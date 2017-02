Auf Freiers-Pfoten in die Falle / Forschungsprojekt der Deutschen Wildtier Stiftung startet: Wissenschaftler locken Wildkatzen mit dem Paarungsduft

Hamburg (ots) - Europäische Wildkatzen sind keineswegs verwilderteHauskatzen! Sie unterscheiden sich schon optisch. Alle Wildkatzenhaben eine eher verwaschene Fellzeichnung, einen gelblich-grauenUnterton und einen buschigen Schwanz mit zwei bis drei schwarzenRingen. Wildkatzen sind - im Gegensatz zu ihren domestiziertenVerwandten - selten und bedroht. Sie leben in naturnahen Wäldern undgeben Wissenschaftlern immer noch Rätsel auf.Doch eins weiß man sicher: Jetzt im Februar sind Wildkatzen"schwer verliebt". Es ist Ranzzeit und der Duft von Baldrian ist fürsie unwiderstehlich. "Nur die starke Reaktion der Wildkatze aufBaldrian in der Paarungszeit ermöglicht es Wissenschaftlern,Wildkatzen zu fangen und mit einem Senderhalsband zu markieren", sagtMalte Götz. Er leitet das Forschungsprojekt der Deutschen WildtierStiftung, das jetzt nach einem Jahr intensiver Vorbereitung startet.Ziel ist es, neue Erkenntnisse über den Einfluss des Menschen in denLebensräumen der Wildkatze zu gewinnen."Welche Auswirkungen die zunehmende Belastung von Wäldern durchmenschliche Aktivitäten auf Wildkatzen haben, wissen wir nicht", sagtMalte Götz. Bisher ist beispielsweise nicht erforscht, wie sichwachsender Tourismus oder der Betrieb von Windenergieanlagen im Waldauf das Verhalten und die Lebensbedingungen der Wildkatze auswirken.In drei Untersuchungsregionen in Rheinland-Pfalz werden jetztinsgesamt bis zu 36 Tiere mit einem GPS-Sender versehen. "Wir habenunser Forschungsprojekt zunächst auf zwei Jahre angelegt", sagt MalteGötz. "Die Zahl der besenderten Wildkatzen und der Umfang der dadurchgenerierten Daten zum Verhalten der Wildkatzen ist bisher einmalig."Neben regelmäßig erfassten Daten zu ihrem Aufenthaltsort, die dieWildkatzen über ihre Sender liefern, erfolgt erstmals auch eineErhebung der Stressbelastung von Wildkatzen. Hierfür werden die Haareder Tiere genutzt, die mit Hilfe nach Baldrian duftender Lockstöckegewonnen werden. Die Tiere reiben sich gern an diesen rauhenHolzpflöcken. Dabei hinterlassen sie Haare, die im Labor aufStresshormone untersucht werden. "So kann eine dauerhafteStressbelastung relativ gut nachgewiesen werden", erläutert MalteGötz. "Wir werden häufig gefragt, ob Wildkatzen wie der Menschgenervt auf Lärm- oder Lichtfaktoren reagieren oder ob sie sich inihren Lebensräumen daran gewöhnen." Neben den Daten aus denGPS-Sendern untersuchen die Wissenschaftler auch Verkehrsopfer in denProjektgebieten. "Leider kommt es immer wieder vor, dass Wildkatzenüberfahren werden. Sie werden intensiv untersucht, um Informationenzu möglichen Krankheiten der Population zu gewinnen."Die Deutsche Wildtier Stiftung arbeitet in diesemForschungsprojekt mit den namhaften Wildkatzenexperten Deutschlandszusammen und ist dankbar, dass auch die Jäger und Forstämter in dendrei Projektregionen dabei helfen, das Vorhaben erfolgreichumzusetzen.Pressekontakt:Eva GorisPressesprecherinTelefon: 040 9707869-13E.Goris@DeWiSt.dewww.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuell