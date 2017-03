Auf Reiseimpfungen nicht aus Kostengründen verzichten: Apotheker informieren auf ITB Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -Nicht alle Reiseimpfungen werden von sämtlichen Krankenkassenbezahlt, doch Urlauber und Geschäftsreisende sollten nicht ausKostengründen darauf verzichten. Ob Zuschuss, Komplettübernahme oderRückerstattung - die Regelungen sind je nach Krankenkasse undImpfstoff sehr unterschiedlich. "Reiseimpfungen gegenTropenkrankheiten können je nach Region, Saison und Reisestilüberlebenswichtig sein", sagt Mathias Arnold, Apotheker ausHalle/Saale und Vizepräsident der ABDA - Bundesvereinigung DeutscherApothekerverbände, anlässlich der Internationalen Tourismus Börse(ITB) in Berlin. "Grundsätzlich gilt: Jeder Weltenbummler sollte sichzuerst informieren, welche Impfungen er wirklich braucht und dannerst die Kostenfrage stellen. Auch die Reiseapotheke sollteindividuell bestückt werden. Die Apotheke um die Ecke kann dazuwertvolle Tipps geben. Sie hält wohnortnah Informations- undBeratungsangebote bereit."Die reisepharmazeutische Beratung ist ein Service, den bundesweitviele Apotheken anbieten. Am Stand der Apothekerinnen und Apothekerauf der Tourismusbörse erhalten die Verbraucher eineReiseimpfberatung anhand ihrer Urlaubspläne, aber auch Tipps zurReiseapotheke oder Informationen über Gelbfieber-Impfstellen undTropeninstitute. Die ITB Berlin findet vom 8. bis 12. März 2017 imBerliner Messezentrum statt. Der 25 Quadratmeter große Stand mit demroten A der Apotheker ist in Halle 24 täglich von 10 bis 18 Uhrgeöffnet. Seine Besetzung mit pharmazeutischem Fachpersonal wird vomBerliner Apotheker-Verein (BAV) koordiniert und durch die ABDAunterstützt. Pro Tag werden etwa 150 Besucher am Stand derApothekerinnen und Apotheker erwartet, die sich erfahrungsgemäß oftüber das südliche Afrika informieren. In diesem Jahr ist Botswana dasPartnerland der Messe. Neben einer Malaria-Prophylaxe gilt dieHepatitis-A-Impfung für Reisen dorthin als sinnvoll.Weitere Informationen unter www.abda.de und www.bav-berlin.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverb?nde, übermittelt durch news aktuell