Auf ROT geht´s los: die Highlights der ARD-HbbTV-Angebote

München (ots) - HbbTV - das bedeutet Mediatheken auf dem großenBildschirm, barrierearmer Zugang zum ARD-Programm und umfassendeAngebote zu Großveranstaltungen und Live-Ereignissen. Alle Angebotesind auf der ARD-Startleiste gebündelt, sie ist der zentrale Zugang.Der HbbTV-Standard ist in Deutschland in nahezu jedem Smart-TVintegriert und wird ganz einfach mit einem Druck auf die roteTaste/Red Button der TV-Fernbedienung aktiviert.Sportschau HbbTV App zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018: DieHbbTV App zur FIFA WM bietet den Nutzerinnen und Nutzern komfortabelZugriff auf Vorberichte, Spielanalysen und Expertengespräche. AlleVideos zur Weltmeisterschaft sind in der App gebündelt.Dank der zeitversetzten Nutzung ist es möglich, spektakuläreSpielszenen noch einmal zu erleben und durch den Spielverlauf zunavigieren.Neu sind die sendungsbegleitenden Streams für Gebärdensprache:Zusätzlich zu den etablierten HbbTV-Untertitelangeboten, werden dieSendungen "Anne Will" und "Hart aber fair" seit Anfang 2018 mitGebärdensprache begleitet. Die Gebärdenübersetzung kann mit derFernbedienung über die ARD-Startleiste des Ersten aufgerufen werden.Mit dem Relaunch des ARD EPG haben die Zuschauerinnen undZuschauer ein Navigationsinstrument erhalten, das sie durch daskomplette Angebot aller ARD-Programme führt. Auf der Startansicht desEPG stehen Empfehlungen im Vordergrund. Die Karussellnavigationbietet den direkten Zugriff zu laufenden, kommenden und in denMediatheken auffindbaren Sendungen.Voraussetzung für die Nutzung der Angebote ist ein Empfangsgerätmit HbbTV-Standard, das mit einem breitbandigen Internetanschlussverbunden ist z. B. über W-LAN oder per Ethernet-Kabel.Die HbbTV-Angebote der ARD sind über Satellit (DVB-S), überTerrestrik (DVB-T2 HD) und digitales Kabel (DVB-C) bundesweit zuempfangen.Weitere Informationen zum HbbTV-Angebot der ARD gibt es aufwww.ard-digital.de.Fotos unter www.ARD-Foto.de