Auf der International Urban Modern Agricultural Expo in Chengdu können sich im April globale Investoren über Entwicklungsmöglichkeiten austauschen

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Ende März sind die Felder rundum die Vororte von Chengdu, der Hauptstadt der Provinz Sichuan, mitgoldgelben Rapsblüten bedeckt. Vor einigen Tagen stattete eineDelegation des chinesisch-russischen Youth Business Club aus St.Petersburg den modernen landwirtschaftlichen Anlagen rund umQingbaijiang in der Freihandelszone von Sichuan einen Besuch ab. DerGrad an Offenheit und der fortschrittliche Zustand derLandwirtschaft, den die Mitglieder der Delegation hier vorfanden,hinterließen einen nachhaltigen Eindruck. In der Folge entschiedensie, an der Eröffnung der Veranstaltung 2019 zur landwirtschaftlichenTransformation der wissenschaftlichen und technischenErrungenschaften in China sowie der 7. Chengdu International UrbanModern Agricultural Expo (IUMAE) teilzunehmen. Diese beidenVeranstaltungen werden zwischen dem 25. und 28. April stattfinden undwerden von der Stadtverwaltung von Chengdu organisiert, wobei Planungund Durchführung bei der Chengdu New East Exhibition Co., Ltd.liegen. Die Delegation plant, sich im Rahmen der Veranstaltung mitVertretern der Stadtverwaltung von Chengdu und Unternehmern über denHandel mit landwirtschaftlichen Produkten und Investitionen durch dierussische Wirtschaft auszutauschen.Der Event ist nur ein Beispiel dafür, wie Chengdu im Austausch mitdem Rest der Welt steht. Seit China vor 40 Jahren seine Politik derÖffnung eingeführt hat, hat sich Chengdu zur dynamischsten undunternehmerfreundlichsten Stadt in ganz West-China entwickelt. Dasregionale BIP lag 2018 bei über 1,53 Billionen Yuan (rund 228Milliarden US-Dollar), womit Chengdu mit Finnland auf Augenhöheliegt, was im Hinblick auf wichtige wirtschaftliche Indikatorenweltweit auf Platz 42 steht. In Chengdu haben 285 der 500 größtenglobalen Unternehmen eine Niederlassung oder etwas Vergleichbaresoder zumindest eine Repräsentation, wodurch die Stadt schon seitlängerem unumstrittener Führer im Westen Chinas ist, wenn es um dieZahl der hier ansässigen Unternehmen, die Höhe der Investitionen unddie Vielfalt an Wirtschaftsbereichen geht. Die Stadt mit einer nochgrößeren Offenheit und einem wirtschaftlichen Umfeld auf Weltniveauschafft derzeit riesige Entwicklungsmöglichkeiten für globaleInvestoren.Durch die IUMAE, bei der es sich um eine chinesische Messe fürlandwirtschaftliche Produkte handelt, konnte sich eine Plattform fürqualitativ hochwertige Projekte und Dienstleistungen zur Einführungvon Technologien entwickeln. Ziel ist es, leichterWin-win-Situationen für internationale Einkäufer zu erreichen. Summasummarum hat die Veranstaltung in den vergangenen sechs Jahren einenUmsatz von mehr als 5,3 Milliarden Yuan (rund 790 MillionenUS-Dollar), Teilnehmer aus über 40 Ländern und Regionen, mehr als 250Delegationsbesuchen aus ganz China und unterzeichnete Verträge übermehr als 860 landwirtschaftliche Projekte im Wert von über 152Milliarden Yuan (rund 22,6 Milliarden US-Dollar) verzeichnen können.Das diesjährige, 90.000 Quadratmeter große Expo-Gelände bietetAusstellungsstände, die sich thematisch um die technischenErrungenschaften in der Landwirtschaft drehen, wobei sich vieledieser Errungenschaften sowohl in China als auch außerhalb alsbahnbrechend erwiesen haben. Zudem suchen viele Firmen nachKooperationsmöglichkeiten bei landwirtschaftlichen Projekten sowie inden Bereichen internationale Logistik und Handel vonlandwirtschaftlichen Gütern. Die Veranstaltung wird voraussichtlich1.800 Aussteller und professionelle Einkäufer anziehen, darunterGroßhandelsunternehmen, Lebensmittelverarbeiter undHandelsunternehmen.Jeder Geschäftsbetrieb, der an diesem Bereich interessiert ist,ist herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Umweitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an FrauZhao: Tel.: +86-28-86280019, Mobil: +86-18215577029, E-Mail:261032945@qq.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/840346/IUMAE_international_buyers.jpgPressekontakt:Li Bin+86-13388191330Original-Content von: Chengdu New East Exhibition Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell