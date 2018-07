London (ots/PRNewswire) -"Den Wert und die Bedeutung von Strategien für das Wohlbefindennachzuweisen, ist absolut entscheidend. Wir wollen sicherstellen,dass Menschen die Erfahrung der Mitarbeiter genauso ernst nehmen wiedie finanzielle Gesundheit des Unternehmens", erklärt Kim Atherton,Chief People Officer bei OVO Energy in diesem exklusiven Leitfaden.Die Erfahrungen ihrer Mitarbeiter rücken zunehmend in den Fokusder Führungskräfte in Unternehmen auf der ganzen Welt. Unternehmenwollen ein Arbeitsumfeld schaffen, das das Wohlbefinden derMitarbeiter unterstützt und es ihnen ermöglicht, sich zu entfalten.Die Umsetzung erfolgreicher Strategien für das Wohlbefinden derMitarbeiter wirkt sich nicht nur auf die individuelle Leistung,sondern auf das gesamte Unternehmenswachstum aus. Eine langfristigeStrategie und kontinuierliche Bemühungen, die Zufriedenheit und dasWohlbefinden der Mitarbeiter zu messen, sind erforderlich, um einemitarbeiterzentrierte Kultur am Arbeitsplatz zu entwickeln. Dies istallerdings laut vieler Fachleute in diesem Bereich leichter gesagtals getan!In diesem exklusiven Leitfaden erklären Lindsay Beresford, Head ofEmployee Experience bei Royal Mail, und Kim Atherton, was eine guteStrategie für das Wohlbefinden von Mitarbeitern ausmacht. Er befasstsich damit, wie dieses Wohlbefinden in ihren Unternehmen gemessenwird, wie Digitalisierung in die Strategien integriert wurde undnatürlich mit dem ROI, der als Ergebnis der Verbesserung desWohlbefindens erzielt wurde. Die Vollversion können Sie hier(http://bit.ly/EEROI) ansehen.Der Leitfaden wurde vor dem bevorstehenden Employee ExperienceForum erstellt, das vom 25. bis 27. September in London stattfindet.Frau Beresford und Frau Atherton werden beide auf diesem Forumsprechen. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier(http://bit.ly/EEXPAgenda).Wenn Sie gerne ein Exemplar des Leitfadens oder dieKonferenzbroschüre direkt in Ihrem Posteingang erhalten möchten,schicken Sie bitte eine E-Mail an enquire@iqpc.co.uk.Pressekontakt:Katherine WatsonMarketing Executive, IQPCkatherine.watson@iqpc.co.uk+44-(0)207-036-1300Original-Content von: Employee Experience Forum, übermittelt durch news aktuell