Auf dem Sprung in die zweite Saisonhälfte: Ford will bei der Rallye Finnland angreifen (FOTO)

Köln (ots) -- Titelverteidiger Sébastien Ogier/Julien Ingrassia setzen für dasWeitsprungspektakel rund um Rovaniemi auf neueAerodynamik-Komponenten für ihren Ford Fiesta WRC- Team M-Sport Ford profitiert von Windkanaltests im FordPerformance-Technical Center nahe der NASCAR-Metropole Charlotte- Nach Rang zwei im Vorjahr: Elfyn Evans/Daniel Barritt wollenihre Schnelligkeit auf den rasanten Schotterprüfungen in denfinnischen Wäldern erneut beweisen- Mehr als Geheimtipp: Lokalmatador Teemu Suninen und BeifahrerMikko Markkula peilen am Steuer ihres Ford Fiesta WRC eineTop-3-Platzierung an- Hoch und weit: Julius Tannert will mit seinem gut 180 PS starkenFord Fiesta R2T beim finnischen Lauf zur Junior-WM erneut einSpitzenergebnisReady for take-off: M-Sport Ford ist bereit für das unglaublicheWeitsprung-Schotterspektakel der Rallye Finnland. Der achte von 13Läufen zählt alljährlich zu den absoluten Höhepunkten desWM-Kalenders und beendet am letzten Juli-Wochenende die fastsechswöchige Sommerpause. Die Titelverteidiger schicken erneut dreider gut 380 PS starken, von Ford EcoBoost-Turbomotoren mitBenzindirekteinspritzung angetriebenen Fiesta WRC ins Rennen. Alleindas Fahrzeug der amtierenden Weltmeister Sébastien Ogier/JulienIngrassia kommt aber in den Genuss der ersten neuenAerodynamik-Bauteile, die das Team nach ausführlichen Tests imUS-amerikanischen Ford Performance-Windkanal von Charlotte inRekordzeit für die Highspeed-Veranstaltung angefertigt hat. DieChancen von Elfyn Evans/Daniel Barritt und Teemu Suninen/MikkoMarkkula auf ein Topresultat beim superschnellen "Finnland-GrandPrix" schmälert dies jedoch nicht. Während Ogier bereits 2013 alseinem von wenigen Kontinentaleuropäern das Kunststück gelang, diespektakuläre Sprungkuppenorgie für sich zu entscheiden, haben Evansund WRC-Rookie Suninen im Vorjahr ihre Konkurrenzfähigkeitaufgezeigt: Sie erreichten das Ziel auf den Plätzen zwei und vier."In der langen Sommerpause haben wir die Hände nicht in den Schoßgelegt, sondern praktisch rund um die Uhr gearbeitet, um die neuenAerodynamik-Komponenten rechtzeitig für die Rallye Finnland fertig zubekommen", erläutert M-Sport-Teamchef Malcolm Wilson. "Aktuell könnenwir damit leider nur den Fiesta WRC von Sébastien Ogier ausrüsten.Ich hoffe, es gibt ihm jenes kleine Extraspänchen anKonkurrenzfähigkeit, das er angesichts der enormen Konkurrenzdichtebenötigt. Unser Ziel für die zweite Saisonhälfte steht fest: Wirwollen den Rückstand auf die Führenden in allen drei WM-Wertungenreduzieren - also in der Marken-, Fahrer- und Beifahrertabelle. Wirwerden alles geben und ich bin mir sicher, dass wir bei den kommendenLäufen mit starken Ergebnissen aufwarten können. In Finnland wollenwir damit beginnen. 2017 haben unsere Fiesta auf diesen Streckenextrem gut funktioniert, alle drei Fahrer konnten um einSpitzenergebnis kämpfen. Sébastien hat diese Rallye bereits gewonnen,Elfyn fuhr im vergangenen Jahr auf Rang zwei und Teemu verpasste denSprung aufs Podium nur knapp - und das bei seinem erst zweiten Startam Steuer eines World Rally Cars."Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (Ford Fiesta WRC, Startnummer 1);WM-Rang: 2Rallye-Finnland-Starts: 10. Bestes Ergebnis: Platz 1 (2013)Mit frischen Kräften greifen Sébastien Ogier und Julien Ingrassianach den Sommerferien an und wollen dem Projekt Titelverteidigung miteinem Topresultat in Finnland neuen Schwung verleihen - dies istihnen, den Siegern von 2013, durchaus zuzutrauen. Ihr Ford Fiesta WRCprofitiert von der jüngsten Aerodynamik-Weiterentwicklung."Die kleine Unterbrechung hat gutgetan, ich konnte mit Freundenund der Familie etwas ausspannen", so Ogier. "Doch jetzt geht eswieder zur Sache, wir sind auf die Rallye Finnland voll konzentriert.Für viele Fans gehört diese Veranstaltung zum Höhepunkt der gesamtenSaison und ich weiß auch, warum: Die Atmosphäre ist einzigartig unddie Straßen scheinen eigens für den Rallye-Sport erfunden worden zusein. Beim schnellsten Event des Kalenders kämpfen wir miteinander imZehntelsekundenbereich. Die Konkurrenzdichte ist enorm hoch. Aber dieIngenieure von M-Sport Ford und Ford Performance arbeiten praktischohne Unterbrechung daran, uns die bestmögliche Ausgangsposition zuverschaffen. Die neuen Aerodynamik-Elemente im Heckbereich unseresFiesta WRC könnten das entscheidende Extra bieten. Dennoch müssen wirüber das gesamte Wochenende alles richtig machen, wenn wir einTopresultat anpeilen wollen. Im vergangenen Jahr hatten wir inFinnland ein richtig schnelles Auto und auch von unseren Testfahrtennahmen wir ein gutes Gefühl mit, aber diese Rallye verzeiht keineFehler."Elfyn Evans / Daniel Barritt (Ford Fiesta WRC, Startnummer 2);WM-Rang: 7Rallye-Finnland-Starts: 7. Bestes Ergebnis: Platz 2 (2017)Auch in den Ferien blieb Elfyn Evans dem Ford Fiesta treu: Erstdriftete der Waliser für eine Werbekampagne mit dem neuen FiestaST-Serienmodell durch eine unterirdische Salzmine, dann saß er imVorfeld des berühmten Goodwood Festival of Speed für einen Werbespotvon Sponsor Red Bull am Steuer seines World Rally Cars. Jetzt hat erseine Antennen wieder voll auf den bevorstehenden WM-Laufausgerichtet - 2017 fuhr der Waliser mit Platz zwei in Finnland dasbis dahin beste Ergebnis seiner Karriere ein."Wir hatten also wenig Langeweile", kommentiert Evans. "Die zweiteSaisonhälfte beginnt mit einer meiner absoluten Lieblings-Rallyes.Ich kenne niemanden, der mit einem World Rally Car dieseSchotterprüfungen nicht genießen würde. Die hohen Geschwindigkeitenergeben in Verbindung mit der fahrtechnisch anspruchsvollenStreckenführung eine unglaubliche Kombination. Wenn du deinenRhythmus gefunden hast, ist es ein unfassbares Erlebnis - trotzdemgibt es so gut wie keinen Raum für Fehler, der kleinste Patzer kannsich massiv auswirken. Im vergangenen Jahr lief es für uns inFinnland richtig gut und auch der Test im Vorfeld der Veranstaltungwar positiv."Teemu Suninen / Mikko Markkula (Ford Fiesta WRC, Startnummer 3);WM-Rang: 12Rallye-Finnland-Starts: 4. Bestes Ergebnis: Platz 4 (2017)Bereits bei seiner zweiten Rallye am Steuer eines World Rally Carhatte Teemu Suninen im vergangenen Jahr die in ihn gesetztenErwartungen bestätigt: Der Finne erreichte bei seinem WM-Heimspieldas Ziel auf einem geradezu sensationellen vierten Rang. Nun will ervor eigenem Publikum den Sprung aufs Podium schaffen."Unsere Tests liefen gut und wir fühlen uns für die RallyeFinnland vorbereitet", bestätigt der 24-Jährige. "Wir konnten mehrals 200 Kilometer abspulen und auf dem Basis-Set-up aufbauen, dasunsere Teamkollegen zuvor herausgearbeitet hatten. Wir setzen imPrinzip auf eine sehr ähnliche Abstimmung, daher mussten wir nur nochDetails anpassen. Jetzt fühlt sich das Auto speziell in den schnellenPassagen sehr gut an. Ein Ergebnis unter den ersten Drei istdefinitiv das Ziel, auch wenn es schwierig wird - aber wir gebenunser Bestes. Es könnten Kleinigkeiten sein, die über einen Platzunter den ersten Drei oder Rang sechs entscheiden. Im vergangenenJahr war ich etwas nervös, als es zum ersten Mal in die Waldprüfungenging - doch als die Zeiten zeigten, dass mein Speed hoch genug ist,fühlte ich mich gleich besser. Dieses Mal stehen ähnliche Strecke aufdem Programm. Wir wollen von Beginn an attackieren."Julius Tannert greift erneut mit dem frontgetriebenen Fiesta R2TanIn der Junior-Weltmeisterschaft hält wieder Julius Tannert ausZwickau die deutschen Fahnen hoch. Für den 28-Jährigen und seinenösterreichischen Beifahrer Jürgen Heigl ist es bereits der zweiteStart bei dem WM-Lauf, den geschichtsbewusste Fans noch immer"1000-Seen-Rallye" nennen. "Ich freue mich riesig auf Finnland",strahlt Tannert. "Es ist einfach die verrückteste Rallye des Jahresund sie verlangt maximale Konzentration. Wir wollen ein starkesResultat abliefern und uns nach dem Pech der beiden vergangenenJunior-WM-Läufe wieder ins Rennen um eine guteMeisterschaftsplatzierung bringen. Der Start war lange Zeit unsicher,aber dank der Unterstützung meiner Partner haben wir es geschafft.Dafür bin ich unheimlich dankbar."Zu den großen Herausforderungen zählt für den Sachsen insbesonderedie Erstellung des Aufschriebs: "Die zahlreichen Kuppen und blindenKurven im Vorfeld richtig einzuschätzen, ist extrem schwer. Du fährstbei der Besichtigung mit maximal 80 km/h über die Wertungsprüfungenund musst erahnen, wie die Kuppe oder Kurve mit dem doppelten Speedzu fahren ist - da spielt Erfahrung eine große Rolle."Die Rallye Finnland führt über 23 Wertungsprüfungen mit insgesamt317 Kilometern. Dabei stehen auch Teilabschnitte der berühmtenPrüfung "Ouninpohja" auf dem Programm. Los geht es am Donnerstagabendmit einer Zuschauerprüfung. Der Zieleinlauf findet amSonntagnachmittag statt.# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. 