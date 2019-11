Auf Fahrrad, E-Scooter oder zu Fuß: Helle Kleidung schützt im Dunkeln / TÜV Rheinland: Reflektoren sorgen für mehr Sicherheit / Beleuchtung muss bei Rad und E-Scooter funktionieren

Köln (ots) - Sehen und gesehen werden - so muss in der dunklen Jahreszeit dieDevise der Verkehrsteilnehmer lauten. "Gerade Radfahrer und Fußgänger sind inder Dämmerung schlecht zu sehen. Sie sollten deshalb möglichst helle, am bestenmit reflektierenden Materialien versehene Kleidung tragen, um von Autofahrernfrühzeitig wahrgenommen zu werden", sagt Thorsten Rechtien, Kraftfahrtexpertevon TÜV Rheinland. "Alle, die in den kommenden Monaten mit dem E-Scooterunterwegs sind, sollten ebenfalls helle und möglichst reflektierende Kleidungnutzen", ergänzt Rechtien mit Blick auf die seit Mitte des Jahres für denStraßenverkehr in Deutschland zugelassenen "Elektrokleinstfahrzeuge".Auf richtige Beleuchtung an Fahrrad und E-Scooter achtenBei Fahrrad und E-Scooter sollte die Beleuchtungsanlage vorschriftsmäßig undintakt sein. "Wer beim Fahrrad eine Dynamoanlage für die Beleuchtung nutzt,sollte darauf achten, dass sie eine Standlichtfunktion bietet. Damit ist manbeispielsweise an einer Ampel besser für andere Verkehrsteilnehmer sichtbar", soTÜV Rheinland-Fachmann Rechtien. Außerdem müssen am Fahrrad die vorgeschriebenenReflektoren vorne (weiß), hinten (rot) sowie in den Pedalen und zwischen denSpeichen (gelb) angebracht sein. Ähnliches gilt für die E-Scooter: Hier sindneben Reflektoren vorne und hinten ebenfalls seitliche Reflektorenvorgeschrieben, wobei auch weiße ringförmige Reflektoren auf den Rädern erlaubtsind.Warnwesten und Helme mit reflektierenden ElementenNeben der richtigen Beleuchtung und heller Kleidung bieten Warnwesten einweiteres Plus an Sicherheit. Warnwesten für Erwachsene und Kinder gibt es injeder der 220 TÜV Rheinland-Prüfstellen in ganz Deutschland für 3,20 Euro.Außerdem empfiehlt TÜV Rheinland, auf Fahrrad und E-Scooter einen Helm zutragen. "Viele dieser Helme haben inzwischen reflektierende Elemente, die guteDienste leisten", sagt Rechtien. Der Handel bietet zudem Reflektoren inverschiedenen Formen als Aufnäher oder Anstecker an. Für bessere Sichtbarkeitsorgen auch Schuhe mit Reflexstreifen.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/31385/4447160OTS: TÜV Rheinland AGOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell