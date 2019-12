Baden-Baden (ots) - Die SWR Bestenliste empfiehlt seit über 40 Jahren jedenMonat zehn lesenswerte Bücher, unabhängig von Bestsellerlisten. Nicht dieBücher, die am häufigsten verkauft werden, bestimmen die Liste, sondern eineJury aus 30 namhaften Literaturkritiker*innen wählt die Bücher aus, denen siemöglichst viele Leser*innen wünscht. Im Januar 2020 steht der 1874 erstmals inBuchform erschienene Roman "Middlemarch" von George Eliot auf Platz 1 der SWRBestenliste. Zum 200. Geburtstag der unter männlichem Pseudonym schreibendenAutorin Mary Ann Evans hat Melanie Walz den Roman neu aus dem Englischenübersetzt und herausgegeben. Im Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitgliederüber die neueste Bestenliste, jeweils am ersten Dienstag in SWR2, 22:03 Uhr."SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in derkostenlosen SWR2 App. Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehnbesten Bücher: www.SWR.de/bestenlisteVollständige Bestenliste zum Download: www.SWR.de/bestenliste WeitereLiteratursendungen im SWR: www.SWR2.de/literatur Die SWR2 App für Android undiOS: www.swr.de/swr2/swr2-apps,swr2-radioapp-100.htmlPressefotos zum Herunterladen: www.ARD-Foto.de Pressekontakt: Oliver Kopitzke,Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4477942OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell