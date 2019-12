"Auf Kochkurs" mit Zora Klipp: CHEFKOCH launcht neue Video-Show bei Facebook Watch (FOTO)

Bonn (ots) - CHEFKOCH, Europas größte Kochcommunity, nimmt Foodbegeisterte undHobbyköche ab sofort mit auf eine Video-Reise durch das kulinarischeDeutschland.Die Show "Auf Kochkurs" verbindet die Freude am Kochen und innovativen Konzeptenmit spannenden Persönlichkeiten aus der Food-Szene. Moderiert wird diewöchentliche Serie von Zora Klipp, Köchin und Host des erfolgreichenYoutube-Formats "Koch ma!" mit über 70.000 Followern. In jeder Folge reist siemit einem Video-Team quer durch Deutschland und besucht Menschen aus derFood-Szene, die ihr Handwerk auf ganz besondere Weise beherrschen. Dabei stehenvor allem die Geschichte der Persönlichkeiten und ihre Philosophie rund um dieProduktion, Verarbeitung und den Genuss von Lebensmitteln im Fokus. In jeder derzunächst 15 Folgen taucht Zora Klipp mit den Protagonist*innen in ihren Alltagein und lässt so unter anderem hinter die Kulissen einer Gin-Manufaktur undtraditionellen Patisserie blicken.Die Videos mit Reportage-Charakter erscheinen jeden Donnerstag exklusiv beiFacebook Watch und CHEFKOCH.DE. Mit der Videoserie erweitert CHEFKOCH seinenSocial Media Content um ein weiteres starkes Storytelling-Format. Damitentwickelt sich CHEFKOCH entlang seiner Strategie weiter von der Rezeptdatenbankhin zur personalisierten Lieblingsmarke rund um die Themen Food und Kochen mitvielfältigen Angeboten für den gesamten Kochprozess.Eine zweite Video-Show in der ein prominenter Gast und ein Profikoch aufeinandertreffen und ein CHEFKOCH-Rezept nachkochen, ist für Anfang 2020 geplant.Die Konzepte und Inhalte der beiden Formate wurden von VidClubs entwickelt, derSocial Publisher Unit von Gruner + Jahr, die u.a. die erfolgreichenSocial-Media-Marken "Club of Cooks", "Mamiklub" und "Pioneers Club" betreibt.Die Umsetzung erfolgt im Rahmen eines Förderprogramms, mit dem Facebookinnovative Videoformate für die Plattform "Watch" unterstützt.Arne Wolter, Geschäftsführer CHEFKOCH: "Wir wollen mit CHEFKOCH die ersteAnlaufstelle für Rezepte und Kochthemen sein und den gesamten Kochprozess mitpassenden Angeboten begleiten. Dafür setzen wir neben guten Rezepten undProdukten auch auf visuelles Storytelling. Mit dem CHEFKOCH-Lunchdate, einemunserer erfolgreichsten Facebook-Formate, begeistern wir bereits regelmäßigzehntausende Nutzer. Mit den neuen Shows bei Facebook Watch testen wir nunweiter, mit welchen Inhalten und Kanälen wir unsere Zielgruppe erreichen.Videoformate mit Seriencharakter sind das passende Format, um eine anhaltendeMarkenbindung aufzubauen."Productplacements und Sponsoring-Optionen innerhalb der beiden neuenVideoformate sind für die zweite Staffel geplant.Pressekontakt:Marina HoffmannPR / Kommunikation ChefkochGruner + Jahr GmbH20459 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 3879E-Mail hoffmann.marina@guj.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70044/4459351OTS: Gruner+Jahr, CHEFKOCHOriginal-Content von: Gruner+Jahr, CHEFKOCH, übermittelt durch news aktuell