München (ots) - Alles neu macht der Mai - und so putzt sich auchdie "Nacht der Tracht" mit einem sexy neuen (Trachten-) Kleid fürseine Fans und Freunde heraus. Nach sechzehn erfolgreichen Jahren imLöwenbräukeller zieht Münchens beliebteste Trachtenveranstaltung inden Paulaner am Nockherberg und erstrahlt in nagelneuem Glanz.TRACHTENGAUDI X CLUBBINGAm 4. und 5. Mai ist es dann endlich soweit und die "Nacht derTracht" feiert die rauschende PREMIERE im Paulaner am Nockherberg.Unter dem Motto "Mogst Tanzn - Mogst Schmusn?" wird dieTrachtensaison eingeläutet. Philip Greffenius schwärmt über die neuenHot Spots der Veranstaltung: "In diesem Jahr gibt es auf der größtenTrachtenveranstaltung Münchens für jeden Geschmack den richtigenPlatz. Vom Flirt & Single Mittelschiff, dem brodelnden Epizentrum der"Nacht der Tracht" bis hin zum exklusiven Backstage Bereich direktauf der Bühne, mit eigener VIP-Bar, in Mitten der Live-Band"Bergluft" und grandiosen Blick auf die feiernde Menge sind unsereGäste bestens unterhalten. Zum Flanieren gibt es natürlich auchwieder die beliebten Saalkarten."Bye, bye Tinder - hello "Nacht der Tracht". Die "Nacht der Tracht"ist für alle Singles die ideale Plattform zum oabandln." so derVeranstalter Philip Greffenius.Das Programm:Fesche Madl und Buam gebn Gas: Zünftige Blasmusi und dieGoaßschnalzer der "Feldmochinger" starten das Programm. Anschließendbringt die Kultband "Bergluft" den Festsaal auch in diesem Jahrwieder zum Beben. Für ein Update der aktuellen Trachtentrends sorgtdie fulminant getanzte Modenshow von Angermaier Trachten. Ab 22 Uhrübernimmt DJ Enrico Ostendorf die Turntables in der Clubbing Area. Esdarf getanzt, gefeiert, geschnapselt und geschmust werden bis in diefrühen Morgenstunden.Tickets gibt es unter: www.nachtdertracht.deOriginal-Content von: Edition Sportiva GmbH, übermittelt durch news aktuell