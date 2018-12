Unterföhring (ots) -First Mover: "The Voice of Germany" ist die erste deutsche Showmit AR-Filter bei Instagram. Jetzt können alle Fans der Musikshowüber die Filterfunktion der App des Sozialen Netzwerks Teil von "TheVoice of Germany" werden. Jeder User, der das Instagram-Profil@thevoiceofgermany abonniert, kann sofort in den Instagram-Storiesden exklusiven #TVOG-Filter nutzen. Um das Feature auszuwählen,einfach die Filter-Option innerhalb der App aufrufen. Auf einemSmartphone können bis zu zwei Personen gleichzeitig den Face-Filternutzen und lustige Videos für ihre sozialen Netzwerke kreieren."The Voice of Germany" - das Halbfinale und Finale, am Sonntag, 9.und 16. Dezember, ab 20:15 Uhr, live in SAT.1Alle Infos zu "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseitehttp://presse.prosieben.de/TVOG2018 oder unterwww.TheVoiceofGermany.de .Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Carina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1192, -1108Tina.Land@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198 - 80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell