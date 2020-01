"Auf Geldreise" - Finanztip startet Podcast für Frauen

Berlin (ots) - Jede zweite Frau in ihrer Lebensmitte befürchtet, im Alter armoder finanziell vom Partner abhängig zu sein. Das zeigen jüngste Zahlen desBundesfamilienministeriums. Der gemeinnützige Verbraucher-Ratgeber Finanztipwill deshalb mit einem neuen Podcast Frauen motivieren, ihre Finanzen selbst indie Hand zu nehmen. Ab sofort gehen Anja Ciechowski und Anika Kohl von Finanztipjeden Donnerstag in ihrem Podcast "Auf Geldreise".Die Idee zum Podcast "Auf Geldreise" kam den beiden Finanztip-Frauen durch ihreeigene Geschichte. "Irgendwann haben wir zwei ganz erstaunt festgestellt, dasswir beide vor Finanztip keine Haftpflichtversicherung hatten. Dabei ist dieVersicherung essenziell", sagt Ciechowski. "Das ganze Finanzthema schien unsfrüher so komplex, dass wir gar keine Lust hatten, anzufangen." Beide habenschnell gemerkt, dass es anderen Frauen ähnlich geht, wie ihnen vor dem Einstiegbei Finanztip. "Daran wollten wir unbedingt was ändern", sagt Kohl. "Die Ideefür den Podcast war geboren!"Von den Basics bis zur AltersvorsorgeIn ihrem Podcast "Auf Geldreise" setzen die beiden sich immer wieder die Brillevon früher auf. "Wir erklären die Dinge so, wie wir sie gern erklärt bekommenhätten", sagt Ciechowski. "Deshalb fangen wir im Podcast auch bei den Basics an.In den ersten Folgen geht es darum, sich erst mal einen Überblick über dieeigene finanzielle Situation zu verschaffen und zu klären, welche Finanzproduktewirklich wichtig sind. Mit dem Partner über Geld zu reden, kann auch ein heiklesThema sein. Daher nehmen wir uns dem genauso an wie der privaten Vorsorge oderVersicherungen."Der Austausch mit anderen Frauen ist den Podcasterinnen wichtigIm Podcast geben die zwei Tipps und sprechen auch über ihre eigenen finanziellenEntscheidungen. Anika hat sich beispielsweise gerade ein Haus gekauft; Anjabeschäftigt, wie sie sich und ihre junge Familie absichert. "Wir wollen zeigen,dass Themen rund ums Geld kein Hexenwerk sind und andere Frauen motivieren, ihreFinanzen selbst in die Hand zu nehmen! Dafür teilen wir mit ihnen unserefinanziellen Entscheidungen - die guten, aber auch die schlechten." Um ganz nahan ihren Hörerinnen dran zu sein, haben die Podcasterinnen zusätzlich denInstagram-Account "Auf Geldreise" ins Leben gerufen. "Uns ist es wichtig, dasswir uns austauschen können. Wir wollen wissen, was unsere Hörerinnen bewegt undwelche Themen sie interessieren", sagt Kohl.Jeden Donnerstag gibt es ab sofort eine neue Folge des Podcasts "Auf Geldreise".Hören kann man ihn auf der Finanztip-Website, bei Spotify, iTunes, auf Deezerund vielen weiteren Podcast-Apps.Weitere Informationen:Zum Podcast Auf Geldreise https://www.finanztip.de/podcast/auf-geldreise/Zum Instagram-Account https://www.instagram.com/aufgeldreiseÜber FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 5 Millionen Besuchen im MonatDeutschlands größter Verbraucher-Ratgeber rund um Ihr Geld. Wir wollen Menschenbefähigen, ihre täglichen Finanzentscheidungen richtig zu treffen, Fehler zuvermeiden und Geld zu sparen. Hierfür recherchieren und analysieren dieFinanztip-Experten ausschließlich im Interesse des Verbrauchers und bietenpraktische Handlungsempfehlungen. Aktuell gibt es auf der Finanztip-Website mehrals 1.000 aktuelle Ratgeber zu den unterschiedlichsten Themen. Kern unsereskostenlosen Angebots ist der wöchentliche Finanztip-Newsletter mit mehr als600.000 Abonnenten. Darin beleuchten Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen unddas Finanztip-Team alle Themen, die für Verbraucher aktuell wichtig sind: vonGeldanlage, Versicherung und Kredit über Energie, Medien und Mobilität bis hinzu Reise, Recht und Steuern. Darüber hinaus können sich Verbraucher in dergroßen Finanztip-Community mit den Experten und anderen Verbrauchernaustauschen.Täglich neue Tipps aufFacebook (https://www.facebook.com/Finanztip),Twitter (https://twitter.com/Finanztip),Instagram (https://www.instagram.com/finanztip/?hl=de) undXing (https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496).Pressekontakt:Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112681/4504995OTS: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHOriginal-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell