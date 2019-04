Auf Los geht´s los: Aurora Deutschland startet Bau einer Cannabis-Produktionsanlage

Berlin (ots) - Aurora Deutschland GmbH(https://www.auroramedicine.com/de/) gibt bekannt, dass sie vomBundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) endgültigden Zuschlag für die maximale Anzahl von fünf Losen derCannabis-Ausschreibung zugesprochen bekommen hat und mit dem Baueiner Anlage zur Produktion von medizinischem Cannabis in Deutschlandstartet. Die Produktionsmenge wird über einen Zeitraum von vierJahren insgesamt mindestens 4.000 kg betragen.Aurora hat für elf der 13 Lose das beste Konzept eingereicht,konnte aber aufgrund der Ausschreibungsbedingung nur eine maximaleAnzahl von fünf Losen erhalten. "Bei unserem Konzept stand dieSicherung der Qualität aus der pharmazeutischen Herstellungspraxis imMittelpunkt. Es gelang uns Kompetenzen in einem interdisziplinärenTeam aus Architekten, Ingenieuren, Pharmazeuten, Pflanzen- undAnbauspezialisten sowie Projektmanagementprofis zu bündeln und somitdas BfArM zu überzeugen", so Dr. Axel Gille, Geschäftsführer derAurora Deutschland.Da alle Vorbereitungen bereits getroffen wurden, kann mit der etwazwölfmonatigen Bauphase sofort begonnen werden. Aurora rechnet mitdem Spatenstich auf dem fast 10.000 qm großen Areal im BiochemieparkLeuna Anfang Mai. Insgesamt wird Aurora mit diesem Projekt einen etwazweistelligen Millionenbetrag am Standort investieren und etwa 50Arbeitsplätze schaffen. Das erste von Aurora in Deutschland angebautemedizinische Cannabis soll den Patienten im Oktober 2020 zurVerfügung stehen."Aurora ist bereits der Marktführer für Medizinal-Cannabis inDeutschland und der EU", sagte Philip Schetter, Geschäftsführer derAurora Deutschland. "Damit ist der Produktionsanlagenbau in Leuna füruns der nächste logische Schritt im Ausbau unseres europaweitenProduktionsnetzwerkes zur Versorgung von Patienten mitstandardisierten sowie hochqualitativen medizinischen Cannabis-Blütenund -Vollextrakten."Über Aurora DeutschlandDie Aurora Deutschland GmbH wurde im Juli 2015 von Dr. FlorianHolzapfel und Patrick Hoffmann unter dem Namen Pedanios GmbHgegründet. Mit der erteilten Großhandelserlaubnis konnten noch imDezember 2015 die ersten Cannabis-Produkte vertrieben werden. Bei denvon der Aurora Deutschland GmbH vertriebenenMedizinal-Cannabisprodukten handelt es sich um Arzneimittel gemäß AMG§ 2 Absatz 1 und Ausgangsstoffe nach § 11 der ApBetrO.Seit dem Jahr 2017 ist das Unternehmen eine Tochtergesellschaftdes börsennotierten lizenzierten kanadischen Cannabis-ProduzentenAurora Cannabis Inc. mit Hauptsitz in Edmonton, Alberta. Mit einerProduktionskapazität von mehr als 500.000 kg pro Jahr und einemVertriebsnetz in 24 Ländern auf fünf Kontinenten ist Aurora einer derweltweit größten und führenden lizenzierten Cannabis-Produzenten.Anfang August 2018 firmierte die Pedanios GmbH offiziell zu AuroraDeutschland GmbH um (https://www.auroramedicine.com/de/). AuroraDeutschland ist der Marktführer in Deutschland beim Vertrieb vonMedizinal-Cannabisblüten. Neben der Aurora Deutschland unterhältAurora Cannabis Inc. mehrere weitere europäische Ländergesellschaftenu.a. in Italien, den Niederlanden und Polen, die unter derDachgesellschaft Aurora Europe GmbH mit Sitz in Berlin gebündeltsind.Pressekontakt:Aurora Europe GmbHDr. Sandra BütowDirector Marketing & Medical EducationWilmersdorfer Straße 98/99 | 10629 BerlinT +49 (0)30 9832 1601 0 | M +49 (0) 176 18000 508F +49 (0)30 9832 1601 9Sandra.Buetow@auroramedicine.com | www.auroramedicine.comOriginal-Content von: Aurora Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell