Auf die Plätze - fertig - Streik! Deutsche Flughäfen fordern, dieses Schema endlich zu durchbrechen!

Berlin (ots) - Zunehmend sind die Flughäfen von der Austragungverbissener Tarifkonflikte betroffen. Streiks an den Flughäfen sindlängst keine Ausnahme mehr. Stattdessen sind Arbeitsniederlegungen zueinem leichten Mittel der Wahl geworden, um Partikularinteressenunerbittlich durchzusetzen.Die Warnstreiks des Bodenpersonals an den Flughäfen in Berlin,Hamburg und Stuttgart sind unangemessen und entbehren jederakzeptablen Grundlage.Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV übtscharfe Kritik: "Zehntausende Passagiere sind die Leidtragenden.Statt die unterschiedlichen Tarifvorstellungen an einem gemeinsamenVerhandlungstisch auszutragen, werden die Flughäfen erneut alsSchauplatz missbraucht. Es ist nicht hinzunehmen, dass Ver.di dieFlughäfen als öffentlichkeitswirksame Bühne zur Durchsetzung ihrerForderungen schädigt und die Belange der Reisenden dabei völligausblendet.""Konfrontation und sich verhärtende Fronten können und dürfennicht das Ziel sein.", so Beisel weiter. Daher ruft derFlughafenverband ADV die Tarifpartner auf, gemeinsam nach einerLösung zu suchen und den Passagieren und Flughäfen dieunberechenbaren Wirren der Streikzustände zu ersparen. DieBundesregierung wird aufgefordert, die Streikregeln endlich ingeordnete Bahnen zu führen. "Ein zwingendes Schlichtungsverfahren istdringend erforderlich. Neue politische Rahmenbedingungen müssen derMaßlosigkeit der Streiks ein Ende setzen.", fordert Beiselabschließend.