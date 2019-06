Auf die Plätze, fertig, Sommer! Mit den Produktneuheiten von Veet bestens vorbereitet in die warme Jahreszeit starten (FOTO)

Heidelberg (ots) -Pünktlich zum Sommerstart bringt Veet die neuen Warmwachsperlenmit Bienenwachs für ein einfaches Wachsen ohne Vliesstreifen auf denMarkt. Für besonders glatte Beine sorgen auch die neuen Probiergrößender bewährten Veet Kaltwachsstreifen und Haarentfernungscreme, diepassend zur warmen Jahreszeit in einem sommerlichen Design und mitfrischem Duft erhältlich sind.Endlich ist er da, der Sommer. Und mit ihm heiß geliebteSommerkleider, Shorts & Co. Egal ob beim entspannten Nichtstun amSee, auf dem verlängerten Festival-Wochenende oder im lang ersehntenmehrwöchigen Urlaub, wir genießen die warmen Temperaturen in vollenZügen. Damit der unbeschwerten Sommerlaune nichts im Wege steht, hatVeet ein neues Haarentfernungs-Tool für langanhaltend glatte Hautentwickelt.Die neuen Veet Warmwachsperlen mit Bienenwachs und angenehmem Duftkönnen ganz ohne zusätzliche Vliesstreifen in drei einfachenSchritten angewendet werden. Mit Hilfe des Veet Spawax Geräts oder ineinem herkömmlichen Wasserbad werden die leicht zu dosierendenWarmwachsperlen aufgewärmt und anschließend eine dicke Schicht Wachsmit dem beiliegenden Spatel in Haarwuchsrichtung aufgetragen. Nachdemdas Warmwachs kurz auf der Haut getrocknet ist, kann die Schicht ohneklebrige Rückstände gegen die Haarwuchsrichtung abgezogen werden.Bereits kurze Haare ab zwei Millimeter werden so direkt an der Wurzelentfernt und lassen sich bis zu vier Wochen nicht mehr blicken.Wer noch nicht die richtige Haarentfernungsmethode für sichgefunden hat und sich erst einmal ausprobieren möchte, für den hatVeet jetzt die richtige Lösung parat. Ab sofort sind die bewährtenVeet Kaltwachsstreifen und die Haarentfernungscreme zu einem kleinenPreis als Probiergrößen erhältlich. Die Kaltwachsstreifen miteinzigartiger Veet Easy-Gelwax Technologie entfernen sogar kürzesteHaare ab 1,5 Millimeter mitsamt Wurzel. Die Anwendung ist denkbareinfach und erfordert kein Anwärmen der Streifen. Mit demsommerlichen Verpackungsdesign und dem frischen Duft zieht der Sommerauch im heimischen Badezimmer ein. Bei der Verwendung der VeetHaarentfernungscreme muss bei einer Einwirkzeit von fünf Minuten zwaretwas Geduld mitgebracht werden, dafür wird man aber lästige Haareganz ohne Ziepen los.Die Feuchtigkeit spendende Creme löst sie an der Haarwurzel aufund sorgt damit für seidig glatte und gepflegte Beine - länger alsbei einer Rasur für bis zu sieben Tage Glättegefühl. Egal obKaltwachsstreifen oder Haarentfernungscreme, beide Veet Probiergrößensind besonders handlich und machen damit auch im Urlaubsgepäck einesuper Figur.Die Veet Warmwachsperlen sind ab sofort für 9,99 Euro im Handelerhältlich, die Veet Kaltwachsstreifen mit 8 Streifen und dieHaarentfernungscreme mit 50 ml sind für je 2,99 Euro im Regal zufinden.Über VeetDie Marke Veet gehört zum Portfolio von Reckitt Benckiser, einemweltweit führenden Unternehmen im Bereich Consumer Health, Hygiene &Home. Egal ob Beine, Achseln, Bikinizone oder Gesicht - Veet hält fürjeden Anwendungsbereich die ideale Haarentfernungslösung für spürbarglatte Ergebnisse bereit. Weitere Informationen finden Sie unterwww.veet.de.Über RBRB ist eines der weltweit führenden Unternehmen im BereichConsumer Health, Hygiene & Home. Mit dem Ziel, innovative Lösungenfür ein gesünderes Leben und ein glücklicheres Zuhause zu liefern,besitzt das Unternehmen operative Gesellschaften in über 60 Ländern.Von Produkten für das allgemeine Wohlbefinden und der Hygiene Zuhausebis hin zu spezialisierter Säuglingsnahrung, helfen die globalenMarken von RB dabei, dass Menschen ein gesünderes und glücklicheresLeben führen können. Das Portfolio aus den Bereichen Consumer Health,Hygiene & Home wird angeführt von globalen Powerbrands wie Nurofen,Dobendan, Gaviscon, Mucinex, Durex, Scholl, Clearasil, Lysol,Sagrotan, Veet, Harpic, Cillit Bang, Mortein, Finish, Vanish, Calgon,Woolite und Air Wick. Die Grundlage des Unternehmenserfolges bildetdie Firmenkultur von RB. RB ist sehr ergebnisorientiert und arbeitetmit Leidenschaft, Qualität und wissenschaftlicher Exzellenz daran,Überdurchschnittliches zu erreichen. Nicht zuletzt zeigt sich dies inder Arbeit von weltweit über 40.000 Mitarbeitern.Weitere Informationen finden Sie unter www.rb.com/de.Pressekontakt:Pressebüro Veetc/o FleishmanHillard Germany GmbH | Hanauer Landstraße 182a | 60314Frankfurt am Main | GermanyT +49 (0)69-40-57-02-222 | F +49 (0)69-43-03-73E RBDeutschland@fleishmaneurope.comOriginal-Content von: Reckitt Benckiser Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell