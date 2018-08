Mainz/Stuttgart (ots) -Seit zehn Jahren sucht die "Rezeptsucherin" Susanne Nett für dasSWR Fernsehen nach alten, besonderen oder fast vergessenen Rezepten.In der Ausgabe zum zehnjährigen Jubiläum der Sendung ist sie am 6.September 2018, ab 18:15 Uhr einem der berühmtesten Gerichte desSüdwestens im fernen Amerika auf der Spur. Pfälzer Auswanderer sollendort nicht nur Sprache und Kultur der Heimat seit Jahrhundertenpflegen - auch der Saumagen soll bis heute in manchen Küchen desamerikanischen Westens gekocht werden. Aber lassen die US-Amerikanerdie Rezeptsucherin auch in ihre private Küche?Diese Aufgabe ist der spannendste Teil der informativen undamüsanten 30 Minuten. Hat die Moderatorin - die frühere DeutscheWeinkönigin - Susanne Nett nämlich das Rezept aufgespürt, so muss sieanschließend jemanden finden, der spontan ein komplettes Fernsehteamzum weiteren Dreh in seine vier Wände einlädt. Im September 2008begann diese spielerische Suche im rheinhessischen Guntersblum. Heuteist Susanne Nett zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württembergunterwegs, bereitete mit ihren jeweiligen Hobbyköchinnen und -köchenschon Jägerkohl im Westerwald, Brägele mit Bibiliskäs' in Lahr oderDicken Hannes mit Mausohrsalat in Bad Ems zu.Ausgangspunkt ihrer Jubiläumsrezeptsuche ist dieses Mal der OrtNew Paltz im Bundesstaat New York. Wurst und Bier verbindet ihreerste Straßenbekanntschaft mit der fernen Pfalz. Aber Saumagen? Einehemaliger Deutschlehrer entpuppt sich später als eine Schlüsselfigurauf dem weiteren Weg zur Zubereitung dieser Spezialität. Aber ist derSaumagen in Amerika mit dem in der alten Heimat vergleichbar? BetrittSusanne Nett letztendlich auch wirklich eine Küche in der neuen Welt?Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter http://x.swr.de/s/rezeptsucherinPressekontakt: Wolf-Günther Gerlach, Tel. 06131 929 33293,wolf-guenther.gerlach@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell