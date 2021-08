Auf dem Campus Endenich entsteht ein Ersatzneubau für die Chemischen Institute / Modernste Gebäudetechnik für die Chemie

Bonn (ots) - Seit einigen Wochen finden umfangreiche Bauarbeiten auf dem Campus Endenich statt. Auf einer Freifläche vor dem bestehenden Gebäude der Chemischen Institute der Universität Bonn errichtet die Niederlassung Köln des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW (BLB NRW) einen Ersatzneubau. Dadurch entstehen moderne Büro- und Laborflächen, die dem aktuellsten Stand der Technik entsprechen. Außerdem sorgt das Gebäude für eine Entlastung des Bestandsgebäudes.Labore und Büros verteilen sich künftig auf vier Stockwerke, ein zusätzliches Staffelgeschoss wird die Technik beherbergen. Insgesamt wird das Gebäude nach seiner Fertigstellung rund 2.800 m² Nutzfläche bieten, wovon rund die Hälfte (1.650 m²) auf Labore entfallen."Der Neubau wird mit seiner besonderen Infrastruktur neue Räume für die chemische Forschung eröffnen, die sich mit neuen Methoden der Katalyse und Synthese, mit Forschung an Naturstoffen, an nachhaltigen organischen Materialien und Polymeren und an supramolekularen Komplexen und Sensoren in der Biochemie beschäftigt", erklärt Prof. Dr. Dr. h. c. Michael Hoch, der Rektor der Universität Bonn. "Durch eine ausgeklügelte Verbindung innerhalb des Gebäudes, wird beispielsweise der Austausch zwischen unterschiedlichen Arbeitsgruppen erleichtert. Außerdem ermöglichen die neuen Flächen in Zukunft eine flexiblere Planung für die notwendige Sanierung des bestehenden Gebäudes."Einige der neuen Labore werden sich in einem abgeschlossenen Sicherheitsbereich befinden, der über ein eigenes Treppenhaus verfügt. So können Forschende von einem Labor ins andere wechseln, ohne dabei den abgesicherten Bereich verlassen zu müssen. Die zum Teil belasteten Abwässer aus den Versuchen werden in einer zentralen Anlage gesammelt und für die sichere Entsorgung aufbereitet. Die Labore mit Elektronenmikroskopen erhalten schwingungsentkoppelte Fundamente und einen aufwändigen Schallschutz. Außerdem wird eine spezielle Lüftung verbaut, die für eine hohe Temperaturkonstanz sorgt und verhindert, dass Experimente durch äußere Einflüsse verfälscht werden.Etwa drei Jahre Bauzeit kalkuliert der BLB NRW für die Fertigstellung des Ersatzbaus ein. Durch die entstehenden Ersatzflächen werden BLB NRW und Universität Bonn flexibler bei der weiteren Planung.Die vollständige Meldung sowie Bildmaterial finden Sie unter: https://www.blb.nrw.de/presse/pressemeldungen/pressedetails/auf-dem-campus-endenich-entsteht-ein-ersatzneubau-fuer-die-chemischen-instituteÜber den BLB NRW:Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit rund 4250 Gebäuden, einer Mietfläche von etwa 10,3 Millionen Quadratmetern und jährlichen Mieterlösen von rund 1,4 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW eines der größten Immobilien-portfolios Europas. Seine Dienstleistung umfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung und Planung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf von technisch und architektonisch hochkomplexen Immobilien. Der BLB NRW Beschäftigt rund 2.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben Niederlassungen.Mehr Informationen unter www.blb.nrw.dePressekontakt:Frank BuchT: +49 221 35660-282M: frank.buch@blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB - Bau- u. Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell