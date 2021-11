Auf der COP26 treiben die Klimabedrohungen für Kleinbauern neue Investitionen in die CGIAR-Forschung voran und lassen die Zusagen für 2021 auf fast 1 Milliarde Dollar ansteigen

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



Glasgow, Schottland (ots/PRNewswire) -Dringend erforderliche Anpassungsinvestitionen für von der Landwirtschaft abhängige Regionen wie Afrika, die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben, aber am meisten darunter leidenAngesichts der zunehmenden Beweise (https://reliefweb.int/report/world/what-can-smallholder-farmers-grow-warmer-world-climate-change-and-future-crop), dass der Klimawandel die von der Landwirtschaft abhängigen Regionen wie die afrikanischen Länder südlich der Sahara am härtesten treffen wird, hat eine Koalition von Geldgebern auf dem Klimagipfel der Vereinten Nationen heute 575 Millionen Dollar zugesagt, um Landwirten in einkommensschwachen Ländern über das globale CGIAR-Netzwerk von Agrarforschungspartnerschaften klimafreundliche Lösungen zu bieten. Zusammen mit den 256 Millionen Dollar, die kürzlich auf der Global Citizen Live-Veranstaltung zugesagt wurden, und weiteren Zusagen aus Schweden und Belgien verfügt die CGIAR in diesem Jahr über 863 Millionen Dollar zur Bewältigung einer Vielzahl sich rasch verschärfender klimatischer Herausforderungen, die den weltweiten Kampf gegen Hunger und Armut auf den Kopf stellen könnten.Es besteht auch das Potenzial für erhebliche zusätzliche Investitionen in die CGIAR, die im Laufe dieser Woche auf der COP26 bekannt gegeben werden."Dieser entscheidende Investitionsschub ist eine willkommene Anzahlung für die Beschleunigung der Klimaanpassungsbemühungen der CGIAR, die bereits Millionen von Landwirten mit Innovationen wie stresstoleranten Pflanzensorten und neuen Strategien zur Wiederherstellung degradierter Böden versorgt", sagte Kundhavi Kadiresan, Managing Director, Global Engagement and Innovation bei CGIAR. "Wir haben ein tiefes Verständnis für die vielfältigen Auswirkungen des Klimawandels auf die Nahrungsmittelproduktion in schnell wachsenden Regionen wie Afrika südlich der Sahara und Südasien und ein Engagement für den Aufbau von Widerstandsfähigkeit durch integrierte, ökologisch nachhaltige Lösungen, die die Beziehung der Landwirtschaft zur Natur wieder ins Gleichgewicht bringenCGIAR ist die weltweit größte Forschungspartnerschaft des öffentlichen Sektors, die sich um die Bedürfnisse von mehr als 500 Millionen Kleinbauern kümmert, die für die Ernährung von Milliarden von Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika verantwortlich sind. Die Auswirkungen des Klimawandels auf Kulturpflanzen, Fisch und Vieh sind ein Schlüsselfaktor für den stetigen Anstieg des Hungers, der die jahrelangen Fortschritte zunichte macht.Das Ausmaß der Klimabedrohung ist in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara besonders beängstigend, da dort die meisten Menschen in der Landwirtschaft arbeiten und die Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion ein Hauptgrund dafür sind, dass der Klimawandel die afrikanischen Länder bis zu 15 Prozent ihres BIP (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X1930347X) bis 2030 kosten. Es gibt auch Befürchtungen, dass die Klimaauswirkungen auf die Landwirtschaft in Regionen, die bereits unter einer hohen Rate an Armut und Unterernährung leiden, es unmöglich machen werden, die globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) zu erreichen, die ein Ende des Hungers und der extremen Armut (https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34555/Revised-Estimates-of-the-Impact-of-Climate-Change-on-Extreme-Poverty-by-2030.pdf?sequence=1&isAllowed=y) bis 2030 vorsehen, wenn nicht ernergische Anstrengungen unternommen werden, um Landwirten bei der Anpassung zu helfen.Bei der heutigen Ankündigung der Finanzierung sagte die Bill & Melinda Gates Foundation 315 Millionen Dollar für die nächsten drei Jahre zu, um die klimabezogene Arbeit der CGIAR zu unterstützen. Die Hälfte der Investition der Gates-Stiftung in Höhe von 315 Millionen US-Dollar ist für die Unterstützung von Klimaanpassungsinitiativen bestimmt, die im Rahmen des neuen CGIAR-Portfolios durchgeführt werden, das die Partnerschaften, das Wissen und die Ressourcen der CGIAR bündelt, um das Tempo der Innovationen für Kleinbauern zu beschleunigen.Darüber hinaus hat die US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) für die nächsten fünf Jahre 215 Millionen Dollar und Kanada 45 Millionen Dollar zugesagt.Sie schlossen sich anderen Geldgebern an, die sich ebenfalls verpflichtet haben, die Forschungs- und Innovationsstrategie der CGIAR bis zum Jahr 2022 zu unterstützen. Schweden hat 18 Millionen Dollar zugesagt, und Belgien, das seine starke Partnerschaft mit der CGIAR fortsetzen möchte, hat Pläne zur Freigabe weiterer 14 Millionen Dollar vorgelegt, die noch von der Genehmigung des Haushalts für 2022 durch sein Bundesparlament abhängen.Die heute angekündigten Investitionen kommen zu den 256 Millionen Dollar hinzu, die die Europäische Kommission, die Niederlande und Belgien auf der Global Citizen Live-Veranstaltung im September für CGIAR zugesagt haben. Diese Zusage umfasste 162,4 Millionen Dollar von der Europäischen Kommission, 87 Millionen Dollar von den Niederlanden und 7 Millionen Dollar von Belgien."Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Nahrungsmittelproduktion sind eine existenzielle Bedrohung für mehrere hundert Millionen Menschen, die für den Lebensunterhalt ihrer Familien auf die Landwirtschaft angewiesen sind", sagte Bill Gates, Co-Vorsitzender der Bill & Melinda Gates Foundation. "CGIAR liefert seit einem halben Jahrhundert hochwirksame Lösungen für Kleinbauern (https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cgiar.org%2Fcgiar-at-50%2F&data=04%7C01%7CMGeis%40burness.com%7Ca5f23323da3a4bc5528308d99d9c3ef0%7Cd90becc13cbc4b5f813209073da19766%7C0%7C0%7C637714116673732519%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=olJacXL7cFmxjBZnpLw3ON4bKuEInmA9YwoPyCyFGjU%3D&reserved=0), und ich bin zuversichtlich, dass sie eine globale Anstrengungen anführen können, um die Innovationen zu entwickeln, die für die Anpassung an den Klimawandel erforderlich sind.""Als einer der Gründungsgeber der CGIAR ist USAID stolz darauf, unsere langjährige Partnerschaft fortzusetzen, indem wir über einen Zeitraum von fünf Jahren mindestens 215 Millionen Dollar für die wichtige Agrarforschung und -innovation der CGIAR bereitstellen", sagte Dr. Jim Barnhart, Assistent des Administrators im USAID-Büro für Resilienz und Ernährungssicherheit. "Der Klimawandel bedroht das Leben und die Lebensgrundlagen von Familien und Gemeinschaften, insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern. Diese Mittel werden dazu beitragen, die landwirtschaftliche Produktivität für 200 Millionen Menschen in Südasien und das Afrika südlich der Sahara bis 2030 um 25 Prozent zu steigern. Die CGIAR ist ein wichtiger Partner bei unserer Arbeit für eine sichere und klimaresistente Zukunft.""Seit 50 Jahren leistet die CGIAR entscheidende Forschungs- und Innovationsarbeit zur Bekämpfung des Hungers", sagte Harjit S. Sajjan, Minister für internationale Entwicklung und zuständig für die kanadische Agentur für wirtschaftliche Entwicklung des Pazifikraums. "Kanada war von Anfang an ein Partner, weil wir glauben, dass wissenschaftliche Forschung und Innovation notwendig sind, um Lebensmittel-, Land- und Wassersysteme nachhaltiger, gerechter und effizienter zu machen. Heute freuen wir uns, die Arbeit der CGIAR weiter zu unterstützen, indem wir 55 Millionen CAD über drei Jahre bereitstellen, um zur Beendigung des Hungers und zum Aufbau klimaverträglicher und nachhaltiger Nahrungsmittelsysteme beizutragen und die Gleichstellung der Geschlechter in den Vordergrund der globalen Agrarforschung für Entwicklung zu stellen."Die neuen Investitionen bauen auf einer bereits starken Grundlage der von der CGIAR unterstützten Klimaarbeit auf. So wurden in den letzten Jahren im Rahmen von CGIAR-Partnerschaften etwa acht Millionen landwirtschaftliche Haushalte mit 200 Sorten von klimafreundlichen Mais (https://www.cgiar.org/innovations/climate-smart-maize/) und rund 18 Millionen Landwirte mit neuen Sorten von überschwemmungs- und salztolerantem Reis (https://www.cgiar.org/innovations/climate-smart-rice/) versorgt. CGIAR ist auch federführend bei den Bemühungen um die Integration einer Vielzahl von klimafreundlichen Praktiken für die Nahrungsmittelproduktion in ein Netzwerk von klimafreundlichen Dörfern und Tälern (https://www.cgiar.org/innovations/climate-smart-villages-and-valleys/) in Afrika, Asien und Lateinamerika, in denen Millionen von Bauernfamilien leben. Darüber hinaus eröffnet die Pionierarbeit der CGIAR auf dem Gebiet der emissionsarmen, nährstoffreichen (https://www.cgiar.org/news-events/news/diversifying-aquaculture-systems-to-nourish-nations/) Nahrungsmittelproduktion, wie z.B. der Aquakultur, neue nachhaltige Wege zur Verbesserung der Ernährung und des Einkommens in ländlichen Gemeinden.Das Bestreben, auf der COP26 mehr Unterstützung für Kleinbauern zu sichern, erhält durch den Start der neuen Agriculture Innovation Mission for Climate oder AIM4C (https://aimforclimate.org/) erheblicher Auftrieb. Die Koalition, der inzwischen mehr als 30 Länder angehören, wurde von den Vereinigten Staaten und den Vereinigten Arabischen Emiraten gegründet, um neue Finanzmittel für bahnbrechende landwirtschaftliche Grundlagenforschung, internationale Partnerschaften und nationale Agrarforschungssysteme in Ländern mit niedrigem Einkommen bereitzustellen. Ein wichtiger Schwerpunkt von AIM4C ist die deutliche Erhöhung der Investitionen in""Innovations-Sprints" - Projekte, die darauf ausgerichtet sind, neue Investitionen in unmittelbare Auswirkungen für Kleinbauern umzusetzen.Ein von der CGIAR in Zusammenarbeit mit der Foundation for Food & Agriculture Research (FFAR) und der Gates Foundation geleiteter Innovationsschub in Höhe von 40 Millionen Dollar wird wichtige klimaresistente Merkmale aus den umfangreichen globalen Sammlungen der CGIAR zur Pflanzenvielfalt erschließen. Dieser Sprint wird die Pflanzenzüchter mit den Rohstoffen versorgen, die sie benötigen, um den Landwirten eine breite Palette an klimafreundlichen Pflanzensorten zur Verfügung zu stellen."Die Dringlichkeit ist klar: Wenn sich die Weltgemeinschaft wirklich für die Beendigung von Hunger und Armut einsetzt, dann muss sie jetzt handeln, um kleinbäuerliche Gemeinschaften zu unterstützen, die bereits stark vom Klimawandel betroffen sind", sagte Claudia Sadoff, Executive Management Team Convener und Managing Director, Research Delivery and Impact bei CGIAR. "Es gibt viele spannende Innovationen. Aber selbst mit den heutigen Ankündigungen klafft immer noch eine große Lücke zwischen dem Ausmaß der Klimabedrohung für Kleinbauern und den erforderlichen Investitionen, um sie bei der Anpassung zu unterstützen."Sadoff wies darauf hin, dass Investitionen in die Anpassung auch eine "historische Chance zur Umsetzung naturfreundlicher Ansätze für die Nahrungsmittelproduktion in einigen der wertvollsten und empfindlichsten Ökosysteme der Welt darstellen.""Bei der Anpassung in der Landwirtschaft geht es darum, einen grüneren Weg einzuschlagen", sagte sie. "Dazu gehört die Bereitstellung von Technologien, die den Landwirten helfen, mehr Nahrungsmittel mit weniger Wasser anzubauen, und die Wiederbelebung geschädigter Landschaften durch ganzheitliche Strategien, die sowohl die Nahrungsmittelproduktion als auch die Ökosystemleistungen unterstützen."Redaktioneller Hinweis:Informationen zu CGIARCGIAR ist eine globale Forschungspartnerschaft für eine ernährungssichere Zukunft. CGIAR ist eine globale Forschungspartnerschaft für eine ernährungssichere Zukunft. Die CGIAR-Wissenschaft widmet sich der Umgestaltung von Nahrungsmittel-, Land- und Wassersystemen in einer Klimakrise. Die Forschung wird von 13 CGIAR-Zentren/Allianzen in enger Zusammenarbeit mit Hunderten von Partnern durchgeführt, darunter nationale und regionale Forschungsinstitute, Organisationen der Zivilgesellschaft, Hochschulen, Entwicklungsorganisationen und der Privatsektor. www.cgiar.org