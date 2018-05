München (ots) -Neue RTL II-Dokumentation am Donnerstagabend- Myriam von M. begleitet todkranke Menschen auf ihrem letzten Wegund erfüllt ihnen ihre letzten Träume und Wünsche- Vierte Folge am Montag, 24. Mai 2018, um 20:15 Uhr bei RTL IIMyriam von M. tut alles, damit die letzten Wünsche der todrankenMichelle (17) und Sébastien (33) in Erfüllung gehen.Die 17-jährige Michelle ist mit ihrem Freund und ihrer Mutter inNew York, dem Ziel ihrer letzten großen Reise angekommen. Auch Myriamvon M. ist dabei. Genau wie Myriam will Michelle noch viele Jahreweiterleben und den Krebs besiegen - doch Michelles Prognose hat sichnoch einmal deutlich verschlechtert. Daher möchte sie in New Yorkgleich mehrere Punkte ihrer Liste abhaken: den weltbesten Hotdogessen, die Krone der Freiheitsstatue erklimmen und einen Spaziergangdurch den Central Park machen. Ihr Freund Mariano plant zudem einebesondere Überraschung.Seit 2012 kämpft Sébastien (33) aus Koblenz gegen verschiedeneTumorerkrankungen an. Die Mediziner versuchen die Krankheit durchChemotherapie in Schach zu halten. Mittlerweile kann sich Sébastiennur noch im Rollstuhl fortbewegen. Viele Punkte seiner letzten Listekann er aufgrund dessen nicht mehr umsetzen. Doch ein großer Traumvon ihm ist es, den Frankfurter Rocksänger Alexander Spreng, denFrontmann der Band ASP, zu treffen. Seine Musik hat ihm während derTherapie viel Kraft gegeben."Voller Leben - Meine letzte Liste": Am Donnerstag, 24. Mai 2018,um 20:15 Uhr bei RTL IIÜber "Voller Leben - Meine letzte Liste"In der neuen RTL II-Dokumentationsreihe "Voller Leben - Meineletzte Liste" begleitet Myriam von M. todkranke Menschen auf ihremletzten Weg. Gemeinsam mit ihnen erarbeitet sie eine letzte Liste,auf welcher die Wünsche des Patienten stehen. Diese werden nach undnach abgearbeitet und erfüllt, um den Schützlingen ihre letztenTräume zu ermöglichen und große Augenblicke der Freude zu schenken.Myriam von M. begleitet bereits seit mehreren Jahren kranke Menschenund hilft ihnen dabei den letzten Weg zu gehen. Sie selbst hat denKrebs schon zweimal besiegt.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deMehr Informationen unter www.rtl2-presse.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell