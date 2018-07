Auf der Suche nach Tipps für nachhaltige Mode? Modeideen und aktuelle Branchen-Updates von TENCEL (TM) für den Sommer

Salzburg, Österreich (ots/PRNewswire) - Mode bedeutet mehr, alsnur gut auszusehen. In der Lage zu sein, sich nicht nur gut zufühlen, sondern auch Gutes zu tun, ist von gleicher Bedeutung, wennnicht sogar wichtiger. Mit zunehmenden Bedenken über die Auswirkungender Modebranche auf die Umwelt spielt Nachhaltigkeit für Verbraucherbeim Einkaufen eine immer stärkere Rolle.Im Februar wurde die Marke TENCEL(TM) (die Flaggschiff-Marke vonLenzing für Textilien) durch Co-Branding-Programme mitMarkenhersteller und Kultmarken erfolgreich re-gelauncht,einschließlich der aus Los Angeles stammenden Modemarke Bella Dahlund der internationalen Bekleidungsmarke ONLY. Lenzing stand außerdemim Mittelpunkt von Diskussionen über nachhaltige Mode und fördertesomit auf verschiedenen Branchenveranstaltungen den Diskurs einernachhaltigen Wertschöpfungskette."Wir haben uns dazu verpflichtet, zum Aufbau einer nachhaltigenModebranche beizutragen und werden gemeinsam mit Partnern aus dertextilen Kette,Markenherstellern, Interessenvertretern sowieVerbrauchern die Marke TENCEL(TM) rund um die Weltnäherbringen.Matrialien, die mit TENCEL(TM) Fasern hergestelltwerden, tragen stark dazu bei, die durch die Textilindustrieverursachte Umweltbelastung zu reduzieren. Forschungsergebnissezeigen, dass Verbraucher, die ein mit TENCEL(TM) Fasernhergestelltes Produkt erwerben, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeitzum Wiederholungskäufer werden, was ein Kundenerlebnis unterstreicht,das in Einklang mit unserem Markenslogan 'Feels so Right' steht", soRobert van de Kerkhof, Chief Commercial Officer, Lenzing Group.Weitere Co-Branding-Programme sind in Vorbereitung und werden in denkommenden Monaten eingeführt.Hier finden Sie einen Überblick der neuesten Angebote nachhaltigerMode mit der Marke TENCEL(TM):Bella Dahls TENCEL(TM)-Bekleidung bietet Modeliebhabern extremenTragekomfort (https://tencel.com/stories-and-promotion/bella-dahl-talks-spring-18-and-new-denim-fabrications)Bella Dahl, eine beliebte Marke aus Los Angeles, integriertekürzlich Lyocell-Fasern der Marke TENCEL(TM) in ihre Produktlinie,welche sich durch extreme Weichheit, einzigartige Herstellung undWaschprozesse auszeichnet. Bella Dahl hat sich dem Schutz desPlaneten verschrieben und nutzt somit biologisch abbaubare Gewebesowie schadstofffreie Lösungsmittel, die bei der Fertigung dereigenen Produkte recycelt werden.ONLY führt die umweltfreundliche Produktlinie Black Forever mitlanganhaltender Farbbeständigkeit ein (https://www.tencel.com/stories-and-promotion/powered-by-soorty-bestsellers-only-launched-black-forever-denim)ONLY setzt Fasern der Marke TENCEL(TM) für die umweltfreundlicheProduktlinie Black Forever ein, welche eine nachhaltige Lösungdarstellt. Das Konzept, das auf einer hochmodernen Innovation fürunglaubliche Strapazierfähigkeit und langanhaltende Farbe vonschwarzen Stoffen basiert, wird im Juli 2018 in sämtlicheneuropäischen Filialen sowie online eingeführt.TENCEL(TM) Active ermöglicht Bekleidung mit dem aktiven LebensstilSchritt zu halten (https://tencel.com/stories-and-promotion/tencel-active-innovative-apparel-that-keeps-pace-with-your-active-lifestyle)Ein aktiver Lebensstil ist nicht nur eine Art derFreizeitgestaltung, sondern eine bewusste Lebensweise. Mit TENCEL(TM)Active können Verbraucher gut aussehen, sich gut fühlen undgleichzeitig etwas Gutes tun inmitten eines schnellen Lebenstils.TENCEL(TM) Active bietet somit den Bekleidungsherstellern, die denwachsenden Active Wear-Markt erschließen möchten, eine vollständigeLösung.TENCEL(TM) Active, mit botanischem Ursprung, definiert einenneuen Standard in Nachhaltigkeit sowie natürlichem Tragekomfort fürMenschen, die gerne aktiv sind.Durch zunehmenden Fokus der Industrie auf Nachhaltigkeit, wirdTENCEL(TM) als führend angesehen und ist Teil von nachhaltigenModeveranstaltungen in Asien, Europa und USA.Lenzing fördert chinesische Nachwuchsdesigner in Guangzhou (https://tencel.com/stories-and-promotion/lenzing-fosters-emerging-chinese-designers-at-t-wave-fashion-show)Lenzing und Indigo Tank, mit Sitz in Guangzhou, richtetengemeinsam die T WAVE Fashion Show in Guangzhou, China, aus. Die engeZusammenarbeit der Modedesigner-Community sowie die Stärkung vonJungdesignern wird damit gefördert. Die Veranstaltung fungierte alsentscheidende Plattform für die Präsentation zeitgenössischer Modevon Nachwuchsdesignern und für die Förderung internationalerAnerkennung chinesischer Designs.Lenzing trägt zur Reduzierung der Umweltbelastung in Vancouversowie zum Aufbau einer Kreislaufwirtschaft für Mode in Kopenhagen bei(https://tencel.com/b2b/news-and-events/)Im Mai nahm Lenzing an der Planet Textiles Konferenz in Vancouversowie am Copenhagen Fashion Summit teil, um einen positiven Wandelinnerhalb der Branche zu bewirken. Auf der Planet Textiles Konferenzführte Lenzing mit wichtigen Akteuren der Branche Gespräche zurgemeinsamen Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks. In Kopenhagentat sich Lenzing im Rahmen der Make Fashion Circular-Initiative miteinigen der größten Namen in der Branche zusammen, um eineflorierende Branche zu schaffen, die auf den Prinzipien einerKreislaufwirtschaft basiert.Lenzing führte außerdem einige globale Initiativen zur Förderungdes Nachhaltigkeitsbewusstseins innerhalb der Branche ein.Lenzing stärkt weiterhin die Transparenz der Wertschöpfungsketteund führt TENCEL(TM) Story in Asien ein(https://tencel.com/b2b/news-and-events/)Aufgrund steigender Verbrauchernachfrage nach ethisch, nachhaltighergestellten und nachverfolgbaren Produkten von der Materialherkunftbis hin zum Endprodukt, führte Lenzing kürzlich eine neue E-BrandingService-Plattform ein, die Wertschöpfungspartnern und Kundenermöglicht, Co-Branding-Kampagnen zu entwickeln und Markenlizenzen zubeantragen, um den Produktwert zu steigern. Nach dem Re-Launch derMarke TENCEL(TM) im Februar stellte Lenzing TENCEL(TM) auf der vonder Tecoya Group ausgerichteten 2018 Fibers & Yarns in Mumbai,Indien, sowie auf der Indo Intertex, die größte B2B2C-Handelsmessefür Textilien und Vliesstoffe in Indonesien, vor. Anlässlich der IndoIntertex stellte Lenzing außerdem Teilnehmern des indonesischenProject Runway Textilmaterialien, wie z. B. das TENCEL(TM)-Gewebe,zur Verfügung.