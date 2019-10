Mainz (ots) -Anlässlich von 30 Jahre Mauerfall bietet das Wirtschafts- und Verbrauchermagazin"WISO" am Montag, 4. November 2019, 19.25 Uhr im ZDF, eine Mischung aus Doku undTalk aus Chemnitz. Zunächst berichtet "WISO"-Moderator Marcus Niehaves darüber,"was sich im Osten verändert hat", und beleuchtet die wirtschaftlichen undsozialen Entwicklungen in den vergangenen drei Jahrzehnten. Im zweiten Teil derSendung greift eine "WISO"-Talkrunde in Chemnitz das Thema auf.Als erstes westdeutsches TV-Magazin sendete "WISO" 1986 aus der DDR - von derLeipziger Messe. Unter anderem dabei: das volkseigene Werk Textima inKarl-Marx-Stadt. Es ging um den Zustand der Wirtschaft, um neue Technologien unddie Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik. 35.000 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter waren beim Kombinat beschäftigt - 1996 wurde es nach Zerschlagungund Teilprivatisierungen aufgelöst. Welche Hoffnungen hatten die Menschen vor 30Jahren? Wie haben sie und ihre Kinder den Strukturwandel erlebt? Wofür stehtChemnitz heute? Welche Erwartungen haben die heutigen Unternehmerinnen undUnternehmer an die Politik?Im "WISO"-Gespräch im ehemaligen Textilkombinat sind als Gäste dabei:Autolack-Unternehmer Jack Donner, Staffbase-Gründer Martin Böhringer, dieProfessorin für textile Verbundstoffe an der TU Chemnitz, Daisy Nestler,Saralon-Gründer Steve Paschky, Soziologe Steffen Mau, Dachdeckermeister GordonTillmann, Wirtschaftswissenschaftler Gunther Schnabl und Journalistin AntonieRietzschel.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wiso und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/mauerfallPressemappe: https://kurz.zdf.de/4Op/"30 Jahre Mauerfall" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/rdOv/"WISO" in der ZDFmediathek: https://wiso.zdf.de.https://twitter.com/ZDFwisohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell