Heimatstadt weitere dunkle Geheimnisse birgt. Auch in den sechsEpisoden der zweiten Staffel von "Keeping Faith" ist Hochspannung angesagt. Inbester Tradition britischer Serienhits wie "Broadchurch" oder "Hinterland" deckt"Keeping Faith" die menschlichen Abgründe hinter der Fassade ländlicher Idyllenauf. Hauptdarstellerin Eve Myles ("Belonging", "Torchwood") beeindruckt erneutin der Rolle der kämpferischen Anwältin und Mutter Faith. In Großbritannienwurde die Serie mit drei Welsh BAFTAs für die beste Hauptdarstellerin, denbesten Drehbuchautor und die beste Originalmusik ausgezeichnet und war mitdurchschnittlich über 300.000 Zuschauern pro Episode die erfolgreichste Show derletzten 25 Jahre auf BBC Wales.Über "Keeping Faith" Staffel 218 Monate sind vergangen, seit Faiths Ehemann Evan plötzlich spurlos verschwand.Die schmerzliche Erkenntnis, dass er ein Doppelleben geführt hat, erschüttertedie Welt der Anwältin in ihren Grundfesten. Mittlerweile ist Evan wiederaufgetaucht, sitzt aber wegen Geldwäsche und anderer krimineller Machenschaftenim Gefängnis. Faith hat sich derweil mit ihrem neuen Leben als berufstätige,alleinerziehende Mutter von drei Kindern arrangiert. Mit der Verteidigung dermutmaßlichen Mörderin Madlen Vaughan stellt sie sich nun einer schier unlösbarenAufgabe. Als sie herausfinden will, was wirklich passiert ist, stößt sie auferheblichen Widerstand - auch aus den eigenen Reihen. Es kommt zu einemaufsehenerregenden Prozess, der allerdings nicht die einzige Herausforderung fürFaith bleiben soll.Sendetermine:- Die zweite Staffel von "Keeping Faith" als deutsche TV-Premiereab 14. Januar immer dienstags um 21.00 Uhr exklusiv auf FOX- Alle sechs Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlungüber Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, in der Megathek aufMagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar- Wahlweise im englischen Original oder der deutschenSynchronfassung