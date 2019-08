Auf Kurs: ProSiebenSat.1 setzt Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2019 fort

Unterföhring (ots) -- Konzernumsatz steigt im zweiten Quartal um 4% auf 947 Mio Euro -Wachstum bei Red Arrow Studios von 28% und der NuCom Group von 18%sowie Anstieg des digitalen und smarten Werbegeschäfts von 26%überkompensieren Rückgang der gesamten TV-Werbeerlöse von 3%- Adjusted EBITDA und adjusted net income aufgrund vonaufwandswirksamen Investitionen in die Zukunft desEntertainment-Geschäfts wie erwartet rückläufig- Fokus auf lokale Inhalte beginnt sich auszuzahlen: BesterQ2-TV-Zuschauermarktanteil seit vier Jahren mit 28,4% (+1,2%-Pkte.);ProSieben-Show "The Masked Singer" endet mit 38,1% Marktanteil und 9Mio Zuschauern im Finale- Steigende Total Video Viewtime: Wachstum der digitalen Viewtime um26% überkompensiert linearen Reichweitenrückgang im zweiten Quartal- Erfolgreiche Markteinführung unserer Streaming-Plattform Joyn mitüber 3,8 Mio monatlichen gesamten Nutzern und mehr als 2,4 Mioinstallierten Apps- Im ersten Halbjahr Wachstum bei Konzernumsatz (+4%), EBITDA (+6%)sowie Konzernergebnis (+38%)- Konzern bestätigt Finanzziele für Gesamtjahr 2019München, 7. August 2019. Max Conze, Vorstandsvorsitzender derProSiebenSat.1 Media SE: "Wir machen gute Fortschritte bei derTransformation von ProSiebenSat.1 und setzen um, was wir angekündigthaben: Wir haben im zweiten Quartal trotz eines weiterhin schwierigenWerbemarktumfelds unseren organischen(1) und berichteten Umsatzjeweils um 4 Prozent gesteigert. Die Diversifizierung unserer Gruppewird insbesondere durch das erneute organische Wachstum bei Red ArrowStudios von 21 Prozent (28% berichtet) und der NuCom Group von 7Prozent (18% berichtet) sowie dem Anstieg des digitalen und smartenWerbegeschäfts um 26 Prozent getrieben.""Wir sind weiter voll auf die Umsetzung unserer Strategiefokussiert und haben zuletzt wichtige Meilensteine erreicht: UnserePlattform Joyn ist im Juni erfolgreich gestartet - wir haben hierinzwischen bereits über 3,8 Mio monatliche Nutzer über alle Geräte,das ist viermal so viel wie beim Vorgänger 7TV. Gleichzeitig beginnenunsere Investitionen in lokale Inhalte zu wirken: Gerade erst hatunsere Show 'The Masked Singer' ganz Deutschland in ihren Banngezogen. Beim Finale haben wir mit 38,1 Prozent den bestenProSieben-Marktanteil in der Prime-Time seit 2010 geknackt. Imzweiten Quartal waren unsere Zuschauermarktanteile die besten seitvier Jahren und unsere digitale Viewtime wächst weiter zweistellig.Damit haben wir es geschafft, im zweiten Quartal den Rückgang derlinearen Reichweite mehr als auszugleichen. Diese Investitionenwirken sich nun im adjusted EBITDA aus - eine geplante und bewussteEntscheidung, in die Zukunft von ProSiebenSat.1 zu investieren. Wirsind überzeugt, dass sich das auszahlen wird und wir mit unsererStrategie, auf lokale Inhalte und digitale Verbreitung zu setzen, aufdem richtigen Weg sind."Entwicklung der GruppeDie ProSiebenSat.1 Group wächst weiter und setzt ihreTransformation erfolgreich fort: Im zweiten Quartal 2019 steigerteder Konzern seinen Umsatz um 4 Prozent auf 947 Mio Euro (Vorjahr: 912Mio Euro). Organisch(1) lag der Umsatzanstieg ebenfalls bei 4Prozent. Dies war durch das Wachstum der Segmente Content Production& Global Sales sowie Commerce getrieben, die damit die schwächereEntwicklung im Entertainment-Segment mehr als ausgleichen konnten:Content Production & Global Sales sowie Commerce steigerten ihreUmsätze im zweiten Quartal um 28 Prozent bzw. 18 Prozent (organischesWachstum um 21% bzw. 7%), das Entertainment-Geschäft lag um 4 Prozentunter dem Vorjahresquartal (organischer Rückgang um 1%). Die gesamtenWerbeerlöse im Entertainment-Segment waren 2 Prozent unter demVorjahr, wobei das digitale und smarte Werbegeschäft mit 26 Prozentstark zulegte, während die gesamten TV-Werbeerlöse um 3 Prozentzurückgingen. Das adjusted EBITDA der Gruppe lag im Rahmen derErwartungen und ging im zweiten Quartal um 18 Prozent auf 213 MioEuro (Vorjahr: 259 Mio Euro) zurück: Wie bereits angekündigt,reflektiert dieser Rückgang die aufwandswirksamen Investitionen indie Zukunft des Entertainment-Geschäfts sowie niedrigereWerbeeinnahmen. Der Konzern hatte entschieden, verstärkt inProgramminhalte, digitale Plattformen und Werbetechnologien zuinvestieren. Das adjusted net income (bereinigter Konzernüberschuss)ging im zweiten Quartal wie geplant um 38 Prozent auf 85 Mio Eurozurück (Vorjahr: 136 Mio Euro).Im ersten Halbjahr 2019 wuchs der Umsatz der ProSiebenSat.1 Groupum 4 Prozent auf 1.860 Mio Euro (Vorjahr: 1.794 Mio Euro; organischesWachstum von 4%). Das adjusted EBITDA ging in den ersten sechsMonaten des Jahres um 12 Prozent auf 403 Mio Euro (Vorjahr: 459 MioEuro) zurück, das adjusted net income um 22 Prozent auf 179 Mio Euro(Vorjahr: 230 Mio Euro). Das EBITDA (384 Mio Euro; +6%) und dasKonzernergebnis (215 Mio Euro; +38%) verzeichneten hingegen im erstenHalbjahr jeweils einen Anstieg insbesondere durch die geringerenEinmalaufwendungen als im Vorjahr.Segment-EntwicklungIm Entertainment-Segment ging der Außenumsatz im zweiten Quartal2019 um 4 Prozent zurück. Organisch sank der Außenumsatz leicht um 1Prozent. Das digitale und smarte Werbegeschäft des Konzernsentwickelte sich erneut dynamisch: Es legte im zweiten Quartaldeutlich um 26 Prozent zu und kompensierte so einen Teil desRückgangs der gesamten TV-Werbeerlöse. Diese lagen im zweiten Quartal3 Prozent unter dem Vorjahreswert. Darüber hinaus wirkten sichinsgesamt die Entkonsolidierungen des Video-on-Demand-Portals maxdomeund des Online-Fitness-Anbieters 7NXT aus. Im Zuschauermarkt konntendie Sender der ProSiebenSat.1 Group darüber hinaus mit einemMarktanteil von 28,4 Prozent (14-49 Jahre; +1,2%-Pkte.) das bestezweite Quartal seit vier Jahren verbuchen. Auch im Juli gingen dieZuschauermarktanteile weiter nach oben und lagen mit 28,6 Prozentklar über dem Vorjahreswert (+0,9%-Pkte.). Die digitale Viewtimestieg im zweiten Quartal um 26 Prozent. Insbesondere die Formate "TheMasked Singer", "Joko und Klaas gegen ProSieben" sowie "DasSAT.1-Frühstücksfernsehen" sind auf allen Plattformen bei denZuschauern beliebt. Durch das starke digitale Wachstum sowie diesteigenden Zuschauermarktanteile konnte ProSiebenSat.1 den Rückgangder linearen Reichweite mehr als ausgleichen: Im zweiten Quartal lagdie Total Video Viewtime, also die Gesamtsumme der gesehenen Minutenauf allen linearen Kanälen und digitalen Entertainment-Plattformendes Konzerns, bei 257 Mrd Minuten und damit 0,3 Prozent über demVorjahreszeitraum (Vorjahr: 256 Mrd Minuten).Im Juni ging zudem die Streaming-Plattform Joyn, dieProSiebenSat.1 mit Discovery Communications betreibt, erfolgreich anden Start. Weniger als 24 Stunden nach Launch war die App bereits aufPlatz 1 der Download-Charts, aktuell verzeichnet Joyn über 3,8 Miomonatliche gesamte Nutzer über alle Geräte und mehr als 2,4 Mioinstallierte Apps. Joyn bietet den Nutzern Livestreams von über 50TV-Sendern sowie ein umfangreiches On-Demand-Angebot aneigenproduzierten Serien, Shows und exklusiven Previews.Im Segment Content Production & Global Sales (Red Arrow Studios)legte der Außenumsatz im zweiten Quartal 2019 erneut zweistellig zuund stieg um 28 Prozent. Organisch wuchs der Umsatz um 21 Prozent.Hierzu trug insbesondere das erneut starke Produktionsgeschäft vonRed Arrow Studios in Deutschland, den USA und Großbritannien bei. ImProduktionsbereich hatten in diesem Quartal insbesondere die Formate"First Responders Live" (für Fox USA), "The Weekly" (für FX/Hulu) und"Vienna Blood" (für ORF/ZDF) positive Auswirkungen. Auch das globaleDigital-Studio Studio71 erzielte in Deutschland und den USA einenzweistelligen Umsatzanstieg.Auch das Commerce-Geschäft mit der NuCom Group setzte seinzweistelliges Wachstum fort und verzeichnete im zweiten Quartal 2019einen Anstieg des Außenumsatzes um 18 Prozent. Der organische Umsatzlegte um 7 Prozent zu. Positiv entwickelten sich in diesem Zeitraumdie Kernbereiche Erlebnisse sowie Beauty & Lifestyle. DasPartnervermittlungs- und Verbraucherberatungs-Geschäft profitiertejeweils stark von den Erstkonsolidierungen derUS-Online-Partnervermittlung eharmony und von Aroundhome, einemOnline-Vermittler für Produkte und Dienstleistungen rund ums Haus.Finanzausblick: Gesamtjahresziele bestätigtDer Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr liegt trotz des schwächerals erwarteten TV-Werbemarkts im Rahmen der Gesamtjahresziele fürUmsatz und Ergebnis, die der Konzern bei der Bilanzpressekonferenz imMärz für das Jahr 2019 vorgestellt hat.Wie im Rahmen der Bilanzpressekonferenz ebenfalls angekündigt, hatProSiebenSat.1 entschieden, konsequent in die Zukunft desEntertainment-Geschäfts, insbesondere in lokale Inhalte, zuinvestieren. Der Fokus auf lokale Inhalte beginnt bereits sichauszuzahlen, da der Konzern durch das Wachstum derZuschauermarktanteile und der digitalen Viewtime eine steigende TotalVideo Viewtime verzeichnet. Der Schwerpunkt dieser aufwandswirksamenInvestitionen liegt im zweiten und dritten Quartal. DerenAuswirkungen auf das Ergebnis im Gesamtjahr hat der Konzern bereitsin seiner Gesamtjahresprognose berücksichtigt. ProSiebenSat.1 bautauch das Geschäft der NuCom Group kontinuierlich aus. In diesemZusammenhang hat der Konzern beschlossen, die Wettbewerbsposition imOnline-Beauty-Geschäft über zusätzliche aufwandswirksameWachstumsinvestitionen in das Portfolio-Unternehmen Flaconi weiter zubeschleunigen und zu stärken. Daneben arbeitet der Konzern auch inder zweiten Jahreshälfte weiterhin an Kostenverbesserungen imKerngeschäft.Im TV-Werbemarkt bleibt die Visibilität voraussichtlich auch imzweiten Halbjahr gering. Unabhängig von den genanntenWachstumsinvestitionen und vorbehaltlich der Entwicklung desmakroökonomischen Umfelds und des TV-Werbemarkts im zweiten Halbjahrstrebt ProSiebenSat.1 für das Gesamtjahr 2019 weiterhin einen Anstiegdes Konzernumsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich sowieeine adjusted EBITDA-Marge zwischen 22 und 25 Prozent an undbestätigt somit seine Gesamtjahresziele.Weitere Kennzahlen erhalten Sie auf unserer Konzernwebsitewww.ProSiebenSat1.com. Dort finden Sie ab 7. 