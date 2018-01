Auf ein Neues!

Liebe Leser,

gleich zu Beginn möchte ich allen Lesern natürlich ein erfolgreiches, glückliches und vor allem gesundes Neues Jahr 2018 wünschen. Ich habe mich zum Ende des Jahres wirklich nach ein paar Tagen Ruhe und Abstand von der Börse gesehnt. Das Jahr 2017 war aus meiner Sicht extrem anstrengend und herausfordernd. Gerade als Unternehmer, Börsenhändler und natürlich auch als Familienmensch hätte ich mir manchmal ein paar Stunden mehr pro Tag gewünscht. Und ich habe unsere gemeinsame Zeit, mit meiner Frau und meinen Kindern, wirklich sehr genossen.

Jetzt bin ich ausgeruht und wieder voll motiviert für die kommenden 12 Monate. Und das Jahr startete auch gleich spektakulär. Bei einem unserer Nachbarn (der zudem leider nicht einmal zu Hause war) hatte sich in der Silvesternacht ein Feuerwerkskörper seiner meterhohen Hecke etwas zu stark genähert und diese fing dann auch prompt Feuer. Und so konnte ich endlich einmal unseren Feuerlöscher, der seit Jahren in der Garage stand, ausprobieren und gemeinsam mit den anderen Nachbarn war das Feuer schnell gelöscht, ohne größeren Schaden zu hinterlassen. So lustig sich das heute anhört, so tragisch hätte dies ausgehen können. Der starke Wind ließ die Flammen schnell hochschlagen und das Feuer hätte ohne weiteres auch auf die Häuser übergreifen können.

Für meinen Handel habe ich damit natürlich gleich wieder eine Analogie gefunden. Du kannst Rücksetzer und Drawdowns nicht komplett verhindern, aber Du musst halt wissen, wo der Feuerlöscher steht und vor allem, wie er funktioniert. Du musst nicht ständig mit dem Feuerlöscher durch die Gegend laufen, aber wie gesagt, Du solltest wissen, wo er steht, und vor allem, Du musst einen haben!

Aufs Trading übertragen bedeutet dies, dass wir nicht ständig Angst haben müssen, dass der Markt kollabiert, aber wir müssen sehr schnell handeln können, wenn es brenzlig wird. Daher sollte jeder, der im Markt engagiert ist, wissen, wie er sich im Falle eines Falles absichern kann. Übrigens die einfachste Variante der Absicherung ist es immer noch, bei beginnenden Korrekturen die bestehenden Positionen einfach zu schließen.

So, und nachdem wir uns jetzt schon mal Gedanken um die Risikovorsorge gemacht haben, schauen wir gemeinsam auf ein hoffentlich ertragreiches 2018 mit vielen Gelegenheiten. Ich werde Sie dabei natürlich wie gewohnt betreuen und auch in den brenzligen Situationen zur Stelle sein.

Ein Beitrag von Jens Rabe.