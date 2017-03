Hamburg (ots) -- 3D Welt-Premiere am 14. März im Planetarium Hamburg- Immersives, sensorisches 360°Erlebnis für Erwachsene und KinderDer preisgekrönte animierte Edutainment- und Familien-Film"LIMBRADUR und die Magie der Schwerkraft" (Originaltitel: "TheSecrets of Gravity") von Softmachine Immersive Productions startet am14. März mit der 3D Welt-Premiere im Planetarium Hamburg, das überdie modernsten technischen Möglichkeiten verfügt, eine 360°FulldomeProduktion mit 3D Bild und 3D Sound zu einem einzigartigenRundum-Erlebnis zu machen."Am 14. März, dem Geburtstag Albert Einsteins, machen wir demgroßen Gelehrten und uns mit dem Start dieser einzigartigen 360°ReiseLIMBRADURs ein besonderes Geschenk", so Thomas W. Kraupe, Direktordes Planetarium Hamburg. Dieses zauberhafte Rundumvergnügen hätteEinstein sicher gefallen."Die Zuschauer erwartet in "LIMBRADUR und die Magie derSchwerkraft" ein spannender Film über die Entdeckungen AlbertEinsteins, die Faszination unseres Universums und die Macht derFantasie. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie jährte sichkürzlich zum 100. Mal. Erst im Februar 2016 konnten ForscherEinsteins Annahme von sogenannten Gravitationswellen überhauptnachweisen, eine wissenschaftliche und Nobelpreis würdige Sensation.Warum fällt ein Apfel vom Baum? Diese Frage beschäftigte bereitsIssac Newton. Über 200 Jahre später griff Albert Einstein die Frageerneut auf und veränderte mit seinen Theorien das Weltbildgrundlegend.In dem preisgekrönten 360°Animationsfilm "LIMBRADUR und die Magieder Schwerkraft" (45 Min.) begibt sich der zwölfjährige LUKE, dersich als Zauberlehrling LIMBRADUR in ferne Galaxien träumt, auf dieSpuren Albert Einsteins. Er schleicht sich nachts ins Museum,freundet sich mit dem kauzigen Wissensroboter ALBY X3 an underforscht gemeinsam mit ihm die Gesetze von Raum und Zeit.Dr. Peter Popp, Autor, Regisseur und Produzent erklärt auf derBasis neuester 360°Technik komplexe Erkenntnisse über Gravitation fürjedermann verständlich und emotional erfahrbar. LIMBRADUR verbindetwissenschaftliche Fakten mit einer fesselnden Geschichte zu einereinmaligen "Science-Seeing Tour",die die ganze Familie zum Staunenbringt."LIMBRADUR ist unsere bislang aufwändigste Fulldome Produktion, inder wir im Rahmen einer spannenden und abenteuerlichen Geschichte zuden edukativen, wissenschaftlichen Inhalten auch die CharaktereLimbradur und Alby entwickelt haben. So wurde die dramaturgischspannende Rahmengeschichte mit anspruchsvollen wissenschaftlichenInhalten verknüpft. Einsteins komplexe allgemeine Relativitätstheoriewird nicht nur unterhaltsam und verständlich vermittelt,vielmehrerlebt der Zuschauer sie regelrecht. Ausschlaggebend ist hier das360°Format, das eine starke emotionale Wirkung auf den Zuschauer hat.Zusammen mit dem räumlichen 360°Sound, der das sensorische Verstehenintensiviert, ist LIMBRADUR ein Film, den man mit nahezu allen Sinnenerlebt. Das Planetarium Hamburg ist mit seinen einzigartigentechnischen Möglichkeiten der ideale Ort dafür", so Dr. Peter Popp,Gründer und CEO von Softmachine Immersive Productions.Weitere Informationen zum Film unter: www.limbradur.deIn Kooperation mit Mack Media wird aktuell eine elfminütigeEvent-Version für den 23 Meter Dome des Europa Park Rust produziert.Sie startet am 1. April als eine der Attraktionen. Darüber hinauszeigen zahlreiche weitere Fulldome Kinos bundes- und weltweit"LIMBRADUR und die Magie der Schwerkraft".360°FULLDOME TECHNOLOGIE360°FulldomeBei der 360°Fulldome Projektion werden audio-visuelle Inhalte aufeine kuppelförmige Leinwand (Dome) abgebildet, die den Zuschauervöllig umgibt. Der Zuschauer steht so im Zentrum des Geschehens,taucht in die audio-visuelle Welt des Domes ein und erfährt einunvergleichlich intensives Filmerlebnis. Ergänzt wird das 360°Bilddurch einen 360°räumlichen Sound, der dem Film eine zusätzliche,einzigartige Erlebnisdimension gibt. In Kooperation mit Dolby undARRI Media wurde für LIMBRADUR als Welt-Premiere die erste DOLBYATMOS Surround Mischung für einen 360°Fulldome Film produziert.360°Fulldome und Virtual Reality (VR)Ein 360°Fulldome Film kann in ein VR Video transcodiert werden.Der Zuschauer kann sich in alle Richtungen innerhalb des Films mitHilfe einer VR Brille wie Oculus Rift oder Samsung Gear umsehen.Während der Zuschauer in der Virtual Reality durch die VR Brille aufsich alleine gestellt ist, bietet die Vorführung im Dome desPlanetariums ein besonderes Gemeinschaftserlebnis. Für LIMBRADURwurde bereits ein VR Trailer erstellt, in Kürze wird der Film ineiner elfminütigen VR Version als Content für VR Brillen angeboten.Über Softmachine Immersive ProductionsAls weltweit führendes Animationsstudio zur Herstellung von360°Fulldome Filmen für Domes in digitalen Planetarien, ScienceCentern, Entertaiment Parks und Dome Cinemas produziert SoftmachineImmersive Productions IMPACT Filme, die eine positive Wirkung beimZuschauer hinterlassen. Edutainment und das Begeistern der Zuschauerfür neue Perspektiven auf die Welt und die Natur stehen dabei imZentrum des Schaffens. Gründer und CEO Dr. Peter Popp ist ein Pionierder kreativen Umsetzung und Herstellung von 360°Filmen. Bis heutekann Softmachine bereits international erfolgreiche 360°Produktionenvorweisen: "KALUOKA'HINA, das Zauberriff", "Im Reich des Lichts" und"Das Geheimnis der Bäume". "KALUOKA'HINA, das Zauberriff", ist derweltweit erste immersive Animations-Spielfilm im 360°Format, mit mehrals 4 Mio. Zuschauern weltweit. 2016 wurde Softmachine für die 2DVersion von "LIMBRADUR und die Magie der Schwerkraft" u.a. beim"International Planetarium Movie Festival" in Südkorea mit demAudience Award ausgezeichnet.Weitere Informationen unter: www.softmachine.deÜber das Planetarium HamburgIm Planetarium Hamburg gehen jährlich weit mehr als 300.000Menschen auf eine Entdeckungsreise in den Kosmos. Das "kosmischeSchauspielhaus" ist mit seinen technischen Möglichkeiten und dembreit gefächerten Spielplan eine weit über die Grenzen Deutschlandshinaus beachtete Begegnungsstätte für Kultur und Wissenschaft. DieErde und ihr Platz im Kosmos stehen im Zentrum des umfangreichenProgramms. Darüber hinaus erfahren die Besucher des PlanetariumsMusik-, Licht-, Literatur- und Laserwelten hautnah und in technischerBrillanz. Das Planetarium Hamburg besitzt eine einzigartigeKombination an Technik. Es ist das erste Sternentheater weltweit, indem ein immersives 3D-Bild mit 3D-Sound zu einem Gesamterlebnisverschmilzt. Die naturgetreue Zeiss-Sternenprojektion, eine digitale8K-3D-Ganzkuppelprojektion, die 3D-Soundanlage und die weltgrößteShowlaser- und Lichtanlage bilden das herausragende Instrumentariumfür Reisen mit diesem "Kreuzfahrtschiff der Sinne". Nach der geradeabgeschlossenen, baulichen Erweiterung stehen den Besuchern imPlanetarium Hamburg nun deutlich größere Räumlichkeiten und damitverbunden eine gesteigerte Aufenthaltsqualität zur Verfügung.Im 1. Im 1. Quartal 2017 feiern allein fünf neue Produktionen imPlanetarium ihre Deutschland- oder sogar Weltpremiere: "Wir sindSterne - 3D" (auf dem Spielplan seit 17.02.2017), "Polaris und dasRätsel der Polarnacht" (auf dem Spielplan seit 18.02.2017),"Lichtmond - Days of Eternity" (auf dem Spielplan seit 24.02.2017),"Limbradur und die Magie der Schwerkraft - 3D" (auf dem Spielplan ab15.03.2017) und "Space Tour 3D - Unser Kosmos live und in 3D" (aufdem Spielplan ab 17.03.2017).Tickets unter: 040 / 42 886 52 - 10 oder unterwww.planetarium-hamburg.de